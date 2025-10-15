OSE Immunotherapeutics publie ses résultats financiers du 1er semestre 2025

Nantes, France, le 15 octobre 2025, 19 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), publie aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le premier semestre 2025.

Les états financiers du premier semestre 2025 ont fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux Comptes de la Société, et ont été arrêtés le 15 octobre 2025 par le Conseil d’administration.

Résultats financiers semestriels 2025 (IFRS)

En millions d’euros S1 2024 S1 2025 Chiffre d’affaires 69,0 1,3 Autres produits 13,5 0,0 Produits opérationnels 82,6 1,4 Dépenses de recherche et développement (13,9) (14,8) Frais généraux et administratifs (4,3) (4,5) Charges liées aux paiements en actions (1,1) (2,2) Autres produits opérationnels - 4,4 Résultat opérationnel 63,3 (15,8) Résultat financier (2,6) 0,8 Résultat net 57,2 (15,1) Résultat par action (en euros par action) 2,63 (0,68) Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles 66,4 (19,2) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (54,9) 30,4 Flux de trésorerie net lié aux activités de financement (4,3) (2,5) Variation de la trésorerie 7,2 8,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 25,9 25,4 Position de trésorerie totale à la clôture (incl. dépôts à terme) 64,2 41,6

Les produits opérationnels du 1er semestre 2025 s’élèvent à 1,3 million d’euros, reflétant principalement la comptabilisation différée d'une partie du paiement initial de 48 millions de dollars au titre de l'accord de licence avec AbbVie sur OSE-230 signé en avril 2024 pour 0,7 million d'euros, et les revenus générés par le programme d'accès compassionnel de Tedopi® en France pour 0,4 million d'euros. A titre de comparaison, les produits opérationnels du 1er semestre 2024 s'élevaient à 82,6 millions d'euros, générés principalement par la comptabilisation immédiate de la majorité du paiement initial d'AbbVie pour 42,2 millions d'euros, 25,3 millions d'euros issus de l'avenant à l'accord avec Boehringer Ingelheim sur BI 765063 (OSE-172) et 13,5 millions d'euros de l'achat d'actif par Boehringer Ingelheim lié à la plateforme anti-PD1/cytokine « cis-targeting ».

Les dépenses de recherche et développement augmentent de 6,7% sur la période, s'établissant à 14,8 millions d'euros au 1er semestre 2025, contre 13,9 millions d'euros l'année précédente. Cette augmentation reflète l'avancement des programmes de développement de la Société, notamment l'essai de Phase 3 de Tedopi® – Artemia – en cours de recrutement actif, ainsi qu'une baisse du montant du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) s'élevant à 3,2 millions d'euros sur la période en 2025, contre 3,6 millions d'euros en 2024.

Les frais généraux et administratifs augmentent de 5,0% sur la période, s'établissant à 4,5 millions d'euros au 1er semestre 2025, contre 4,3 millions d'euros sur la même période en 2024. Cette augmentation reflète principalement la hausse des frais juridiques engagés en lien avec le contexte exceptionnel entourant l'Assemblée Générale du 30 septembre 2025, qui a conduit à un renouvellement complet de la gouvernance de la Société, ainsi que des procédures judiciaires engagées à l'encontre de certains actionnaires minoritaires. Ces charges non récurrentes ont été partiellement compensées par une réduction des charges de personnel, suite au report partiel de rémunération de 2023 à 2024 pour certains dirigeants clés.

Les charges liées aux paiements en actions s'élèvent à 2,2 millions d'euros au 1er semestre 2025, contre 1,1 million d'euros un an plus tôt. Ces charges sont principalement composées de charges « non cash » calculées en application d'IFRS2, pour un montant respectif de 1,8 million d'euros et 0,9 million d'euros sur les premiers semestres 2025 et 2024.

Les autres produits opérationnels s'élèvent à 4,4 millions d'euros au 1er semestre 2025, représentant un abandon partiel de dette lié aux avances conditionnées versées par Bpifrance dans le cadre du projet EFFICLIN après son arrêt par la Société.

