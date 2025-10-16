SAFE - Réalisation définitive de la réduction de capital non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

Réalisation définitive de la réduction de capital non motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions

Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 16 octobre 2025 - Safe (FR001400ZU25 – ALSAF) (la « Société ») annonce la réalisation de la réduction de capital non motivée par des pertes annoncée le 13 juin 2025.

Cette réduction de capital a été réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des actions composant le capital social de 4,80 euros (telle qu’issue des opérations de regroupement d’actions ayant pris fin le 9 juillet 2025) à 0,21 euro, et inscription d’une somme de 831.813,57 euros au compte « Prime d’émission ».

A l’issue de cette opération, le capital social de Safe s’élève à 38.056,83 euros, divisé en 181.223 actions d’une valeur nominale de 0,21 euro chacune.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

