Groupe Colabor dévoile ses résultats du troisième trimestre de 2025 et fournit une mise à jour corporative

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société »), divulgue ses résultats pour le troisième trimestre clos le 6 septembre 2025.

Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2025 (12 semaines) :

Augmentation des ventes de 31,1 % à 212,5 millions $ comparativement à 162,0 millions $ lors de la période correspondante de 2024;

Baisse du BAIIA ajusté (1) à 5,8 millions $ par rapport à 9,5 millions $ lors de la période correspondante de 2024 avec une marge du BAIIA ajusté (1) à 2,7 % des ventes comparativement à 5,9 % des ventes lors de la période correspondante de 2024;

à 5,8 millions $ par rapport à 9,5 millions $ lors de la période correspondante de 2024 avec une marge du BAIIA ajusté à 2,7 % des ventes comparativement à 5,9 % des ventes lors de la période correspondante de 2024; Diminution du résultat net lié aux activités poursuivies à (74,4) millions $ comparativement à 1,2 million $ lors de la période correspondante de 2024;

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles en baisse à (7,7) millions $ comparativement à 9,9 millions $ lors du trimestre correspondant de 2024;

Augmentation de la dette nette (2) à 112,1 millions $ comparativement à 47,8 millions $ au 28 décembre 2024;

à 112,1 millions $ comparativement à 47,8 millions $ au 28 décembre 2024; Le 21 juillet 2025, la Société a annoncé avoir identifié le 20 juillet 2025 un incident de cybersécurité qui a eu un impact sur ses systèmes internes de TI. Se référer à la rubrique 2.1 du rapport de gestion pour plus de renseignements;

Le 5 septembre 2025, la Société a conclu des conventions de tolérance avec ses prêteurs. La Société a obtenu une prolongation de celles-ci le 15 octobre 2025. Ces derniers ont convenu de s’abstenir temporairement jusqu’au 30 janvier 2026 d’exercer leurs droits et recours à l’égard des défauts anticipés aux termes de la facilité de crédit modifiée, des dettes subordonnée et très subordonnée. La convention de tolérance conclue avec son syndicat bancaire exige également l’obtention de nouveaux apports de capitaux propres et des modifications importantes à la facilité de crédit; et

Au 6 septembre 2025, en raison de facteurs économiques défavorables dans certains secteurs de l'industrie ayant pour effet une perte de volume des ventes, des marges de profit ainsi que perspectives de croissance révisées à la baisse, la Société a constaté une perte de valeur de 75,0 millions $ allouée au goodwill.

Événements depuis la fin du trimestre :

Kelly Shipway nommée présidente et cheffe de la direction de Colabor

Colabor annonce aujourd’hui le départ, avec effet immédiat, de M. Louis Frenette, président et chef de la direction depuis 2019. Conformément au plan de relève de l’entreprise, Mme Kelly Shipway, actuellement cheffe de l’exploitation, est nommée présidente et cheffe de la direction.

Le conseil d’administration remercie M. Frenette pour ses contributions au cours des dernières années. Le conseil lui souhaite le meilleur succès dans la poursuite de ses projets.

Plan de succession

Cette transition s’inscrit dans une démarche structurée et responsable visant à rehausser l’expérience client, augmenter la profitabilité, et à assurer une continuité organisationnelle.

Membre clé de l’équipe de direction, Mme Shipway cumule plus de 25 ans d’expérience en exécution commerciale stratégique, opérations, acquisitions et intégrations principalement dans le secteur agroalimentaire. Elle s’est jointe à Colabor en 2023 à titre de vice-présidente, négociations centralisées, marketing et approvisionnement, a pris le rôle en janvier 2024 de vice-présidente stratégie commerciale, avant d’être promue cheffe de l’exploitation il y a quelques semaines.

Depuis son arrivée, Mme Shipway a mis en place la fondation des meilleures pratiques en gestion des revenus en alignant la stratégie commerciale et renforçant les partenariats à long terme avec les fournisseurs et les clients.

« Je suis honorée par la confiance que m’accorde le conseil d’administration en me confiant les rênes de Colabor », a déclaré Mme Shipway. « Je suis déterminée à concrétiser les prochaines étapes et à saisir les occasions de croissance qui s’offrent à nous. »

Transformation et priorités

« Le conseil d’administration est convaincu que Kelly Shipway est la cheffe de file toute désignée pour concrétiser les prochaines étapes de Colabor, grâce à son leadership axé sur la performance et la collaboration, ainsi qu’à sa solide maîtrise de la stratégie commerciale et des opérations », a déclaré Denis Mathieu, président du conseil d’administration par intérim.

