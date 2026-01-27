RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

AuctionAuction results
Auction date2026-01-27
Start date2026-01-28
Maturity date2026-02-04
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn538.0
Total bid amount, SEK bn470.2
Accepted volume, SEK bn470.2
Number of bids17
Percentage allotted, %100.00



Recommended Reading