VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

VALLOUREC

Société anonyme à Conseil d’Administration

au capital de 4 768 147,86 €

Siège social : 12, rue de la Verrerie – 92190 Meudon

552 142 200 RCS Nanterre

Meudon, le 16 octobre 2025,

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre total

d'actions en circulation Nombre total

de droits de vote théoriques (1) Nombre total

de droits de vote nets (2) 30 septembre 2025 238 407 393 234 359 146 233 895 369 31 août 2025 238 391 214 234 359 146 233 880 662 31 juillet 2025 238 391 214 234 359 146 233 584 162 30 juin 2025 238 391 214 234 359 146 233 321 151 31 mai 2025 238 362 191 234 359 146 234 059 146 30 avril 2025 238 358 136 234 253 093 234 253 093 31 mars 2025 238 139 535 234 034 492 234 034 492 28 février 2025 238 084 623 233 993 941 233 993 941 31 janvier 2025 238 084 623 233 966 259 233 966 259 31 décembre 2024 238 084 623 233 917 225 233 917 225 30 novembre 2024 238 052 129 231 123 100 231 123 100 31 octobre 2024 238 052 129 231 051 893 231 051 893 30 septembre 2024 237 784 309 230 304 541 230 304 541 31 août 2024 237 784 309 230 244 702 230 244 702 31 juillet 2024 237 784 309 229 947 719 229 947 719 30 juin 2024 237 271 828 229 877 070 229 769 402 31 mai 2024 237 271 828 229 877 070 229 769 402 30 avril 2024 237 271 828 229 877 070 229 769 402 31 mars 2024 237 271 828 229 877 070 229 769 402 29 février 2024 237 271 828 229 877 070 229 769 402 31 janvier 2024 237 271 828 229 877 070 229 769 402 31 décembre 2023 237 271 828 229 877 070 229 769 402 30 novembre 2023 236 781 727 229 386 969 229 279 301 31 octobre 2023 236 781 727 229 386 969 229 279 301 30 septembre 2023 236 635 229 229 240 471 229 132 803 31 août 2023 236 619 061 229 240 471 229 132 803 31 juillet 2023 236 619 061 229 240 471 229 132 803 30 juin 2023 235 532 187 229 240 471 229 132 803 31 mai 2023 231 777 627 229 228 999 229 080 116 30 avril 2023 231 777 627 229 228 999 229 080 116 31 mars 2023 231 777 627 229 228 999 229 080 116 28 février 2023 231 777 627 229 228 999 229 080 116 31 janvier 2023 231 777 627 229 228 999 229 080 116 31 décembre 2022 231 777 627 229 228 999 229 080 116 30 novembre 2022 231 777 627 229 228 999 229 080 116 31 octobre 2022 231 777 627 229 228 999 229 080 116 30 septembre 2022 228 928 428 228 928 428 228 779 545 31 août 2022 228 928 428 228 928 428 228 779 545 31 juillet 2022 228 928 428 228 928 428 228 779 545 30 juin 2022 228 928 428 228 928 428 228 779 502 31 mai 2022 228 928 428 228 928 428 228 740 763 30 avril 2022 228 928 428 228 928 428 228 740 763 31 mars 2022 228 928 428 228 928 428 228 740 763 28 février 2022 228 928 428 228 928 428 228 740 763 31 janvier 2022 228 928 428 228 928 428 228 740 763 31 décembre 2021 228 928 428 228 928 428 228 740 763 30 novembre 2021 228 928 428 228 928 428 228 740 763 31 octobre 2021 228 928 428 228 928 428 228 740 763 30 septembre 2021 228 928 428 228 928 428 228 740 763 31 août 2021 228 928 428 228 928 428 228 740 763 31 juillet 2021 228 928 428 228 928 428 228 714 160 30 juin 2021 228 928 428 228 928 428 228 914 031 31 mai 2021 11 449 694 11 811 810 11 797 413 30 avril 2021 11 449 694 11 811 772 11 790 691 31 mars 2021 11 449 694 11 811 662 11 810 581 28 février 2021 11 449 694 11 809 473 11 808 392 31 janvier 2021 11 449 694 11 809 652 11 808 571 31 décembre 2020 11 449 694 11 810 456 11 809 375 30 novembre 2020 11 449 694 11 809 708 11 808 627 31 octobre 2020 11 449 694 11 809 929 11 808 848 30 septembre 2020 11 449 694 11 809 877 11 808 796 31 août 2020 11 449 694 11 792 317 11 791 236

(1) Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions temporairement privées de droits de vote (auto-détention, contrat de liquidité etc…) mais excluent les actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence).

(2) Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué à titre d’information.

Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations de franchissements de seuils complémentaires aux déclarations relatives aux seuils légaux.

Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec, rubrique « Informations réglementées » : https://www.vallourec.com/fr/investisseurs/informations-reglementees

Pièce jointe