Le résultat opérationnel représente une perte de (15,8) millions d'euros au 1er semestre 2025, contre un bénéfice de 63,3 millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement un produit exceptionnel en 2024 lié à la signature de l'accord de licence avec AbbVie sur OSE-230 et de l'avenant à l'accord sur BI 765063 (OSE-172) ainsi que du contrat d'achat d'actif lié à la plateforme anti-PD1/cytokine « cis-targeting » par Boehringer Ingelheim.

Le résultat financier s'élève à 0,8 million d'euros au 1er semestre 2025, contre une perte de (2,6) millions d'euros un an plus tôt. Cette variation est principalement liée aux charges « non cash » calculées reflétant la variation de la juste valeur du dérivé passif des warrants dans le cadre du contrat de financement de la BEI.

Le résultat net représente une perte de (15,1) millions d'euros au 1er semestre 2025, contre un bénéfice de 57,2 millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement des produits exceptionnels en 2024.

Le flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles s'élève à (19,2) millions d'euros au 1er semestre 2025, reflétant l'avancée de nos programmes de développement, notamment l'essai de Phase 3 de Tedopi® – Artemia – en cours de recrutement actif, contre 66,4 millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement des produits exceptionnels en 2024.

Le flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement s'élève à 30,4 millions d'euros au 1er semestre 2025, contre (54,9) millions d'euros un an plus tôt, reflétant essentiellement la gestion de trésorerie sur divers instruments de dépôts à terme.

Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement s'élève à (2,5) millions d'euros au 1er semestre 2025, contre (4,3) millions d'euros un an plus tôt. Cette variation reflète principalement les intérêts des instruments de dépôts à terme en 2025.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 25,4 millions d'euros au 1er semestre 2025, contre 25,9 millions d'euros un an plus tôt. En incluant les dépôts à terme classés en actifs financiers courants et non courants, la trésorerie totale s'élève respectivement à 41,6 millions d’euros et 64,2 millions d’euros aux premiers semestres 2025 et 2024.

Horizon de trésorerie

Sur la base des hypothèses actuelles et des ressources financières disponibles, la Société estime que ses activités sont financées jusqu’au début du 4ème trimestre 2026. Cet horizon de trésorerie inclut un éventuel exercice des bons de souscription d’actions restants émis au bénéfice de Vester Finance, mais n’intègre plus aucun élément relatif à un paiement d’étape à venir dans le cadre des partenariats en cours. Si l’un des paiements d’étape attendus était perçu en 2026, l‘horizon de trésorerie serait alors étendu au moins jusqu’au 1er trimestre 2027, comme communiqué le 25 septembre dernier.



Afin d’étendre son horizon de trésorerie au-delà du début du 4ème trimestre 2026, la Société continue d’évaluer plusieurs options complémentaires, notamment un possible nouveau partenariat stratégique autour de l’un de ses actifs propriétaires, un financement en fonds propres et une restructuration de sa dette existante, auxquels pourraient venir s’ajouter de potentiels paiements d’étape issus des partenariats en cours.

Toutefois, sur la base des hypothèses ci-dessus et en l'absence de financement additionnel à court terme, la Société n’est pas en mesure de financer l’intégralité de ses activités sur un horizon de 12 mois. En conséquence, les états financiers semestriels 2025 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation, même s’il existe une incertitude significative quant à la capacité de la Société à poursuivre ses activités.

Le rapport d'examen limité est en cours d'émission. Compte tenu de ce qui précède, il intègrera une incertitude significative sur la continuité d’exploitation. Le Rapport Financier Semestriel 2025 sera déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dès que possible et disponible sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Investisseurs.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Contacts

Fiona Olivier

fiona.olivier@ose-immuno.com



Sylvie Détry

sylvie.detry@ose-immuno.com



Contact Media France:

FP2COM

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

+33 6 07 768 283







Contact Media US:

RooneyPartners LLC

Kate Barrette

kbarrette@rooneypartners.com

+1 212 223 0561





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

