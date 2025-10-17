Harvia Oyj jakaa osinkoa 0,37 euroa osaketta kohden

Harvia Oyj, Pörssitiedote, 17.10.2025 klo 13:00





Harvia Oyj:n hallitus on päättänyt tänään yhtiön tilikautta 2024 koskevan toisen 0,37 euron osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivästä 8.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Harvia Oyj:n 8.4.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa tilikaudelta 2024 kahdessa erässä yhteensä 0,75 euroa osakkeelta. Osingon ensimmäinen maksuerä 0,38 euroa osakkeelta maksettiin 17.4.2025. Toinen erä, 0,37 euroa osakkeelta, päätettiin maksaa lokakuussa 2025.

Yhtiön hallituksen tämänpäiväisen päätöksen perusteella osinko, 0,37 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingon täsmäytyspäivänä 21.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 28.10.2025.



Lisätietoja antaa:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja

puh: +358 40 505 6080

matias.jarnefelt@harvia.com

Ari Vesterinen, talousjohtaja

puh: +358 40 505 0440

ari.vesterinen@harvia.com