« Son expertise en intégration d’acquisitions et son approche pragmatique permettront de maximiser les synergies, d’améliorer la rentabilité et de renforcer le pouvoir d’achat. Nous sommes confiants que Mme Shipway saura assurer la continuité et guider l’entreprise avec succès dans cette nouvelle phase de croissance. »

Le redressement des finances demeure au cœur des priorités de la Société, soutenu par son engagement envers la croissance profitable et le maintien des plus hauts niveaux de service et de qualité offerts à ses clients.

Colabor est bien positionnée et prête à accélérer sa croissance et à consolider son rôle de chef de file dans la distribution alimentaire au Québec et au Canada.

Intégration des activités d'Alimplus

La Société a démarré le plan d'intégration des activités d'Alimplus afin de dégager les économies de coûts escomptées avec la fermeture des sites de Drummondville en fin novembre 2025 et d'Anjou d'ici la fin janvier 2026, respectivement. La Société s’attend à ce que les synergies d’intégration, entre autres associées aux fermetures de sites susmentionnés, prennent plusieurs trimestres avant de se matérialiser et ainsi faire en sorte que les pleins bénéfices de l’acquisition ne seront pas réalisés avant la fin de l’année 2026.

Tableau des faits saillants financiers du troisième trimestre de 2025 :

Faits saillants financiers 12 semaines 36 semaines

(en milliers de $, sauf les pourcentages, les données par action et le ratio d'endettement)



2025 2024 2025 2024

$ $ $ $

Ventes des activités poursuivies 212 470 162 034 513 654 454 512 BAIIA ajusté(1) 5 780 9 484 13 416 24 084 Marge du BAIIA ajusté(1)(en %) 2,7 5,9 2,6 5,3 Résultat net lié aux activités poursuivies (74 420 ) 1 164 (80 719 ) 1 067 Résultat net de la période (74 420 ) 1 113 (80 719 ) 996 Par action - de base et dilué ($) (0,73 ) 0,01 (0,79 ) 0,01 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (7 746 ) 9 904 2 953 26 627 Situation financière Au 6 septembre Au 28 décembre

2025

2024

Dette nette(2) 112 122 47 802 Ratio d'endettement(3) 7,8x 2,4x



(1) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. Le BAIIA ajusté correspond au résultat opérationnel avant les (revenus) frais non liés aux opérations courantes, l'amortissement ainsi que les charges relatives au régime de rémunération à base d'actions.

(2) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. La dette nette correspond à l’endettement bancaire, la portion à court terme de la dette à long terme et la dette à long terme, net de l'encaisse.

(3) Le ratio d'endettement est un indicateur de la capacité de la Société à s'acquitter de sa dette à long terme. Il est défini comme le ratio de la dette nette / BAIIA ajusté et des ajustements pro forma de l'Acquisition récente, moins les paiements et les intérêts des obligations locatives des quatre derniers trimestres. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

« Plusieurs éléments ont pesé sur les résultats du trimestre de la Société. On note entre autres une structure de coûts temporairement alourdie en raison des délais nécessaires pour assurer l'intégration réussie des activités d'Alimplus et le report corrélatif de la réalisation des synergies anticipées découlant de l’acquisition d’Alimplus, la perte de ventes associée à l'incident de cybersécurité, une pression sur les marges en raison de l'impact du renouvellement de l'important contrat institutionnel en décembre 2024 ainsi que des conditions de marché difficiles pour le créneau de la restauration. Ces éléments ont eu un impact important sur nos besoins en fonds de roulement et liquidités durant le trimestre », a déclaré Yanick Blanchard, premier vice-président et chef de la direction financière par intérim de Colabor.

« Afin de remédier à la situation, nous avons amorcé, depuis la clôture du trimestre, les premières phases de notre programme d'intégration des activités d'Alimplus à nos opérations de Saint-Bruno et Lévis. Notre priorité demeure le maintien des plus hauts taux de service de l'industrie durant cette période de transition, et nos équipes sont prêtes à assurer progressivement le relais. À compter de la fin novembre 2025 et jusqu'à la fin janvier 2026, les clients d'Alimplus seront graduellement desservis à partir de nos sites situés à Saint-Bruno et Lévis, ce qui générera des gains d'efficacité opérationnelle. Nous prévoyons un retour à une rentabilité plus forte l’an prochain, principalement grâce à la réalisation de synergies basées sur les coûts avec Alimplus », a ajouté M. Blanchard.

