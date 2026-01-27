|Auction
|Auction results
|Auction date
|2026-01-27
|Start date
|2026-01-28
|Maturity date
|2026-02-04
|Interest rate
|1.75 %
|Offered volume, SEK bn
|538.0
|Total bid amount, SEK bn
|470.2
|Accepted volume, SEK bn
|470.2
|Number of bids
|17
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Recommended Reading
-
January 27, 2026 03:30 ET | Source: Sveriges Riksbank
Bid date, 2026-01-27Auction date2026-01-27Settlement date2026-01-28Maturity Date2026-02-04Nominal amount538 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More
-
January 26, 2026 09:45 ET | Source: Sveriges Riksbank
CERTIFICATE MATURITY260128FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.) 1,85 %VOLUME BOUGHT45 BLNTRADE DAY260126SETTLEMENT DAY260127 ...Read More