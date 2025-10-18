La cérémonie annuelle de MADD Canada au monument commémoratif de Terre-Neuve-et-Labrador rend hommage aux victimes et survivants de collisions liées à l’alcool et aux drogues

GRAND-FALLS WINDSOR, Terre-Neuve-et-Labrador, 18 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, afin de rendre hommage aux victimes qui ont été tuées ou blessées dans des collisions liées à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues, les familles et les membres de la communauté se réuniront à l’occasion de la Veille à la chandelle et de la Cérémonie au monument commémoratif organisées par MADD Canada. Le monument, situé au Central Funeral Homes à Grand Falls-Windsor, porte les noms de 78 victimes ayant été tuées ou blessées dans des collisions liées à la consommation d’alcool, de cannabis et/ou d’autres drogues. Même si aucun nouveau nom n’a été ajouté cette année, la cérémonie demeure une occasion importante de commémoration, de réflexion et de soutien.

« Malgré les campagnes de sensibilisation continues, des centaines de personnes au Canada sont tuées et des milliers d’autres sont blessées chaque année dans des collisions liées à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Derrière chaque nom inscrit sur ce monument se trouve une famille frappée par une tragédie entièrement évitable. Aujourd’hui, nous rendons hommage à ces victimes, et réaffirmons notre engagement à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies. »

Au cours de la cérémonie, les noms des victimes et survivants seront lus, des chandelles seront allumées en leur honneur, et les invités auront l'occasion de visiter le monument pour y déposer des fleurs dans un moment de recueillement.

MADD Canada a également érigé d'autres monuments commémoratifs provinciaux au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et au Québec. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera dévoilé en 2026, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.

Afin de prévenir des décès et des blessures, nous pouvons veiller à ce que tout le monde rentre toujours chez soi en toute sécurité :

Ne conduisez jamais une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les capacités affaiblies.

Ne montez jamais à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Planifiez toujours à l'avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.

Toute personne à la recherche d'un moyen de transport sobre et fiable pour rentrer à la maison en un seul clic peut consulter Uber, l'APPLI officiel de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, Responsables des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.