Résultats du troisième trimestre de 2025

Les ventes consolidées du troisième trimestre ont atteint 212,5 millions $, soit une augmentation de 31,1 % comparativement à 162,0 millions $ lors du trimestre correspondant de 2024. L’augmentation des ventes des activités de distribution de 39,0 % s'explique par l'Acquisition récente pour un montant de 53,3 millions $, la croissance organique du volume de ventes auprès de nos clients de comptes majeurs et l'effet de l'inflation. Cette croissance est compensée par l'effet de l'incident de cybersécurité survenu au mois de juillet, le renouvellement de l'entente d'approvisionnement avec un client institutionnel à des conditions économiques moins favorables à celles en vigueur en 2024, ainsi que les faiblesses économiques actuelles affectant le créneau de la restauration. L'augmentation des activités de grossiste de 6,6 % s'explique par l'impact de l'inflation et une augmentation du volume.

Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies était de 5,8 millions $ ou 2,7 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 9,5 millions $ ou 5,9 % en 2024. Ces variations s'expliquent essentiellement par l'entente d'approvisionnement renouvelée en décembre 2024, tel qu'expliqué précédemment, combinée à une baisse de la marge brute reliée au secteur de la restauration.

Le résultat net lié aux activités poursuivies s'est établi à (74,4) millions $, en baisse comparativement à 1,2 million $ lors du trimestre équivalent de l’exercice précédent résultant essentiellement de la perte de valeur du goodwill, la baisse du BAIIA ajusté(1) et la hausse des charges financières et des amortissements, compensées par la hausse du recouvrement d'impôts et des revenus non liés aux opérations courantes.

Résultats de la période de 36 semaines de 2025

Les ventes consolidées de la période de 36 semaines ont atteint 513,7 millions $, soit une augmentation de 13,0 % comparativement à 454,5 millions $ lors de la période correspondante de 2024. Les ventes des activités de distribution ont connu une hausse de 17,2 % et celle des activités de grossiste, une hausse de 0,5 %.

Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies a atteint 13,4 millions $ ou 2,6 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 24,1 millions $ ou 5,3 % en 2024. Ces variations s'expliquent essentiellement par l'entente d'approvisionnement renouvelée en décembre 2024, tel qu'expliqué précédemment, et à une baisse de la marge brute reliée au secteur de la restauration.

Le résultat net lié aux activités poursuivies s'est établi à (80,7) millions $, en baisse par rapport à 1,1 million $ lors de l'exercice précédent. La variation s'explique par les éléments ci-haut mentionnés.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'établissent à (7,7) millions $ et 3,0 millions $ pour les périodes de 12 et 36 semaines de 2025 respectivement, par rapport à 9,9 millions $ et 26,6 millions $ pour les périodes correspondantes en 2024. Cette diminution s'explique principalement par la diminution du BAIIA ajusté(1) et par une utilisation supérieure du fonds de roulement(4). L'utilisation supérieure du fonds de roulement(4) s'explique principalement par l'Acquisition récente.

Au 6 septembre 2025, le fonds de roulement(4) de la Société se chiffrait à 60,4 millions $, en hausse par rapport à 50,3 millions $ à la fin de l’exercice 2024. Cette hausse s'explique principalement par l'Acquisition récente.

Au 6 septembre 2025, la dette nette(2) de la Société était en hausse à 112,1 millions $, comparativement à 47,8 millions $ à la fin de l’exercice 2024. Cette diminution s'explique par l'augmentation de la facilité de crédit modifiée et mise à jour de 45,5 millions $ et la conclusion d'une nouvelle dette très subordonnée de 15,0 millions $ afin de financer l'Acquisition.

(4) Le fonds de roulement est une mesure de performance non conforme aux IFRS. Le fonds de roulement est un indicateur de la capacité de la Société à couvrir ses passifs à court terme au moyen de ses actifs à court terme, voir la rubrique 3.2 Situation financière du rapport de gestion pour le détail du calcul.

Perspectives

« Notre priorité immédiate est la stabilisation du capital de la Société, par la poursuite des négociations avec nos prêteurs principaux et Investissement Québec pour arriver à des ententes à long terme ainsi que par l’examen d’autres alternatives financières, tout en déployant activement notre plan d’intégration d’Alimplus. L'intégration des activités d'Alimplus en particulier demeure essentielle pour notre stratégie de croissance et de profitabilité. Elle nous permet de poursuivre notre lancée dans les territoires et créneaux convoités et nous distingue davantage de la compétition avec une offre bonifiée et un service personnalisé. Notre priorité à court et moyen terme demeure sur la gestion optimale de nos activités et fonds de roulement, la réduction de la dette ainsi que sur l'intégration réussie des activités d'Alimplus », a conclu M. Blanchard.

