Quadient lance une consigne automatique alimentée à l’énergie solaire unique en son genre

Le modèle X Series combine autonomie énergétique, conception robuste pour usage extérieur, dépôt simplifié des retours et impression d'étiquettes à la demande, pour un fonctionnement sans émission de CO₂





Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce le lancement de son programme pilote pour la X Series, une consigne de colis autonome unique sur le marché, combinant une batterie alimentée à énergie solaire, module de dépôt de retours intégré et impression d’étiquettes. Déployée dès cet automne au Royaume-Uni, cette nouvelle génération de technologie fonctionne en totale autonomie énergétique tout en offrant une gamme étendue de services aux consommateurs.

À partir de ce mois-ci, Quadient engage un pilote au Royaume-Uni afin d’évaluer les performances et l’adoption de la solution, tout en intégrant de nouveaux transporteurs et partenaires. Les consignes seront également présentées lors du salon Parcel+Post Expo, du 21 au 23 octobre 2025 à Amsterdam, où les visiteurs pourront découvrir cette innovation en conditions réelles.

Les nouvelles consignes X Series associent alimentation solaire et batterie à une conception renforcée pour un usage extérieur, le module de retour Drop Box primé et une imprimante d’étiquettes intégrée, une combinaison unique sur le marché. Alimentées par un système d’exploitation à faible consommation d’énergie avec cycles intelligents de veille, ces unités fonctionnent 24h/24 et 7j/7 sans impact carbone, et ce même pendant de longues périodes de faible ensoleillement. L’installation est rapide et flexible grâce à un stabilisateur intégré, qui ne nécessitent ni travaux ni ancrage au sol. Ne nécessitant aucun raccordement au réseau électrique, les unités peuvent être déployées en quelques heures seulement sur des emplacements jusque-là inaccessibles. Cette approche ouvre de nouvelles possibilités d’implantation pour le réseau ouvert de consignes Quadient, en facilitant l’accès à des services de livraison et de retour sécurisés, pratiques et durables, au plus près des consommateurs.

« Chez Quadient, nous avons à cœur de rendre la livraison et le retour de colis plus faciles, fiables et accessibles pour nos clients », a confié Benoît Berson, Directeur des Solutions Lockers chez Quadient. « Le programme pilote X Series démontrera comment innovation et durabilité peuvent aller de pair pour renforcer notre réseau ouvert de consignes automatiques et contribuer à nos objectifs de neutralité carbone dans le cadre de la stratégie Elevate to 2030 ».

La consigne X Series propose également des compartiments demi-largeur adaptés aux petits envois, échanges entre particuliers, pièces détachées ou remises de clés. Elle intègre un système de supervision à distance des panneaux solaires et batteries, avec alertes automatiques pour garantir la fiabilité du service.

En supprimant les besoins en travaux d’installations ou autorisations spécifiques, la solution réduit les coûts de déploiement et accélère l’expansion du réseau, offrant aux transporteurs et partenaires une plus grande flexibilité dans le choix ou la relocalisation des sites.

Pour en savoir plus sur le réseau ouvert de consignes intelligentes Quadient, rendez-vous sur : parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site quadient.com/fr .

