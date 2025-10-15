eGain AI Agent 2™ con Assured Actions™ per un'esperienza cliente omnicanale automatizzata presentati in occasione di Solve25

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), fornitore leader di servizi di automazione CX basati su intelligenza artificiale con tecnologia Trusted Knowledge™, ha presentato oggi eGain AI Agent 2 per l'automazione CX omnicanale alla conferenza degli utenti Solve25, introducendo un approccio innovativo all'IA aziendale, che affronta le sfide critiche di affidabilità e coerenza, che devono essere gestite dai responsabili dell'esperienza cliente. La soluzione offre Assured Actions attraverso una combinazione unica di ragionamento IA ibrido e funzionalità di garanzia della qualità basate sull'AI Knowledge Hub™ di eGain.

Sebbene molte organizzazioni si affrettino a implementare agenti di IA per migliorare l'esperienza cliente, spesso incontrano ostacoli significativi, tra cui basi di conoscenze incomplete, risposte incoerenti e gestione inaffidabile di processi complessi e articolati in più fasi, in particolare nei flussi di lavoro sensibili alla conformità. eGain AI Agent 2 affronta queste problematiche in modo diretto con un'architettura progettata che garantisce affidabilità all'azienda.

La tecnologia Trusted Knowledge incontra l'IA ibrida

eGain AI Agent 2 si basa sull'AI Knowledge Hub di eGain, che fornisce la tecnologia Trusted Knowledge a tutta l'azienda, garantendo che le interazioni degli agenti siano basate su informazioni accurate e aggiornate. La soluzione utilizza un approccio ibrido di intelligenza artificiale che combina:

Ragionamento probabilistico ripreso da modelli linguistici di grandi dimensioni per favorire conversazioni naturali e flessibilità

ripreso da modelli linguistici di grandi dimensioni per favorire conversazioni naturali e flessibilità Ragionamento deterministico per flussi di lavoro specifici e articolati in più fasi, in cui la precisione è fondamentale, in particolare nei casi di conformità e di utilizzo ad alto rischio

Questo approccio ibrido garantisce che gli agenti IA siano in grado di gestire sia le richieste di routine che i processi complessi che richiedono un rigoroso rispetto delle procedure.

PrismEval™: garanzia di qualità integrata

Un elemento chiave di differenziazione è il servizio PrismEval, che ottimizza in modo costante la corrispondenza tra la base di conoscenza e le risposte fornite dall'intelligenza artificiale. A differenza di molte implementazioni di agenti IA che non dispongono di meccanismi di garanzia della qualità, PrismEval assicura che le risposte generate dall'IA siano in linea con fonti di conoscenza attendibili, riducendo il rischio di distorsioni o indicazioni inaccurate.

Assured Actions per esperienze coerenti

Il risultato è ciò che eGain definisce Assured Actions, ovvero agenti AI che garantiscono sempre la stessa esperienza affidabile nello stesso contesto. Questa coerenza è essenziale per conquistare la fiducia dei clienti e soddisfare i requisiti normativi in tutti i settori.

Implementazione di fascia enterprise

eGain AI Agent 2 offre funzionalità complete per le aziende moderne:

Assistenza omnicanale tramite telefono, e-mail, chat, messaggistica e social media

tramite telefono, e-mail, chat, messaggistica e social media Doppia opzione di implementazione sia per gli agenti dei contact center che per il self-service dei clienti

sia per gli agenti dei contact center che per il self-service dei clienti Integrazioni predefinite con piattaforme leader quali Amazon Connect, Genesys, Salesforce e Talkdesk

con piattaforme leader quali Amazon Connect, Genesys, Salesforce e Talkdesk Implementazione rapida in pochi giorni anziché in mesi

in pochi giorni anziché in mesi Configurazione rapida che consente ai clienti di registrarsi e configurare un agente IA in 5 minuti direttamente dal sito www.eGain.com



“eGain AI Agent 2 for Contact Center si integra con il nostro sistema CCaaS, ricavando il contesto dalla chiamata e generando risposte affidabili o indicazioni dettagliate in tempo reale per gli agenti del contact center da un'unica fonte attendibile”, ha affermato Amy Durst, vicepresidente aggiunto dell'assistenza interna di Rogue Credit Union. “Ci aspettiamo che la soluzione recentemente implementata migliori sia l'esperienza dei clienti che quella degli agenti, migliorando al contempo i nostri parametri operativi”.

Disponibilità

eGain AI Agent 2 è ora disponibile. Le organizzazioni interessate possono avere ulteriori informazioni e configurare un agente IA all'indirizzo www.eGain.com oppure visitare il sito https://www.egain.com/ai-agent/ per informazioni dettagliate.