La Société s’est entendue sur l’amendement des conventions de tolérance annoncées le 5 septembre avec ses prêteurs principaux et Investissement Québec, prolongeant la période de tolérance jusqu’au 30 janvier 2026. En vertu des conventions de tolérance amendées, la Société sera assujettie à des exigences de liquidité de 1,0 million $ et à un BAIIA sur les douze derniers mois minimal vérifié mensuellement. La Société devra également, au plus tard le 15 décembre 2025, fournir aux prêteurs une lettre d’intention non contraignante pour le refinancement des facilités de crédit et le remboursement intégral de toutes les obligations dans le cadre d’une facilité de crédit basée sur les actifs, ainsi qu’une lettre d’intention non contraignante attestant d’une levée de capitaux propres d’un montant minimal de 15,0 millions $. La Société procède également à un examen complet des alternatives stratégiques qui s'offrent à elle afin de stabiliser son capital et son niveau d’endettement à long terme. Toutes les alternatives possibles sont présentement étudiées afin d’arriver à une solution qui placera la Société dans une position lui permettant d’assurer sa stabilité à long terme au bénéfice de toutes ses parties prenantes. Rien ne garantit toutefois que de telles ententes à long terme avec les prêteurs principaux et Investissement Québec ou que de telles alternatives stratégiques pourront être mises en œuvre avec succès. Dans de telles circonstances, la capacité de la Société à poursuivre son exploitation pourrait être affectée, et les investisseurs de la Société pourraient voir la valeur de leur investissement diminuer de manière significative.

Mesures non conformes aux IFRS

L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA » ajusté)(1). Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d’autres sociétés. Se référer au rapport de gestion de la Société à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS.

Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté(1) 12 semaines 36 semaines

(en milliers de dollars) 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Résultat net lié aux activités poursuivies (74 420 ) 1 164 (80 719 ) 1 067 (Recouvrement) charge d'impôts (2 213 ) 591 (4 513 ) 530 Charges financières 4 013 2 823 9 630 8 196 Résultat opérationnel (72 620 ) 4 578 (75 602 ) 9 793 Charges relatives au régime de rémunération à base d'actions (3 ) 28 25 80 Perte de valeur sur goodwill 75 000 — 75 000 — (Revenus) frais non liés aux opérations courantes (1 912 ) 154 (1 165 ) 276 Amortissements 5 315 4 724 15 158 13 935 BAIIA ajusté(1) 5 780 9 484 13 416 24 084

Informations additionnelles

Le rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation et de la situation financière, et les états financiers consolidés de la Société sont également disponibles sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ). D’autres informations, y compris la notice annuelle, concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR+ ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.colabor.com .

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l’information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Colabor et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d’exploitation, la rentabilité de l’acquisition d’Alimplus, et la performance économique future de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Les énoncés concernant les impacts potentiels des conventions de tolérance et les attentes concernant le soutien continu des prêteurs de la Société constituent également des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d’exploitation, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires que Colabor juge raisonnables au moment de les formuler. Les hypothèses telles que la réalisation de synergies découlant de l’acquisition d’Alimplus sont basées sur l'analyse préliminaire de la structure organisationnelle et du niveau actuel des dépenses dans l'ensemble de la Société. L'objectif de synergies suppose que nous serons en mesure d'établir et de maintenir un processus efficace de partage des meilleures pratiques et est également basé sur notre capacité à intégrer les activités acquises. Tout délai ou changement important dans ces faits et hypothèses pourraient avoir un impact significatif sur notre estimation des synergies ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre de nos différentes initiatives. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.2 Stratégies de développement et perspectives d'avenir du rapport de gestion. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 7 Risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs, qui incluent les risques reliés aux répercussions en lien avec tout incident de cybersécurité, toute négociation en vue d'obtenir la prolongation de conventions de tolérance et des assouplissements financiers et les expectatives de synergies découlant de l’acquisition d’Alimplus, n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse, renseignements qui représentent les attentes de Colabor à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

Téléconférence

Colabor tiendra une conférence téléphonique le vendredi 17 octobre 2025, à compter de 9h30, heure de l’Est, pour discuter de ses résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-800-990-4777 (pour tous les participants d’Amérique du Nord) ou le 1-289-819-1299 (Toronto) ou le 1-514-400-3794 (Montréal). Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-888-660-6345 ou le 1-289-819-1450 et en entrant le code 60051# sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du vendredi 17 octobre 2025, à compter de 13h30, jusqu’au 24 octobre 2025, à 23h59. Notez que l'enregistrement sera disponible en différé sur notre site Web à l'adresse suivante :

https://colabor.com/investisseurs-fr/evenements-et-presentations/

Vous pouvez aussi utiliser le lien ConnexionRapide : https://emportal.ink/3VL1u3l . Ce nouveau lien permet à tout participant d'accéder à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien URL et d'entrer son nom et son numéro de téléphone.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l’hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Yanick Blanchard

Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim

Groupe Colabor Inc.

Tél.: 450-449-4911 poste 1782

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél.: 450-449-0026 poste 1180



