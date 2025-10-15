ACHÈVEMENT DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE À DES FINS D’ANNULATION POUR UN MONTANT TOTAL DE 1 MILLIARD D’EUROS

Paris, le 15 octobre 2025

(Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché et à l’article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n°596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation)

Société Générale annonce l’achèvement de son programme de rachat de ses actions à des fins d’annulation lancé le 4 août 2025.

18 285 541 actions ordinaires Société Générale, représentant 2,3 %* de son capital social, ont ainsi été rachetées pour un montant global de 1 milliard d’euros et seront ultérieurement annulées.

Le descriptif et les informations hebdomadaires sur les actions requises dans le cadre de ce programme de rachat sont disponibles sur le site de Société Générale dans la section Information réglementée et autres informations importantes - Société Générale et ci-dessous pour la dernière période de rachat.

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires - Code ISIN FR0000130809

Période : Du 13 au 14 octobre 2025

* Pourcentage calculé en rapportant le nombre d’actions rachetées aux 785 180 327 actions composant actuellement le capital social.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions Code identifiant marché SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-oct.-25 FR0000130809 343 580 53,8625 XPAR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-oct.-25 FR0000130809 255 880 53,8039 CEUX SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-oct.-25 FR0000130809 30 000 53,8225 TQEX SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-oct.-25 FR0000130809 40 000 53,7806 AQEU SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-oct.-25 FR0000130809 399 237 53,9547 XPAR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-oct.-25 FR0000130809 200 000 53,9689 CEUX SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-oct.-25 FR0000130809 23 000 53,9383 TQEX SOCIÉTÉ GÉNÉRALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-oct.-25 FR0000130809 23 000 53,8231 AQEU TOTAL 1 314 697 53,8925

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

