eGain presenta eGain Composer™, una plataforma modular de desarrollo de conocimiento basada en IA para diseñar aplicaciones de CX impulsadas por IA que sean fiables

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), proveedor líder en automatización de la experiencia del cliente mediante IA gracias a Trusted Knowledge™, ha anunciado hoy la oferta para el público general de eGain Composer, su nueva plataforma modular de conocimiento basada en IA, en su conferencia para usuarios de Solve25. La plataforma, basada en una arquitectura componible, permite que los desarrolladores integren fácilmente las grandes capacidades de eGain AI Knowledge Hub™ en sus aplicaciones de CX, lo que transforma y permite obtener un valor empresarial sin precedentes.

Los actuales sistemas de conocimiento basados en IA (bases de conocimiento independientes, motores de búsqueda, interfaces agentes y marcos de diseño de experiencias) suelen caracterizarse por su fragmentación, desconexión e inflexibilidad. eGain Composer aborda estos desafíos ofreciendo una plataforma integral que permite a los desarrolladores diseñar aplicaciones de CX basadas en IA a gran escala.

Ventajas

Trusted Knowledge™ : eGain Composer ofrece a los desarrolladores acceso inmediato a la plataforma eGain AI Knowledge Hub, cuyo contenido unificado, correcto y conforme a las normativas permite que la IA ofrezca respuestas exactas y fiables.

: eGain Composer ofrece a los desarrolladores acceso inmediato a la plataforma eGain AI Knowledge Hub, cuyo contenido unificado, correcto y conforme a las normativas permite que la IA ofrezca respuestas exactas y fiables. Gestión del ciclo de vida del contenido : eGain Composer ofrece a los desarrolladores controles de API granulares a través del ciclo de vida de la gestión del contenido, desde su creación hasta su retirada.

: eGain Composer ofrece a los desarrolladores controles de API granulares a través del ciclo de vida de la gestión del contenido, desde su creación hasta su retirada. Conformidad avanzada : eGain Composer cumple con las normas de seguridad y autenticación de primer nivel, entre ellas OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR y FedRAMP.

: eGain Composer cumple con las normas de seguridad y autenticación de primer nivel, entre ellas OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR y FedRAMP. Uso con agentes para Assured Actions™ : eGain Composer, diseñado específicamente para asegurar su integración fácil con agentes de IA permite hacer búsquedas empresariales, ofrecer respuestas y que los agentes realicen acciones fiables en plataformas orientadas al cliente.

: eGain Composer, diseñado específicamente para asegurar su integración fácil con agentes de IA permite hacer búsquedas empresariales, ofrecer respuestas y que los agentes realicen acciones fiables en plataformas orientadas al cliente. Arquitectura componible : las API de eGain Composer permiten realizar integraciones flexibles y listas para usar en entornos web, de escritorio, móviles y de agentes, y son compatibles con flujos componibles adaptados a requisitos empresariales únicos.

: las API de eGain Composer permiten realizar integraciones flexibles y listas para usar en entornos web, de escritorio, móviles y de agentes, y son compatibles con flujos componibles adaptados a requisitos empresariales únicos. Estado del contenido: eGain Composer asegura la mejora continua de la efectividad en las búsquedas y la fiabilidad de los agentes con ciclos circulares cerrados de optimización, manteniendo la integridad, precisión y conformidad del contenido. Los desarrolladores pueden poner en marcha flujos de trabajo impulsados por la calidad para obtener resultados óptimos.

eGain Composer ofrece estas ventajas mediante el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API) potentes, servidores Model Context Protocol (MCP) y kits de desarrollo de software (SDK) en Python y TypeScript. A través de API y el servidor MCP, eGain Composer ofrece conocimiento empresarial fiable en diferentes formatos, desde resultados de búsquedas y respuestas seleccionadas por IA a acciones de agentes e integraciones incrustadas. La plataforma es una herramienta integral para sintetizar y seleccionar contenido, gestionar prompts e integrar servicios de terceros. Los servidores MCP, disponibles en GitHub tanto en configuraciones locales como a distancia respaldan la ingesta, búsqueda y entrega de respuestas, así como las Assured Actions de los agentes. Las API de eGain Composer utilizan las especificaciones de OpenAPI para permitir las integraciones flexibles en diferentes entornos.

«Las empresas actuales quieren una solución integral de conocimiento basada en IA y, al mismo tiempo, poder combinar los componentes», afirmó Ashu Roy, director ejecutivo de eGain. «eGain Composer les permite hacer esto».

Acerca de eGain

eGain ayuda a las empresas a mejorar la experiencia y reducir los costes mediante la automatización de la experiencia del cliente con IA gracias a Trusted Knowledge y respuestas consumibles. Si desea obtener más información, visite www.egain.com.

eGain, eGain Composer, Trusted Knowledge, Assured Actions y eGain AI Knowledge Hub son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de eGain Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.