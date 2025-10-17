Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKS 50 0915

Flokkur RIKS 50 0915
Greiðslu-og uppgjörsdagur 22.10.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 2.100
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 113,389/2,750
Fjöldi innsendra tilboða 24
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 4.300
Fjöldi samþykktra tilboða 13
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 13
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 113,389/2,750
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 115,150/2,660
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 113,389/2,750
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 113,883/2,725
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 115,150/2,660
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 109,045/2,980
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 112,802/2,780
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 2,05

