eGain lanceert eGain Composer™, een modulair AI-platform voor kennisontwikkeling, bedoeld om betrouwbare AI CX-toepassingen te bouwen

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), een toonaangevende aanbieder van AI-gedreven klantbelevingsautomatisering op basis van Trusted Knowledge™, heeft vandaag tijdens zijn gebruikersconferentie Solve25 de algemene beschikbaarheid aangekondigd van eGain Composer, het nieuwe modulaire AI-kennisplatform van het bedrijf. Het platform is gebaseerd op een modulaire architectuur en stelt ontwikkelaars in staat om de uitgebreide mogelijkheden van de eGain AI Knowledge Hub™ naadloos te integreren in hun CX-applicaties. Zo transformeren ze workflows en creëren ze ongekende bedrijfswaarde.

De huidige AI-kennissystemen (op zichzelf staande kennisbanken, retrieval engines, agentische interfaces en frameworks voor ervaringsontwerp) zijn vaak gefragmenteerd, onsamenhangend en inflexibel. eGain Composer pakt deze uitdagingen aan met een uitgebreid platform waarmee ontwikkelaars op schaal betrouwbare AI CX-applicaties kunnen bouwen.

Voordelen

Trusted Knowledge™ : eGain Composer biedt ontwikkelaars directe toegang tot het eGain AI Knowledge Hub-platform: uniforme, correcte en conforme content waarmee AI betrouwbare, nauwkeurige antwoorden kan geven.

: eGain Composer biedt ontwikkelaars directe toegang tot het eGain AI Knowledge Hub-platform: uniforme, correcte en conforme content waarmee AI betrouwbare, nauwkeurige antwoorden kan geven. Content Lifecycle Management : eGain Composer biedt ontwikkelaars gedetailleerde API-regeling tijdens de volledige levenscyclus van contentbeheer – van creatie tot buitengebruikstelling.

: eGain Composer biedt ontwikkelaars gedetailleerde API-regeling tijdens de volledige levenscyclus van contentbeheer – van creatie tot buitengebruikstelling. Geavanceerde naleving : eGain Composer voldoet aan de hoogste beveiligings- en authenticatienormen, waaronder OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, AVG en FedRAMP.

: eGain Composer voldoet aan de hoogste beveiligings- en authenticatienormen, waaronder OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, AVG en FedRAMP. Agentic Readiness for Assured Actions™ : eGain Composer is speciaal ontwikkeld voor naadloze integratie met AI-agents en maakt zoeken, antwoorden en betrouwbare agentacties op klantgerichte platforms mogelijk.

: eGain Composer is speciaal ontwikkeld voor naadloze integratie met AI-agents en maakt zoeken, antwoorden en betrouwbare agentacties op klantgerichte platforms mogelijk. Modulaire architectuur : de API’s van eGain Composer maken flexibele, plug-and-play-integraties mogelijk voor web-, desktop-, mobiele en agentomgevingen, met ondersteuning voor modulaire workflows die kunnen worden afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften.

: de API’s van eGain Composer maken flexibele, plug-and-play-integraties mogelijk voor web-, desktop-, mobiele en agentomgevingen, met ondersteuning voor modulaire workflows die kunnen worden afgestemd op specifieke bedrijfsbehoeften. Content Health: eGain Composer zorgt voor voortdurende verbetering van de effectiviteit van zoekopdrachten en de betrouwbaarheid van agents via gesloten optimalisatiecycli, waardoor volledigheid, nauwkeurigheid en naleving worden gehandhaafd. Ontwikkelaars kunnen kwaliteitsgestuurde workflows implementeren om optimale resultaten te behalen.

eGain Composer levert deze voordelen via robuuste API's (Application Programming Interfaces), MCP-servers (Model Context Protocol) en SDK's (Software Development Kits) in Python en TypeScript. Via API’s en de MCP-server ontsluit eGain Composer betrouwbare bedrijfskennis in uiteenlopende vormen — van zoekresultaten en AI-gefilterde antwoorden tot geautomatiseerde acties en geïntegreerde toepassingen. Het platform is een uitgebreide tool voor het synthetiseren en cureren van content, het beheren van prompts en het integreren van services van derden. MCP-servers, beschikbaar op GitHub in zowel lokale als externe configuraties, ondersteunen het inladen van data, het zoeken, het leveren van antwoorden en agentic Assured Actions. Dankzij de OpenAPI-specificaties maken eGain Composer API's flexibele integraties in uiteenlopende omgevingen mogelijk.

'Bedrijven van vandaag willen een complete AI-kennisoplossing waarbij ze tegelijkertijd de bouwstenen kunnen kiezen en combineren,' stelt Ashu Roy, CEO van eGain. 'Met eGain Composer kunnen ze dat.'

Over eGain

eGain helpt bedrijven hun ervaring te verbeteren en kosten te verlagen door AI CX-automatisering te leveren aan de hand van betrouwbare, praktische antwoorden. Ga voor meer informatie naar www.egain.com.

eGain, eGain Composer, Trusted Knowledge, Assured Actions en eGain AI Knowledge Hub zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corporation. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.