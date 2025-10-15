eGain luidt het tijdperk van kennisautomatisering in op Solve25

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), een toonaangevende leverancier van AI CX-automatisering op basis van Trusted Knowledge™, belichtte vandaag tijdens de Solve25-gebruikersconferentie in Chicago de transformatie van traditioneel kennisbeheer naar AI-gestuurde kennisautomatisering. De bekroonde AI Knowledge Hub van het bedrijf zorgt voor een revolutie in de manier waarop bedrijven omgaan met de contentchaos die organisaties jaarlijks naar schatting 31 miljard dollar kost. Het levert een meetbare AI-ROI op voor contactcenters, klantenserviceteams en interne bedrijfsfuncties zoals HR en Learning & Development.

Volgens een enquête onder 1000 organisaties door APQC (American Productivity and Quality Center) zijn tijdsbeperkingen en een gebrek aan middelen de twee grootste barrières bij het vastleggen en behouden van kennis. Deze belemmeringen worden nog groter door de tijd en de handmatige inspanningen die nodig zijn om kennisinhoud te beheren en bij te werken. Deze uitdaging is vooral nijpend in contactcenters, klantenserviceafdelingen, HR en Learning & Development. Hier zijn kennissilo’s, tegenstrijdige informatie en mislukte kennismanagementprojecten inmiddels gebruikelijk. AI helpt dit probleem rechtstreeks aan te pakken door het kennisbeheerproces van begin tot eind te automatiseren: ontdekken, creëren, beheren, publiceren en optimaliseren.

Leidinggevenden op het gebied van klantenservice en ondersteuning moeten het hoofd bieden aan nieuwe druk vanuit het management om conversationele GenAI-oplossingen te ondersteunen. 'Het succes van deze tools hangt echter af van de kwaliteit en beschikbaarheid van de kennisinhoud,' schreven Kim Hedlin en Jennifer Macintosh van Gartner. 'Veel organisaties vertrouwen op handmatige processen voor het beheren van kennisinhoud die niet langer aan hun behoeften voldoet. AI-toepassingen voor KM kunnen leidinggevenden op het gebied van klantenservice en -ondersteuning helpen een hoogwaardige kennisbibliotheek te onderhouden die zowel menselijke als AI-gebruikers bedient.'*

Het voordeel van de eGain AI Knowledge Method™

De AI Knowledge Hub van eGain integreert best practices op het gebied van kennismanagement en AI-orkestratie, die samen de eGain AI Knowledge Method vormen: een methodologie die erop is gericht 'de kennis die je nodig hebt' te ontdekken, 'niet de kennis die je al hebt.' Deze benadering onderkent dat vaak slechts 10% van de kennisinhoud verantwoordelijk is voor 90% van het rendement op kennisinvesteringen.

Het platform maakt gebruik van AI om processen te automatiseren die voorheen handmatig en tijdrovend waren:

Intelligent Discovery : AI analyseert automatisch gesprekken en vragen van klanten en medewerkers om de kennis te identificeren die er echt toe doet

: AI analyseert automatisch gesprekken en vragen van klanten en medewerkers om de kennis te identificeren die er echt toe doet Content Cleansing : AI kan dubbele of conflicterende content automatisch opsporen en verwijderen, wat een hoop inspanning bespaart

: AI kan dubbele of conflicterende content automatisch opsporen en verwijderen, wat een hoop inspanning bespaart Geautomatiseerde curatie : vertrouwde zakelijke kennisinhoud wordt binnen enkele seconden automatisch door AI verzameld, verbonden en gecureerd, waarbij AI-prompts ervoor zorgen dat sjablonen en stijlgidsen worden nageleefd

: vertrouwde zakelijke kennisinhoud wordt binnen enkele seconden automatisch door AI verzameld, verbonden en gecureerd, waarbij AI-prompts ervoor zorgen dat sjablonen en stijlgidsen worden nageleefd Deterministisch redeneren : AI zet procedures waar veel compliance-taken aan verbonden zijn automatisch om in deterministisch redeneren, waardoor inconsistente of gehallucineerde antwoorden worden geëlimineerd. Deterministische AI is een aanvulling op modelgebaseerd redeneren, dat kan worden ingezet voor minder complexe of compliance-arme scenario's

: AI zet procedures waar veel compliance-taken aan verbonden zijn automatisch om in deterministisch redeneren, waardoor inconsistente of gehallucineerde antwoorden worden geëlimineerd. Deterministische AI is een aanvulling op modelgebaseerd redeneren, dat kan worden ingezet voor minder complexe of compliance-arme scenario's Continue optimalisatie: doorlopend onderhoud en publicatie in de hele onderneming worden geautomatiseerd, inclusief inhoudstaxonomieën, organisatie en op het bedrijf afgestemde metadatageneratie





Wie profiteert van kennisautomatisering?

Organisaties in verschillende sectoren maken gebruik van de AI Knowledge Hub van eGain om hun bedrijfsvoering te transformeren:

Contactcenters : verkort de AHT (Average Handle Time) en verbeter de FCR (First-Contact Resolution) met directe toegang tot betrouwbare antwoorden

: verkort de AHT (Average Handle Time) en verbeter de FCR (First-Contact Resolution) met directe toegang tot betrouwbare antwoorden Klantondersteuningsteams : verbeter CX-statistieken zoals CSAT, NPS en meer

: verbeter CX-statistieken zoals CSAT, NPS en meer HR-afdelingen : verlaag de trainingskosten en stroomlijn de onboarding van medewerkers

: verlaag de trainingskosten en stroomlijn de onboarding van medewerkers Learning & Development : ontwikkel en onderhoud trainingsmateriaal efficiënt, met gegarandeerde nauwkeurigheid en consistentie van de inhoud

: ontwikkel en onderhoud trainingsmateriaal efficiënt, met gegarandeerde nauwkeurigheid en consistentie van de inhoud Knowledge Management-teams: doorbreek kennissilo’s en creëer één centrale, betrouwbare kennisbron binnen de hele organisatie





'De vragen van onze klanten zijn breed en de regelgeving in onze sector verandert voortdurend,' zegt Mariana Estrada, Chief Strategy Officer van RPM Living, een klant van eGain. 'Met eGain kunnen we onze kennis snel en op grote schaal creëren, onderhouden en optimaliseren dankzij de AI-mogelijkheden die zijn gebaseerd op een betrouwbare basis van content.'

