Tillæg til indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling udsendt den 1. oktober 2025

Den 1. oktober 2025 blev indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som afholdes den 23. oktober 2025, udsendt. I indkaldelsen bliver det oplyst, at indstilling om valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformænd, under dagsordenens punkt 1 vil blive offentliggjort efterfølgende.

I forlængelse heraf oplyses det, at Niels Konstantin Jensen, David Mark Stanton og Janis Carol Kong udtræder af bestyrelsen pr. 23. oktober 2025.

Indstilling vedrørende dagsordenens punkt 1 følger nedenfor:

Det foreslås, at Anne Louise Eberhard, Birgit Otto, Anne Skovbro, Henrik Dam Kristensen og Michael Holm vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

Det foreslås endvidere, at Anne Louise Eberhard og nuværende medlem af bestyrelsen, Lars Sandahl Sørensen, vælges som nye næstformænd.

Lars Nørby Johansen fortsætter som formand for bestyrelsen og er således ikke på valg.

I henhold til punkt 3.2.1 i Anbefalinger for god Selskabsledelse anses Lars Nørby Johansen, Anne Louise Eberhard, Lars Sandahl Sørensen, Birgit Otto, Anne Skovbro, Henrik Dam Kristensen og Michael Holm for at være uafhængige.

Baggrunde på de foreslåede kandidater på valg er vedlagt som Bilag 1.

Som følge af offentliggørelsen af forslaget vedrørende dagsordenens punkt 1 for den ekstraordinære generalforsamling er fuldmagts- og brevstemmeblanketten i Aktionærportalen og på www.cph.dk under ”Investor > Generalforsamling” blevet opdateret tilsvarende, og aktionærer opfordres til at bruge den opdaterede blanket.





KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

2770 Kastrup





Telefon: 32312800

E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

Vedhæftet fil