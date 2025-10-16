MADD Canada et son partenaire, la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador, s’unissent pour lutter contre la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes de la province

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle année scolaire apporte une nouvelle occasion de livrer aux jeunes des messages qui peuvent sauver des vies. Aujourd’hui, MADD Canada, en collaboration avec son commanditaire provincial, la Société des alcools de Terre-Neuve-et-Labrador (NLC), présentera son Programme scolaire 2025-2026 avec une projection spéciale à l’école Beaconsfield Junior High à St. John’s.

Conçu pour les élèves de la 7e à la 12e année, le Programme scolaire de MADD Canada sensibilise chaque année des milliers de jeunes partout au pays à l’aide de présentations d'une heure qui offrent un aperçu saisissant des dangers et des conséquences de la conduite après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Les présentations fournissent aux élèves les connaissances et la motivation pour éviter de conduire avec les capacités affaiblies ou de monter à bord d'un véhicule conduit par une personne dont les capacités sont affaiblies.

« Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes au Canada, et l'alcool, le cannabis et/ou autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions », dit Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada. « La sensibilisation des jeunes est l’un des moyens les plus efficaces pour mettre fin à la conduite avec les capacités affaiblies, parce qu’elle leur donne des moyens de se protéger et de protéger les autres. Nous sommes reconnaissants envers la NLC, notre commanditaire provincial, de nous aider à donner 20 présentations cette année. »

Les présentations de soixante minutes de cette année comprennent une série de cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques de la conduite avec capacités affaiblies. De plus, un questionnaire interactif renforce les leçons clés et encourage les élèves à réfléchir à leurs choix. Chaque séance se termine par des témoignages émouvants de victimes et de survivants, dont un nouveau témoignage d'Alyssa Kryger, blessée dans une collision impliquant du cannabis en 2018 et dont le père et l'oncle ont été tués dans la même collision.

« La conduite avec capacités affaiblies continue de détruire des familles et des communautés », dit Bruce Keating, président et chef de la direction de la NLC. « Nous sommes fiers de soutenir le Programme scolaire de MADD Canada, car il aide les jeunes à comprendre les vraies conséquences de la conduite avec capacités affaiblies et leur donne des moyens pour faire des choix qui permettront d’éviter de futures tragédies. »

Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou virtuelle. Après la présentation, chaque école recevra une trousse éducative comprenant un guide à l’intention des éducateurs et des scénarios supplémentaires pour aider les enseignantes et enseignants à poursuivre la conversation sur la conduite sobre avec les élèves tout au long de l'année scolaire.

MADD Canada tient à remercier ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien au Programme scolaire. Pour obtenir plus d’informations sur nos commanditaires et visionner des vidéoclips du Programme scolaire de MADD Canada, rendez-vous à maddyouth.ca/fr/school-program/.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à soutenir les victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Au sujet de la NLC

La NLC est une société d’État du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, qui, en vertu de la Loi sur la Société des alcools et de la Loi sur les alcools, est responsable de l’importation, de la vente, de la distribution et de la gestion des boissons alcoolisées et du cannabis, ainsi que de la prestation de programmes visant à promouvoir la consommation sécuritaire et responsable d’alcool et de cannabis. La NLC est l’un des plus grands détaillants de la province, offrant plus de 4 000 produits chaque année provenant de plus de 20 pays. Son vaste réseau de distribution au détail comprend 28 magasins Liquor Stores, plus de 140 magasins Liquor Express, plus de 550 points de vente Brewer’s Agent et environ 1 300 établissements autorisés, dont des restaurants, bars-salons et autres détenteurs de permis. En plus de l’alcool, la NLC régit et distribue à 59 détaillants de cannabis autorisés et exploite une plateforme en ligne sécurisée pour les achats légaux de cannabis sur ShopCannabisNL.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905 330-7565, ou par courriel à dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240, ou par courriel à ankongmeneck@madd.ca