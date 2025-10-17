|Flokkur
|RIKS 50 0915
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|22.10.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|2.100
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|113,389
|/
|2,750
|Fjöldi innsendra tilboða
|24
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|4.300
|Fjöldi samþykktra tilboða
|13
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|13
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|113,389
|/
|2,750
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|115,150
|/
|2,660
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|113,389
|/
|2,750
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|113,883
|/
|2,725
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|115,150
|/
|2,660
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|109,045
|/
|2,980
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|112,802
|/
|2,780
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|2,05
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKS 50 0915
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
