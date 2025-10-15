eGain presenta eGain Composer™, una piattaforma modulare per lo sviluppo della conoscenza basata sull'intelligenza artificiale, per creare applicazioni CX di IA affidabili

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), fornitore leader di servizi di automazione CX basati sull'IA con tecnologia Trusted Knowledge™, ha annunciato oggi l'arrivo di eGain Composer, la sua nuova piattaforma modulare di conoscenza IA, in occasione della conferenza per gli utenti Solve25. Basata su un'architettura componibile, la piattaforma consente agli sviluppatori di integrare senza problemi le avanzate funzionalità di AI Knowledge Hub™ di eGain nelle loro applicazioni CX, trasformando i flussi di lavoro e offrendo alle aziende un valore senza precedenti.

Gli attuali sistemi di conoscenza basati sull'IA (basi di conoscenza autonome, motori di recupero, interfacce agentiche e framework di progettazione dell'esperienza) sono spesso frammentati, scollegati e poco flessibili. eGain Composer è pensata per ovviare a questo, con una piattaforma completa che consente agli sviluppatori di creare applicazioni CX di IA affidabili su larga scala.

Vantaggi

Trusted Knowledge™ : eGain Composer fornisce agli sviluppatori un accesso immediato alla piattaforma AI Knowledge Hub di eGain: contenuti unificati, corretti e conformi che consentono all'intelligenza artificiale di fornire risposte affidabili e accurate.

: eGain Composer fornisce agli sviluppatori un accesso immediato alla piattaforma AI Knowledge Hub di eGain: contenuti unificati, corretti e conformi che consentono all'intelligenza artificiale di fornire risposte affidabili e accurate. Gestione del ciclo di vita dei contenuti : eGain Composer offre agli sviluppatori controlli API granulari durante l'intero ciclo di vita della gestione dei contenuti, dalla creazione alla dismissione.

: eGain Composer offre agli sviluppatori controlli API granulari durante l'intero ciclo di vita della gestione dei contenuti, dalla creazione alla dismissione. Conformità avanzata : eGain Composer aderisce ai più elevati standard di sicurezza e autenticazione, tra cui OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR e FedRAMP.

: eGain Composer aderisce ai più elevati standard di sicurezza e autenticazione, tra cui OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, GDPR e FedRAMP. Agentic Readiness for Assured Actions™ : progettata appositamente per integrarsi perfettamente con gli agenti di intelligenza artificiale, eGain Composer consente ricerche aziendali, risposte e azioni agentiche affidabili su tutte le piattaforme rivolte ai clienti.

: progettata appositamente per integrarsi perfettamente con gli agenti di intelligenza artificiale, eGain Composer consente ricerche aziendali, risposte e azioni agentiche affidabili su tutte le piattaforme rivolte ai clienti. Architettura componibile : le API di eGain Composer consentono integrazioni flessibili e plug-and-play per ambienti web, desktop, mobili e agentici, supportando pipeline componibili su misura per esigenze aziendali specifiche.

: le API di eGain Composer consentono integrazioni flessibili e plug-and-play per ambienti web, desktop, mobili e agentici, supportando pipeline componibili su misura per esigenze aziendali specifiche. Qualità dei contenuti: eGain Composer garantisce un miglioramento continuo dell'efficacia della ricerca e dell'affidabilità agentica attraverso cicli di ottimizzazione a ciclo chiuso, assicurando completezza, accuratezza e conformità. Gli sviluppatori possono implementare flussi di lavoro orientati alla qualità per ottenere risultati ottimali.

eGain Composer offre questi vantaggi tramite solide interfacce di programmazione delle applicazioni (API), server Model Context Protocol (MCP) e kit di sviluppo software (SDK) in Python e TypeScript. Tramite le API e il server MCP, eGain Composer fornisce conoscenze aziendali affidabili in diversi formati, dai risultati di ricerca e dalle risposte curate dall'intelligenza artificiale alle azioni agentiche e alle integrazioni integrate. La piattaforma è uno strumento completo per sintetizzare e curare i contenuti, gestire i prompt e integrare servizi di terze parti. I server MCP, disponibili su GitHub sia in configurazione locale che remota, supportano l'inserimento, la ricerca, la fornitura di risposte e le Assured Actions agentiche. Utilizzando le specifiche OpenAPI, le API di eGain Composer consentono integrazioni flessibili in diversi ambienti.

“Le aziende di oggi desiderano una soluzione di conoscenza IA completa, che consenta al tempo stesso di combinare e abbinare i vari elementi costitutivi”, ha affermato Ashu Roy, CEO di eGain. “eGain Composer offre proprio questo.”

Informazioni su eGain

eGain aiuta le aziende a migliorare l'esperienza e a ridurre i costi fornendo soluzioni di automazione CX basate sull'IA con tecnologia Trusted Knowledge e risposte fruibili. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.egain.com.

eGain, eGain Composer, Trusted Knowledge, Assured Actions ed eGain AI Knowledge Hub sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.