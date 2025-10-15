eGain AI Agent 2™ met Assured Actions™ voor automatisering van omnichannel klantbeleving gelanceerd op Solve25

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), toonaangevend aanbieder van AI-gestuurde klantbelevingsautomatisering op basis van Trusted Knowledge™, presenteerde vandaag tijdens zijn gebruikersconferentie Solve25 de eGain AI Agent 2 for Omnichannel CX Automation. Met deze nieuwe oplossing introduceert het bedrijf een baanbrekende aanpak voor enterprise-AI die inspeelt op de grote uitdagingen rond betrouwbaarheid en consistentie waar leiders op het gebied van klantbeleving mee te maken krijgen. De oplossing levert Assured Actions via een unieke combinatie van hybride AI-redenering en kwaliteitscontrolemogelijkheden, gebaseerd op de eGain AI Knowledge Hub™.

Hoewel veel organisaties snel AI-agents voor klantbeleving willen inzetten, stuiten ze vaak op grote obstakels, zoals onvolledige kennisbanken, inconsistente antwoorden en een gebrekkige afhandeling van complexe meerstapsprocessen, met name binnen nalevingsgevoelige workflows. eGain AI Agent 2 pakt deze uitdagingen rechtstreeks aan met een architectuur die is ontworpen voor betrouwbaarheid in ondernemingen.

Trusted Knowledge ontmoet hybride AI

eGain AI Agent 2 is gebaseerd op de AI Knowledge Hub van eGain, die Trusted Knowledge levert aan de hele onderneming. Zo wordt gegarandeerd dat de interacties tussen agenten gebaseerd zijn op nauwkeurige, actuele informatie. De oplossing maakt gebruik van een hybride AI-aanpak die het volgende combineert:

Probabilistisch redeneren van large language models voor natuurlijke gesprekken en flexibiliteit

van large language models voor natuurlijke gesprekken en flexibiliteit Deterministisch redeneren voor specifieke workflows met meerdere stappen waarbij precisie cruciaal is – vooral belangrijk bij naleving en gebruiksscenario's met een hoog risico

Deze hybride aanpak zorgt ervoor dat AI-agents zowel routinematige vragen als complexe processen kunnen verwerken, die een strikte naleving van procedures vereisen.

PrismEval™: ingebouwde kwaliteitscontrole

Een belangrijk onderscheidend kenmerk is de PrismEval Service, die de match tussen de kennisbank en de door AI geleverde antwoorden voortdurend optimaliseert. In tegenstelling tot veel AI-agentimplementaties zonder kwaliteitscontrole zorgt PrismEval ervoor dat door AI gegenereerde antwoorden overeenkomen met betrouwbare kennisbronnen, waardoor het risico op hallucinaties of onjuiste begeleiding aanzienlijk wordt verkleind.

Assured Actions voor consistente belevingen

Het resultaat wordt door eGain beschreven als Assured Actions: AI-agents die elke keer dezelfde betrouwbare beleving in dezelfde context leveren. Deze consistentie is essentieel om het vertrouwen van de klant op te bouwen en te voldoen aan de wettelijke vereisten in alle sectoren.

Gebruiksklare implementatie in ondernemingen

eGain AI Agent 2 geeft moderne ondernemingen uitgebreide mogelijkheden:

Omnichannel-ondersteuning via telefoon, e-mail, chat, berichten en sociale media

via telefoon, e-mail, chat, berichten en sociale media Dubbele implementatieopties voor zowel contactcenteragenten als selfservice voor klanten

voor zowel contactcenteragenten als selfservice voor klanten Voorgebouwde integraties met toonaangevende platforms, waaronder Amazon Connect, Genesys, Salesforce en Talkdesk

met toonaangevende platforms, waaronder Amazon Connect, Genesys, Salesforce en Talkdesk Snelle implementatie binnen enkele dagen in plaats van maanden

binnen enkele dagen in plaats van maanden Snelle configuratie waarmee klanten zich binnen 5 minuten kunnen aanmelden en een AI-agent kunnen configureren, rechtstreeks vanaf www.eGain.com



"eGain AI Agent 2 voor Contact Center integreert met ons CCaaS-systeem, haalt context uit het gesprek en genereert betrouwbare antwoorden of stapsgewijze begeleiding in real time voor contactcentermedewerkers vanuit één bron van waarheid", stelt Amy Durst, assistent-VP van Internal Support voor Rogue Credit Union. "We verwachten dat de onlangs geïmplementeerde oplossing de beleving van zowel klanten als agenten, maar ook onze operationele statistieken zal verbeteren."

Beschikbaarheid

eGain AI Agent 2 is nu beschikbaar. Geïnteresseerde organisaties kunnen meer informatie vinden en een AI-agent configureren op www.eGain.com. Voor meer informatie kunt u ook terecht op https://www.egain.com/ai-agent/.

Over eGain

eGain helpt bedrijven hun beleving te verbeteren en kosten te verlagen door AI CX-automatisering op basis van Trusted Knowledge en praktische antwoorden. Ga voor meer informatie naar www.egain.com.

