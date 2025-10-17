Neeiliniame LITGRID AB visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2025 m. spalio 17 d. įvykusiame neeiliniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:
1) Dėl pritarimo LITRGID AB 2025-09-25 valdybos sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartį
1.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2025 m. rugsėjo 25 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartį su Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmone ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas:
1.1.1. Sutarties dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui Bendrovei priklausančiu turtu, kurio balansinė vertė 0,87 Eur;
1.1.2. Sutarties šalys – LITGRID AB ir Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmonė;
1.1.3. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – nuo karo nukentėjusių Ukrainos energetikos objektų atstatymui.
1.2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartį šio sprendimo 1.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas.
