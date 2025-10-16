



Atos Group reçoit la médaille de platine EcoVadis pour son engagement en faveur du développement durable pour la 6e année consécutive

Paris, France, le 16 octobre 2025 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce aujourd'hui qu'il a de nouveau reçu la très convoitée médaille de platine EcoVadis pour sa performance en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), avec un score, amélioré cette année, de 84 sur 100.

Cette reconnaissance place Atos dans le top 1 % des entreprises évaluées par EcoVadis dans son secteur d'activité (programmation informatique, conseil et activités connexes).

Depuis sa création en 2007, EcoVadis est devenu une référence mondiale en matière de notation relative à la durabilité des entreprises, avec un plus de 150 000 entreprises notées. EcoVadis évalue dans quatre catégories : Environnement, Travail et droits de l'homme, Éthique et Achats responsables. Atos a maintenu de solides performances dans toutes les catégories, avec l'amélioration la plus significative dans le domaine de l'éthique, où EcoVadis a souligné qu'Atos « fait preuve d'un système de gestion des questions d'éthique avancé ».

Cette reconnaissance continue reflète l'engagement indéfectible d'Atos en faveur de pratiques commerciales responsables et son intégration stratégique du développement durable dans l'ensemble de ses opérations. La Médaille Platinum, introduite par EcoVadis en 2020 pour distinguer les entreprises les plus performantes, a remplacé la Médaille d'Or en tant que reconnaissance la plus élevée, Médaille d’or qu'Atos avait précédemment obtenue pendant huit années consécutives avant de passer au statut Platinum.

L'évaluation EcoVadis est une référence clé dans la stratégie environnementale, sociétale et de gouvernance (ESG) d'Atos, complétant d'autres notations mondiales telles que l'évaluation du Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global et le Carbon Disclosure Project (CDP). Alors qu'Atos se prépare son prochain rapport en matière de développement durable dans le cadre de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), cette reconnaissance renforce sa position de partenaire de confiance dans le secteur numérique.

« Atos Group est régulièrement reconnu par ses clients et analystes pour l'excellence de ses technologies et de ses services. Être également reconnu par un partenaire de confiance comme EcoVadis pour nos valeurs, notre engagement et nos réalisations en matière de responsabilité environnementale et sociétale est une fierté partagée par tous nos employés. Nous remercions également nos clients pour leur confiance et leur engagement à nos côtés dans cette voie », a déclaré Marie de Scorbiac, directrice relations investisseurs et responsabilité sociétale des entreprises, Atos Group.

Pour plus de détails sur les engagements d'Atos Group en matière de développement durable, veuillez vous référer à notre Document d'enregistrement universel 2024.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 70 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 67 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle opère Atos SE (Société Européenne), cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos Group permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

