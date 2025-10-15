Orange : Communiqué des groupes Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange suite au rejet de leur offre par Altice France

Communiqué de presse

Paris, le 15 octobre 2025

Communiqué des groupes Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange suite au rejet de leur offre par Altice France

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont pris note de la décision du Groupe Altice de rejeter leur offre conjointe non engageante remise le 14 octobre au soir pour le rachat d’une large part des activités télécoms d’Altice France.

Les trois opérateurs restent convaincus de la pertinence de leur proposition et de l’intérêt du projet industriel qu’ils poursuivent pour le marché et l’ensemble de ses parties prenantes, clients, salariés, créanciers et actionnaires. En effet, un tel projet permettrait à la fois de préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs tout en favorisant la poursuite des investissements dans les infrastructures télécoms nationales.

Aussi Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange maintiennent leur offre et souhaitent créer un dialogue constructif avec le Groupe Altice et ses actionnaires pour envisager ensemble la manière dont ce projet pourrait prospérer.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 124 600 salariés au 30 juin 2025, dont 68 700 en France. Le Groupe servait 300 millions de clients au 30 juin 2025, dont 262 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse

Eric Fohlen-Weill, Orange - eric.fohlen-weill@orange.com 06.81.07.91.02

Tom Wright, Orange - tom.wright@orange.com 06.78.91.35.11

A propos de Free-Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 18 000 collaborateurs au service de 51 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,0 milliards d’euros en 2024. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin juin 2025, 23,1 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin juin 2025 plus de 12,5 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin juin 2025 15,5 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2024, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et reste le 5ème opérateur internet fixe.

Contact presse

Isabelle Audap, Free-Groupe iliad – presse@iliad.fr - 06 33 47 09 57

A propos de Bouygues Telecom

Filiale du groupe Bouygues, Bouygues Telecom est un opérateur global français de communications et de services numériques. En 2024, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards d’euros, employait 11 200 collaborateurs et comptait 510 boutiques en France. Créé en 1994, Bouygues Telecom s’engage à fournir à ses clients particuliers, entreprises et administrations publiques des services de communication fixe et mobile, ainsi que des services d’internet très haut débit sécurisés, innovants et de qualité, en développant constamment son réseau et l'expérience utilisateur. 27,1 millions de clients Mobile et 5,3 millions de clients Fixe font confiance à Bouygues Telecom, opérateur n°1 des connexions WiFi et internet Fixe selon nPerf en 2024, et n°2 sur le mobile selon l’ARCEP, en 2023. Son réseau 4G couvre aujourd’hui 99% de la population et son réseau 5G plus de 19 000 communes et plus de 84% de la population. Bouygues Telecom division Entreprises accompagne près de 100 000 clients dont 70% du CAC 40 dans l’adoption des nouveaux usages collaboratifs, la migration vers le Cloud et la transformation de leurs infrastructures numériques. Engagé dans la réduction de ses émissions carbone, Bouygues Telecom ambitionne d’atteindre -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 d’ici 2027, des objectifs approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

#OnEstFaitPourEtreEnsemble - www.corporate.bouyguestelecom.fr

Contacts presse :

Maylis Carçabal, Groupe Bouygues - mca@bouygues.com - 06 63 59 87 05

Anthony Colombani, Bouygues Telecom - ancolomb@bouyguestelecom.fr - 07 62 46 26 65

Stéphanie Brun, Bouygues Telecom - sbrun@bouyguestelecom.fr - 06 47 47 15 76

