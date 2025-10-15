eGain dévoile eGain AI Agent 2™ avec Assured Actions™ pour l’automatisation omnicanale de l’expérience client lors de la conférence Solve25

CHICAGO, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN), l’un des principaux fournisseurs d’automatisation de l’expérience client alimentée par l’IA et optimisée par Trusted Knowledge™, a présenté aujourd’hui sa solution eGain AI Agent 2 dédiée à l’automatisation omnicanale de l’expérience client, lors de sa conférence utilisateurs Solve25. Cette innovation marque une avancée majeure dans l’IA d’entreprise, en répondant aux défis critiques de fiabilité et de cohérence auxquels sont confrontés les responsables de l’expérience client. La solution propose des Assured Actions grâce à une combinaison unique de raisonnement d’IA hybride et de mécanismes d’assurance qualité intégrés au eGain AI Knowledge Hub™.

Alors que de nombreuses entreprises se précipitent pour déployer des agents IA destinés à l’expérience client, elles se heurtent souvent à des obstacles majeurs : bases de connaissances incomplètes, réponses incohérentes et gestion peu fiable des processus complexes ou à étapes multiples — en particulier dans les flux de travail soumis à des exigences de conformité strictes. eGain AI Agent 2 s’attaque directement à ces problèmes grâce à une architecture conçue pour garantir la fiabilité au niveau de l’entreprise.

Le savoir de confiance rencontre l’IA hybride

Reposant sur le eGain AI Knowledge Hub, eGain AI Agent 2 fournit des connaissances fiables (Trusted Knowledge) à l’échelle de l’entreprise, garantissant que toutes les interactions IA soient fondées sur des informations précises et actualisées. La solution repose sur une approche d’IA hybride, combinant :

Le raisonnement probabiliste des grands modèles de langage (LLM) pour des conversations naturelles et flexibles

des grands modèles de langage (LLM) pour des conversations naturelles et flexibles Le raisonnement déterministe pour les processus spécifiques et multi-étapes où la précision est essentielle, notamment dans les cas d’usage à risque élevé ou réglementés

Cette approche hybride permet aux agents IA de gérer à la fois les demandes courantes et les processus complexes nécessitant une exécution parfaitement conforme.

PrismEval™ : l’assurance qualité intégrée

Le service PrismEval, qui optimise en permanence la correspondance entre la base de connaissances et les réponses fournies par l’IA, constitue un facteur de différenciation clé. Contrairement à de nombreuses solutions d’agents IA dépourvues de mécanismes d’assurance qualité, PrismEval veille à ce que les réponses générées soient toujours alignées sur les sources de connaissances fiables, réduisant ainsi les risques d’« hallucinations » ou d’informations erronées.

Assured Actions : pour une expérience cohérente et fiable

Le résultat est ce qu’eGain appelle les « Assured Actions » (actions assurées) : des agents IA capables de fournir la même expérience fiable, dans le même contexte, à chaque fois. Cette constance est essentielle pour instaurer la confiance client et respecter les exigences réglementaires dans tous les secteurs.

Déploiement prêt à l’emploi pour les entreprises

eGain AI Agent 2 offre des fonctionnalités complètes adaptées aux entreprises modernes :

Assistance omnicanale par téléphone, e-mail, chat, messagerie et réseaux sociaux

par téléphone, e-mail, chat, messagerie et réseaux sociaux Deux options de déploiement pour les agents des centres de contact et le libre-service client

pour les agents des centres de contact et le libre-service client Intégrations préconfigurées avec les principales plateformes, notamment Amazon Connect, Genesys, Salesforce et Talkdesk

avec les principales plateformes, notamment Amazon Connect, Genesys, Salesforce et Talkdesk Déploiement rapide en quelques jours plutôt qu’en plusieurs mois

en quelques jours plutôt qu’en plusieurs mois Configuration rapide permettant aux clients de s’inscrire et de configurer un agent IA en moins de 5 minutes directement depuis www.eGain.com



« eGain AI Agent 2 pour le centre de contact s’intègre à notre système CCaaS, extrait le contexte des appels et génère des réponses fiables ou des instructions pas à pas en temps réel pour nos agents, à partir d’une source unique de vérité », a déclaré Amy Durst, vice-présidente adjointe de l’assistance interne chez Rogue Credit Union. « Nous prévoyons que cette solution récemment déployée améliorera à la fois l’expérience client et celle des agents, tout en renforçant nos indicateurs opérationnels. »

Disponibilité

eGain AI Agent 2 est disponible dès maintenant. Les entreprises intéressées peuvent en savoir plus et configurer un agent IA sur www.eGain.com ou visiter https://www.egain.com/ai-agent/ pour obtenir de plus amples informations.

À propos d’eGain

eGain aide les entreprises à améliorer l’expérience client et à réduire les coûts en proposant une automatisation alimentée par l’IA et optimisée par Trusted Knowledge™ pour fournir des réponses fiables. Pour plus d’informations, consultez le site www.egain.com.

eGain, eGain AI Agent 2, Trusted Knowledge, Assured Actions, PrismEval, et eGain AI Knowledge Hub sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corporation. Les autres marques commerciales constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.