BULLETIN D’INFORMATION AUX MÉDIAS/OCCASION DE PHOTO: Téléphone promotionnel de Rogers en service dès aujourd’hui au CF Toronto Eaton Centre : Les fans des Toronto Blue Jays peuvent gagner des billets pour la Série de championnat de la Ligue américaine

TORONTO, 17 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers, fière entreprise propriétaire des Toronto Blue Jays, offre aux fans la chance de gagner 500 billets gratuits pour occuper une section complète lors des matchs à domicile des Blue Jays au Rogers Centre durant les séries de championnat de la Ligue américaine.

Demain, au Eaton Centre de Toronto, les fans auront ainsi l’occasion d’utiliser un téléphone temporaire de Rogers pour laisser un message à John Schneider, gérant des Blue Jays, afin d’encourager l’équipe. Les fans qui laissent un message à l’aide de ce téléphone entre 10 h et 19 h courent la chance de gagner l’une des 200 paires de billets pour le match 6 et aussi pour le match 7, dans l'éventualité d'un septième match, des séries de championnat de la Ligue américaine au Rogers Centre.

Pour courir la chance de gagner l’une des 50 paires de billets pour chaque match, les fans peuvent également téléphoner ou envoyer un texto à Russell Martin, ancien receveur des Blue Jays, au 514-807-JAYS (français) ou à John Schneider au 416-987-JAYS (anglais) ou encore publier un message de soutien sur les médias sociaux en y ajoutant le mot-clic #AppelezLesBlueJays.

Lieu : CF Toronto Eaton Centre (MAC Court)

Date : 18 octobre 2025, de 10 h à 19 h (HE)

