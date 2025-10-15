IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 41 - 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06 Octobre au 10 Octobre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1106/10/2025FR0010259150300115,30AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1106/10/2025FR00102591501300115,21923CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1106/10/2025FR0010259150200115,10TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1106/10/2025FR00102591502201115,92894XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/10/2025FR0010259150100116,20AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/10/2025FR0010259150500116,12CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1107/10/2025FR00102591502551116,41846XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/10/2025FR00102591504300117,61405XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/10/2025FR0010259150460117,70AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/10/2025FR00102591501000117,80CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/10/2025FR0010259150300117,70TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/10/2025FR00102591502440118,04947XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/10/2025FR0010259150400116,70AQEU
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/10/2025FR00102591502000117,15CCXE
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/10/2025FR0010259150240116,80TQEX
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/10/2025FR00102591502400117,59371XPAR
    20692117,02533 

