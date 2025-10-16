Bitget Wallet Meluncurkan Kartu Kripto di Asia-Pasifik

SAN SALVADOR, El Salvador, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet telah secara resmi meluncurkan Bitget Wallet Card di berbagai pasar terpilih di kawasan Asia-Pasifik. Langkah ini memperluas layanan pembayaran kripto mereka ke salah satu wilayah paling dinamis di dunia.

Bitget Wallet Card dirancang untuk memudahkan penggunaan kripto dalam transaksi sehari-hari dengan menghubungkan aset digital yang disimpan secara mandiri secara langsung ke lebih dari 150 juta merchant Mastercard serta jaringan Visa yang beroperasi di lebih dari 200 negara. Melalui aplikasi Bitget Wallet, pengguna dapat mendaftar untuk mendapatkan kartu, memperoleh persetujuan seketika melalui proses pendaftaran yang sepenuhnya digital, dan mengintegrasikan kartu tersebut ke dalam Apple Pay atau Google Pay agar dapat digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Transaksi didanai secara instan melalui pertukaran on-chain dan setoran dalam bentuk USDT serta USDC, sementara pengisian saldo dilakukan tanpa biaya tambahan.

"Peluncuran Bitget Wallet Card di kawasan Asia-Pasifik merupakan tonggak penting dalam strategi kami," ujar Jamie Elkaleh, Direktur Pemasaran Bitget Wallet. "Hal ini memperkuat visi kami untuk menggabungkan penyimpanan mandiri, kepatuhan terhadap regulasi, dan kegunaan nyata di dunia, sehingga memberikan satu akses terpadu bagi pengguna untuk bertransaksi, menabung, dan memperoleh keuntungan dengan aset digital mereka."

Peluncuran ini dilakukan seiring dengan munculnya Asia-Pasifik sebagai pasar kripto dengan pertumbuhan tercepat di dunia, di mana aktivitas on-chain meningkat sebesar 69% dari tahun ke tahun hingga mencapai US$2,36 triliun. Kawasan ini telah menjadi pusat bagi adopsi stablecoin oleh institusi maupun penggunaan untuk pembayaran ritel. Dalam hal ini, Asia Tenggara mendorong arus remitansi lintas negara, sementara pasar maju seperti Jepang dan Australia menunjukkan permintaan tinggi terhadap solusi pembayaran yang transparan dan efisien dari segi biaya. Dengan memadukan kemampuan penyimpanan mandiri milik Bitget Wallet dan jaringan pembayaran global dari para mitranya, Bitget Wallet Card hadir untuk menjembatani berbagai aset berbasis blockchain dengan sistem keuangan konvensional di berbagai negara di kawasan ini.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi https://web3.bitget.com/card dan blog Bitget Wallet.

Tentang Bitget Wallet

Bitget Wallet adalah dompet kripto non-kustodial yang dirancang untuk menjadikan penggunaan kripto lebih sederhana, mudah, dan aman bagi semua orang. Dengan lebih dari 80 juta pengguna, platform ini menghadirkan rangkaian lengkap layanan kripto, termasuk pertukaran aset, wawasan pasar, staking, program hadiah, peramban DApp, serta solusi pembayaran kripto. Dengan dukungan untuk lebih dari 130 blockchain, 20.000 DApp, dan satu juta token, Bitget Wallet memungkinkan perdagangan multi-chain yang lancar di ratusan DEX dan jembatan lintas rantai (cross-chain bridges). Didukung oleh dana perlindungan pengguna lebih dari $300 juta, platform ini menjamin tingkat keamanan tertinggi bagi aset para penggunanya. Visi platform ini adalah Kripto untuk Semua — menjadikan kripto lebih sederhana, aman, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi satu miliar orang.

