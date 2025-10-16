Bitwise renforce son offre sur les produits staking avec le lancement de son ETP Celestia sur Euronext Paris

Le produit vise à offrir des rendements via une exposition au token natif Celestia et les récompenses de staking.

Celestia est une blockchain layer 1 en forte croissance, avec des applications dans le trading haute performance, les actifs réels (RWA) et les stablecoins.

Bitwise Celestia Staking ETP devient le sixième produit de staking institutionnel de la société, dans un contexte où la demande pour ce type de produits est en forte hausse.





16 octobre 2025. Francfort : Bitwise annonce aujourd’hui le lancement du Bitwise Celestia Staking ETP (Ticker : TIAB ; ISIN : DE000A4APRP0) sur Euronext Paris. Le produit offre une exposition à TIA, le token natif de la blockchain Celestia, via un ETP répliquant l’indice Kaiko Bitwise Staked TIA Index. L’ETP a pour objectif de distribuer des récompenses de staking évitant aux investisseurs de gérer les aspects techniques de ce processus. Il permet aux détenteurs de token de percevoir des rendements en contrepartie de leur participation à la validation des transactions (proof of stake) sur des écosystèmes tels que Celestia.

Celestia entend s’imposer comme la blockchain modulaire de référence, conçue pour des besoins de vitesse et de spécialisation extrêmes. Son architecture layer 1 a été créé pour gérer un fort volume de données à faible coût, tels que le trading haute performance, les stablecoins et les actifs réels (RWA). Celestia permet également à d’autres blockchains, appelées « rollups » ou « solutions de couche 2 », de publier leurs données sur son réseau. Au cours des douze derniers mois, l’utilisation des « namespaces» de Celestia — identifiants uniques pour les données publiées — a été multipliée environ par cinq. Cette croissance reflète à la fois le déploiement de nouveaux rollups et l’intensification de l’activité sur les réseaux existants.

Bradley Duke, Directeur Europe chez Bitwise, a déclaré : « Le Bitwise Celestia Staking ETP constitue une étape stratégique dans l’élargissement de notre gamme d’ETP crypto institutionnels. La blockchain Celestia a été rapidement reconnue pour son approche modulaire, permettant de distinguer les données des fonctions telles que l’exécution et de se concentrer pleinement sur la disponibilité des données et attirer rapidement de nouveaux utilisateurs. Certains comparent Celestia à un fournisseur d’infrastructure cloud pour l’univers des cryptomonnaies. Il est désormais possible pour les investisseurs de profiter de ses perspectives de croissance, en s’appuyant sur l’expertise de Bitwise et sur la transparence d’une structure de produit réglementée. »

TIAB est le sixième produit de la gamme européenne « Total Return » de Bitwise, qui élargit activement l’accès des investisseurs à sa gamme de produits de staking. Illustrant la demande croissante pour des produits de staking, le Bitwise Solana Staking ETP (Ticker : BSOL ; ISIN : DE000A4A59D2) a récemment dépassé 100 millions de dollars d’encours tandis que le Bitwise Ethereum Staking ETP (Ticker : ET32 ; ISIN : DE000A3G90G9) a franchi le seuil des 300 millions de dollars.

Le Bitwise Celestia Staking ETP est adossé à des token TIA conservés en « cold storage » et émis en Allemagne. Il est conçu pour offrir des rendements de staking efficaces à faible coût total de détention, avec des récompenses accumulées quotidiennement, augmentant la quantité de cryptomonnaie par unité d’ETP. Répliquant l’indice Kaiko Bitwise Staked TIA, le produit permet aux investisseurs de suivre ses performances, nettes de frais. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des ETP Bitwise Celestia Staking comme des actions ou des ETF via un compte-titres, sans nécessiter l’ouverture d’un compte supplémentaire ni d’un portefeuille crypto.

« Les projets les plus ambitieux dans le domaine de la crypto choisissent Celestia pour se développer à grande échelle », a déclaré Mustafa Al-Bassam, co-fondateur et PDG de la fondation Celestia. Et d’ajouter : « Le marché voit émerger de nombreux projets dans des secteurs tels que le trading haute performance, les actifs réels et les stablecoins, reposant sur Celestia. Notre architecture modulaire est conçue pour répondre aux exigences de vitesse et de spécialisation extrêmes de ces applications, et permettre aux équipes de commercialiser leurs produits plus rapidement et à plus grande échelle que ne le permettent actuellement les autres blockchains L1 monolithiques. »

Grâce au staking, les détenteurs de tokens peuvent percevoir des rendements supplémentaires en participant à la validation des transactions, ce qui renforce la sécurité et la fiabilité du réseau. En retour, ils reçoivent des tokens supplémentaires. Contrairement aux dividendes, qui sont issus des bénéfices de l’entreprise, les récompenses de staking rémunèrent les détenteurs pour leur participation active au bon fonctionnement du réseau blockchain. Le Bitwise Celestia Staking ETP offre aux investisseurs un accès simplifié aux rendements du staking, sans la nécessité de détenir un portefeuille ou de gérer les aspects techniques du staking ou de la conservation des tokens. Le produit offre également une liquidité quotidienne et une sécurité accrue grâce au « cold storage » des tokens chez un dépositaire institutionnel.

