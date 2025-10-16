AS-i Tallink Grupp 2025. aasta kolmanda kvartali tulemuste tutvustamise veebiseminar

AS Tallink Grupp kutsub aktsionäre ning teisi huvilisi osalema 2025. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustaval veebiseminaril 23. oktoobril 2025 kell 12:00. Veebiseminar toimub inglise keeles.

Majandustulemusi tutvustab juhatuse liige Margus Schults.

Küsimused palume saata enne veebiseminari toimumist hiljemalt 23. oktoobriks 2025 kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Ajalisest piirangust tulenevalt käsitletakse enne veebiseminari kirjalikult saabunud küsimusi eelisjärjekorras.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Tulemusi tutvustavat veebiseminari korraldatakse läbi Microsoft Teams’i keskkonna. Juhime tähelepanu, et osalemiseks registreerimist ei toimu ning meeldetuletust ei saadeta. Palume veebiseminariga ühineda 23. oktoobril 2025 kell 12:00 käesoleval lingil.

Kuna veebiseminarile registreerimist ei toimu ning meeldetuletust ei saadeta, soovitame kõigil huvitatud osalistel veebiseminari toimumise info endale kalendrisse märkida.

Osaleda saab nii läbi veebibrauseri kui ka Microsoft Teams’i rakenduse. Kui kasutate veebiseminariga liitumiseks nutiseadet, on vaja eelnevalt telefoni alla laadida Microsoft Teams’i rakendus, mille leiab Google Play’ist või App Store’ist.

Veebiseminar lindistatakse ning avalikustatakse ettevõtte veebilehel Raportid ja finantsnäitajad



Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail: anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 56157170