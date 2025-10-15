Landsbankinn hf.: Fjárhagsafkoma 3F 2025 birt þann 23. október 2025

Landsbankinn birtir uppgjör þriðja ársfjórðungs 2025 fimmtudaginn 23. október 2025.
Fjárfestatengsl
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Landsbankans í gegnum netfangið fjarfestatengsl@landsbankinn.is.
| Source: Landsbankinn hf. Landsbankinn hf.