Informations clés sur le produit

Nom de l’ETP Bitwise Celestia Staking ETP Ticker principal : TIAB ISIN / WKN DE000A4APRP0/A4APRP Indice de référence Kaiko Bitwise Staked TIA Index Rendement net attendu du staking* 7,54 % TER 0,85 % par an

* Le rendement net de staking correspond au rendement attendu issu du staking des actifs de l’ETP, conformément à l’indice de référence, net des frais de service de staking, et avant les frais de gestion annuels (TER : 0,85 % par an). L’émetteur retient 33 % du total des récompenses de staking comme frais de service. Ces frais permettent de couvrir les coûts liés à l’infrastructure de staking, y compris les honoraires des fournisseurs de services, et de couvrir la gestion continue du processus. Les récompenses sont créditées quotidiennement sur l’ETP et réinvesties automatiquement, ce qui fait croître l’allocation de tokens par unité d’ETP. Le rendement du staking peut varier en fonction des conditions du réseau, des niveaux de récompense et de la dynamique de marché. Avis important : La récompense de staking indiquée ne préjuge pas des performances futures. Les résultats réels peuvent varier en raison de facteurs tels que les règles du protocole, la participation et les frais du validateur, les performances et l’utilisation du réseau, ainsi que la volatilité du marché. Le staking présente des risques tels que la perte potentielle des actifs en staking et des récompenses, en raison de coupures, de pénalités, de vulnérabilités de contrats intelligents, d’exploitation de protocoles ou d’autres incidents opérationnels. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.bitwiseinvestments.eu/products.

RISQUES

Les investisseurs doivent noter que l’investissement dans des crypto-actifs comporte des risques élevés, notamment :

Risque de volatilité : Le prix des crypto-actifs peut connaître de fortes fluctuations.

Risque de liquidité : La profondeur du marché et le volume des échanges peuvent varier, ce qui peut avoir une incidence sur l’exécution.

Risque de garde : Même avec une conservation chez un dépositaire institutionnel, les actifs numériques restent exposés aux cybermenaces.

Risque réglementaire : Les crypto-actifs et leur traitement sont soumis aux évolutions du cadre réglementaire.

Risque de marché : Les fluctuations générales du marché peuvent affecter la valeur de l’ETP.

Les actifs peuvent être soumis à des périodes de blocage durant lesquelles ils ne peuvent être immédiatement rachetés.

Risque de pénalité : si le validateur agit de manière incorrecte ou commet une erreur, une partie des fonds en staking peut être perdue.

Les changements de réseau ou de protocole peuvent affecter les récompenses de staking et la disponibilité des actifs.

Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du fonds à l’adresse https://bitwiseinvestments.eu/resources/#Documents.

Bien qu’il existe un potentiel de gains significatifs, vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital investi. Pour plus d’informations, veuillez consulterwww.ionctura.com.

À propos de Celestia

Celestia est la première blockchain modulaire layer 1, adaptées aux besoins de vitesse et de spécialisation extrêmes, nécessaires à l’adoption massive des applications crypto. Aujourd’hui, plus de 30 réseaux dans les domaines des échanges, des actifs du monde réel et des applications grand public reposent sur Celestia. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://celestia.org.

À propos de Bitwise

Bitwise est l'un des leaders mondiaux dans la gestion de crypto-actifs avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs clients. Des milliers de conseillers financiers, de family offices et d'investisseurs institutionnels globaux se sont associés à nous pour saisir et exploiter les opportunités offertes par les crypto-monnaies. Depuis 2017, Bitwise affiche un palmarès impressionnant en matière de gestion de solutions indicielles et actives pour les ETP, les comptes gérés séparés, les fonds privés et les stratégies de hedge funds, tant aux États-Unis qu'en Europe.

En Europe, Bitwise (anciennement ETC Group) a développé au cours des cinq dernières années une gamme complète et innovante d’ETP crypto, comprenant l’ETP Bitcoin le plus négocié sur le continent ainsi que le premier ETP Crypto panier diversifié répliquant un indice MSCI des actifs numériques.

Cette famille d’ETP crypto est domiciliée en Allemagne et émise dans le cadre d’un prospectus de base autorisé par la BaFin, et, dans certains cas, dans le cadre d'un prospectus de base approuvé par la FCA. Nous travaillons exclusivement avec des entreprises réputées du secteur financier traditionnel et veillons à ce que 100 % des actifs soient stockés en toute sécurité hors ligne (cold storage) chez des dépositaires réglementés.

Nos produits européens comprennent une gamme d'instruments financiers soigneusement structurés qui s'intègrent parfaitement dans tout portefeuille professionnel et offrent une exposition globale à la classe d'actifs crypto. L'accès est simple via les principales bourses européennes, avec une cotation principale sur Xetra, la bourse la plus liquide pour le négoce d'ETF en Europe. Les investisseurs privés bénéficient d'un accès facile via de nombreux courtiers DIY. Notre structure ETP robuste et sûre comprend également une fonction de remboursement en physique.

Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.bitwiseinvestments.eu



