La subsidiaria ZenaDrone de ZenaTech realizará reuniones con miembros del Congreso para destacar su innovación en drones, seguida de la presentación de sus soluciones de drones en el Foro de Defensa AUVSI

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que su subsidiaria estadounidense de drones, ZenaDrone, estará en Washington, D.C. a finales de este mes, donde los representantes de la empresa se reunirán con miembros clave del Congreso y otras partes interesadas para abordar la innovación de drones y los planes de fabricación de la empresa en EE. UU. Esto será seguido por la participación y presentación de las soluciones de drones de ZenaDrone en el Foro de Defensa AUVSI 2025 en Washington, D.C.

"Nuestra subsidiaria ZenaDrone está comprometida a convertirse en un proveedor confiable de soluciones de drones para las agencias de defensa de EE. UU. y la OTAN. A través de la interacción en el Capitolio y la participación en foros como AUVSI Defense, creemos que estamos construyendo relaciones importantes que nos posicionarán como una voz innovadora y activa en el sector de drones ", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Queremos asegurarnos de que nuestra perspectiva influya en las conversaciones que dan forma al futuro de los sistemas no tripulados, al tiempo que ampliamos nuestra presencia nacional y apoyamos los empleos especializados en Estados Unidos".

Las reuniones del Congreso cuentan con el apoyo de los socios de relaciones gubernamentales y desarrollo de negocios de ZenaDrone. Bromelkamp Government Relations and Winning Strategies Washington. Juntas, las empresas se reunirán con miembros clave del Congreso para establecer relaciones y presentar las soluciones de drones de ZenaDrone y los planes de fabricación en EE. UU., con el objetivo de traducir la innovación técnica en un impacto gubernamental estratégico, ayudando a asegurar el financiamiento, moldear políticas y expandir su presencia.

AUVSI Defense, programado para el 28 y 29 de octubre en el Marriott Metro Center, Washington, D.C., es una de las conferencias de políticas y tecnología más importantes para el sector de drones y sistemas autónomos. En el evento, la empresa planea interactuar con líderes militares, industriales y gubernamentales en discusiones críticas sobre discusiones críticas relacionadas con la integración multidominio, la rápida adopción de sistemas no tripulados y el futuro de las tecnologías de defensa interoperables.

El portafolio de drones de la empresa para el sector de defensa, actualmente en diversas etapas de desarrollo y certificación de ciberseguridad, incluye:

El ZenaDrone 1000 , un dron de construcción robusta de tamaño medio VTOL (despegue y aterrizaje vertical) capaz de levantar ~40 kg, con autonomía habilitada por IA y comunicaciones seguras mediante su sistema DroneNet patentado. Diseñado para aplicaciones ISR - inspección, vigilancia y reconocimiento, aplicaciones de carga crítica y patrullaje fronterizo a través de una versión de gas de tiempo de vuelo extendido actualmente en desarrollo. Se ha sometido a pruebas pagadas con la Fuerza Aérea de EE. UU. y la Reserva de la Marina para la entrega de carga crítica, como suministros médicos

, un dron de construcción robusta de tamaño medio VTOL (despegue y aterrizaje vertical) capaz de levantar ~40 kg, con autonomía habilitada por IA y comunicaciones seguras mediante su sistema DroneNet patentado. Diseñado para aplicaciones ISR - inspección, vigilancia y reconocimiento, aplicaciones de carga crítica y patrullaje fronterizo a través de una versión de gas de tiempo de vuelo extendido actualmente en desarrollo. Se ha sometido a pruebas pagadas con la Fuerza Aérea de EE. UU. y la Reserva de la Marina para la entrega de carga crítica, como suministros médicos El IQ Square , un dron VTOL (tamaño inicial 40"X40") diseñado para levantamientos topográficos a línea de visión, inspecciones de infraestructuras, carreteras y puentes y tareas de reconocimiento para defensa

, un dron VTOL (tamaño inicial 40"X40") diseñado para levantamientos topográficos a línea de visión, inspecciones de infraestructuras, carreteras y puentes y tareas de reconocimiento para defensa El IQ Nano, un dron compacto de interiores (tamaño inicial 20″×20″), diseñado para operar en entornos sin GPS, como almacenes o infraestructuras militares para gestión de inventario mediante escaneo de códigos de barras y aplicaciones de seguridad, presenta evasión de obstáculos y enjambres o flotas de drones impulsados por IA





AUVSI (Association for Uncrewed Vehicle Systems International) es una organización mundial sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo y uso de sistemas no tripulados y robótica en aire, tierra y mar. Como miembro de nivel de Defensa, ZenaDrone participa en el Air Advocacy Committee, influyendo en políticas para expandir operaciones de drones en el espacio aéreo nacional, y en el Defense Advocacy Committee, influyendo en políticas de adquisición de defensa y promoviendo tecnología de drones compatible con la NDAA. Esta participación proporciona acceso directo a los encargados de tomar las decisiones federales y una voz en iniciativas clave de políticas, como la regulación BVLOS (Más allá de la línea visual), agilización de adquisiciones federales y certificación Blue/Green UAS, mientras que asegura que las plataformas de ZenaDrone se mantengan alineadas con las prioridades cambiantes de las agencias de defensa y gubernamentales.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS, y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.