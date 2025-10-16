Quadient remporte le prix IDC SaaS 2025 de la satisfaction client pour la gestion des comptes clients

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, a reçu le prix IDC 2025 de la satisfaction client pour la gestion des comptes clients en mode SaaS. Selon l’étude mondiale IDC Software-as-a-Service (SaaS) Path 2025, Quadient figure parmi les éditeurs les mieux notés du marché dans cette catégorie.

Cette distinction souligne l’engagement de Quadient à aider les directions financières dans leur recherche d’efficacité grâce à une automatisation centrée sur l’humain. La solution Quadient Comptes Clients (AR) offre aux responsables financiers une visibilité immédiate sur les créances en cours, les retards de paiement et l’état des recouvrements, le tout depuis un tableau de bord unique et intuitif. En regroupant les processus de crédit, de relance et d’affectation des paiements dans une vue unifiée, la solution élimine les tâches manuelles et les données dispersées dans différents tableurs, transformant la gestion complexe de la trésorerie en un processus fluide, structuré et exploitable.

« La finance est avant tout une affaire de clarté et de confiance », déclare Chris Hartigan, Directeur Solutions Digitales chez Quadient. « Quadient AR simplifie la gestion du poste client grâce à une interface intuitive, reconnue, et qui permet aux équipes financières de travailler plus vite en faisant moins d’erreurs. Résultat : un délai moyen de recouvrement réduit, une trésorerie renforcée et davantage de temps pour se concentrer sur les priorités stratégiques plutôt que sur la chasse aux données dans des tableurs ».

Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique intégrés, Quadient AR aide également les équipes financières à anticiper leurs flux de trésorerie avec une précision remarquable. En analysant l’historique des paiements et le comportement des clients, la plateforme peut estimer les dates probables de règlement des factures avec un taux de précision pouvant atteindre 94 %. Ces analyses prédictives permettent aux entreprises, quelle que soit leur taille, de mieux analyser leur santé financière, d’anticiper les risques avant qu’ils n’affectent leurs opérations et de prendre des décisions éclairées pour protéger et renforcer leur trésorerie.

Parmi les utilisateurs de Quadient AR, un acteur majeur du recrutement dans le domaine médical et plus grand fournisseur de services d’intérim aux États-Unis, témoigne : « Les capacités de reporting de Quadient AR ont véritablement transformé notre manière de travailler. Nous pouvons désormais facilement mesurer et suivre les informations dont nous avons besoin, et les tableaux de bord de la plateforme nous permettent de communiquer aisément les mises à jour avec nos parties prenantes. Cela leur donne les moyens de prendre des décisions de façon plus stratégique, garantissant la fluidité des encaissements et l’efficacité de nos processus ».

L’étude IDC SaaS Path Survey recueille les retours d’environ 2 900 organisations dans le monde, de la PME aux grands groupes, et mesure la satisfaction des utilisateurs sur plus de 30 critères. Cette année, plus de la moitié des répondants indiquent prévoir d’augmenter leurs investissements dans les solutions SaaS de gestion des comptes clients au cours des douze prochains mois, preuve de l’intérêt croissant pour l’automatisation intelligente des processus financiers.

Pour en savoir plus sur le Prix, rendez-vous sur : www.quadient.com/fr/resources/quadient-idc-2025-saas-AR-customer-satisfaction-award.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence Quatrième Jour

Antoine Billon

+33 (0)1 42 23 44 51

quadient@quatriemejour.fr

Pièce jointe