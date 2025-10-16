|CERTIFICATE MATURITY
|251022
|FIXED RATE (POLICY RATE + 10 b.p.)
|1.85 %
|VOLUME BOUGHT
|0.1 BLN
|TRADE DAY
|251016
|SETTLEMENT DAY
|251017
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
