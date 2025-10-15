O’Reilly publie un ouvrage approfondi sur la gestion logique des données

PALO ALTO, Californie, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, leader de la gestion des données, a annoncé qu’O’Reilly a publié The Rise of Logical Data Management: An Essential Data Strategy for Transforming Your Business in the Age of AI. Cette stratégie de gestion logique des données est au cœur de la plateforme Denodo et est défendue depuis longtemps par des analystes du secteur tels que Gartner1 et GigaOm2. Écrit par Christopher Gardner, analyste en intelligence d’affaires et développeur principal de Tableau pour l’Université du Michigan, le livre aborde la gestion logique des données d’un point de vue indépendant et curieux, en approfondissant le fonctionnement de la gestion logique des données, dans le paysage de données complexe d’aujourd’hui composé de puissants lacs de données, de nouveaux cas d’utilisation complexes de l’IA et du besoin continu de solutions capables de fournir un véritable accès aux données en libre-service dans cet environnement difficile.

« La gestion logique des données est une approche de gestion des données basée sur des connexions logiques ou virtuelles aux données », explique Gardner. « Cette approche est appliquée à la structure de données existante d’une entreprise pour fournir un contrôle plus uniforme de la sécurité, créer un marché de données central et unifier les systèmes sous-jacents disparates dans un format commun. »

Pourquoi la gestion logique des données est-elle nécessaire aujourd’hui ?

La gestion logique des données est de plus en plus nécessaire aujourd’hui pour répondre rapidement aux exigences complexes et exigeantes de l’IA et du libre-service de données. L’IA nécessite des données « prêtes pour l’IA », c’est-à-dire des données gouvernées, fiables, sécurisées et fournies en temps réel. Les entreprises qui recourent uniquement à la gestion des données physiques au moyen de data lakehouses, de data lakes et d’entrepôts de données constatent que ces référentiels de données ne peuvent à eux seuls répondre à ces exigences et ajoutent de plus en plus de capacités de gestion logique des données. De même, l’accès aux données en libre-service nécessite que celles-ci soient immédiatement traduites en langage exploitable, mais les technologies de gestion des données physiques ne disposent pas des capacités sémantiques requises pour cela. Là encore, la gestion logique des données apporte la pièce manquante : une couche sémantique universelle qui fournit une sémantique avec des données contextuelles et prêtes à l’emploi, accessibles aux utilisateurs métier et aux applications d’IA.

« Denodo défend depuis longtemps l’approche ’logique d’abord’ pour la gestion des données », a déclaré Alberto Pan, vice-président exécutif et directeur technique de Denodo. « Les entreprises consacrent du temps et de l’argent au déplacement, au stockage et à la maintenance des données persistantes, même lorsque cela n’est pas nécessaire. De plus, une approche logique expose de nouvelles formes de données à plusieurs utilisateurs, agents d’IA et applications d’IA, pour prendre en charge un large éventail de cas d’utilisation, y compris les cas d’utilisation en temps réel. Ce livre valide notre approche et explique comment elle fonctionne pour les responsables des données ainsi que pour les acteurs commerciaux techniquement avertis. »

Rédigé à l’intention des dirigeants de la technologie et des données de niveau C, le livre couvre néanmoins les avantages commerciaux substantiels qu’offre la gestion logique des données, tels que l’amélioration de l’expérience client et la rationalisation des opérations. Il aborde des domaines tels que la manière dont la gestion logique des données peut améliorer les performances et l’évolutivité dans des environnements exigeants, à l’aide d’exemples très détaillés.

« Faire des recherches pour la rédaction de ce livre m’a ouvert les yeux », a confié Christopher Gardner. « La gestion logique des données est une stratégie prometteuse, offrant un moyen flexible et simple de simplifier l’accès à toutes sortes d’informations dans l’ensemble de l’entreprise et de les préparer au libre-service et à l’IA. »

« J’ai lu The Rise of Logical Data Management pour rester informée de l’évolution des données et de l’IA », a déclaré Kate Strachnyi, fondatrice de DATAcated. « Une phrase m’a particulièrement marquée : “Une couche de données logique peut être comparée à une bibliothèque dans laquelle vous avez accès aux connaissances qu’elle contient sans avoir à acquérir votre propre exemplaire de chaque livre.” Pour moi, cela résume tout l’intérêt de la gestion logique des données. Au lieu de copier et de déplacer des données dans plusieurs systèmes, vous créez un endroit unique où les utilisateurs peuvent les découvrir, les comprendre et les utiliser, sans avoir besoin de leur propre version en double. Si vous vous souciez de l’accès aux données, de la gouvernance ou de la manière dont l’IA évoluera réellement dans l’entreprise, ce livre vaut vraiment la peine d’être lu. »

« The Rise of Logical Data Management » est une lecture précieuse, détaillant les défis historiques et évolutifs liés à la gestion des données, et décrivant comment l’adoption d’une approche plus stratégique peut aider les entreprises à tirer davantage de valeur de leurs investissements dans l’infrastructure de données », a déclaré Paul Weiskopf, membre du conseil consultatif de Denodo. « Un passage m'a semblé particulièrement pertinent : “Il ne s’agit pas seulement de gérer les données, mais de les transformer en un outil décisif pour atteindre la satisfaction client, l’excellence opérationnelle et les avancées innovantes.“ »

Inscrivez-vous et rejoignez le LinkedIn Live le 21 octobre à 11 h 00 HE pour une discussion sur la gestion logique des données avec Christopher Gardner, l’auteur du livre ; Alberto Pan, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez Denodo ; Ravi Shankar, vice-président senior et directeur du marketing chez Denodo, en conversation avec Kate Strachnyi, fondatrice de DATAcated.

Accès gratuit

Denodo offre un accès gratuit à Rise of Logical Data Management depuis denodo.com.

À propos de Denodo

Denodo est un acteur leader de la gestion des données. Sa plateforme primée est une référence en gestion logique des données, transformant les données en informations fiables et en résultats concrets pour toutes les initiatives liées aux données des entreprises, notamment celles axées sur l’IA et le libre-service. Issus de tous les secteurs d’activité à travers le monde, les clients de Denodo ont fourni des données fiables, adaptées à l’IA et aux usages métiers, en un tiers du temps requis habituellement, avec des performances jusqu’à 10 fois supérieures à celles des data lakehouses ou d’autres plateformes classiques. Pour en savoir plus, consultez le site denodo.com.

1 Évaluation de la pertinence de la virtualisation des données dans les architectures de données modernes, 15 mai 2023, Mayank Talwar, Joe Antelmi



2 Rapport GigaOm Sonar pour les solutions Data Fabric v1.01, une exploration des solutions et technologies de pointe, 7 septembre 2023, Andrew J. Brust