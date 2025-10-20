CA T3: VENTES À 6,1 MILLIARDS D’EUROS, STABLES EN BASE ORGANIQUE. FORTE DISCIPLINE FINANCIÈRE. OBJECTIFS 2025 CONFIRMÉS

NANTERRE (FRANCE)

20 OCTOBRE 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2025

VENTES À 6,1 MILLIARDS D’EUROS, STABLES EN BASE ORGANIQUE

FORTE DISCIPLINE FINANCIÈRE

OBJECTIFS 2025 CONFIRMÉS

VENTES STABLES A CHANGES CONSTANTS Baisse de 3,7% du chiffre d’affaires publié lié à un effet devises négatif

de 238 millions d’euros (-3,7 %) Croissance organique des ventes de produits à +1,1% Solide croissance d’Electronics, Clean Mobility et LifeCycle Solutions Activité en Chine pénalisée par un mix clients défavorable

PROGRÈS CONSTANTS DES MESURES D’EFFICACITÉ Pleine exécution du plan de compétitivité européen EU-FORWARD Lancement du programme mondial SIMPLIFY de réduction de coûts indirects et de structure Flexibilisation maximale des coûts de production

FORTE AMÉLIORATION DU PROFIL DE DETTE Maturités 2026 quasi intégralement remboursées et lissage des maturités à partir de 2027

GUIDANCE 2025 CONFIRMÉE Objectifs de ventes, de marge opérationnelle, de cash-flow net et de levier financier réitérés.







Martin FISCHER, Directeur général de FORVIA, a déclaré :

« Alors que le troisième trimestre a été marqué par une volatilité accrue de notre mix client, la résilience de nos ventes et notre focalisation constante sur la performance maintiennent FORVIA solidement sur sa trajectoire.

L’excellence opérationnelle demeure une priorité clé — à travers l’optimisation de notre base de coûts grâce à la mise en œuvre rapide du plan EU-FORWARD, le déploiement mondial de notre programme de réduction des frais généraux SIMPLIFY, et une flexibilité accrue des coûts de production.

En parallèle, nous continuons de progresser dans notre agenda de transformation : les processus de cession avancent conformément à nos objectifs.

Enfin, les changements organisationnels actuellement déployés insufflent une nouvelle dynamique à notre culture et renforcent l’agilité et la responsabilisation au sein du Groupe.

Dans un contexte d’incertitude croissante en cette fin d’année, nous restons plus mobilisés et disciplinés que jamais dans la gestion des coûts et du cash, et nous confirmons nos objectifs annuels. »



VENTES STABLES EN BASE ORGANIQUE





T3 2024 Croissance organique Effet devises T3 2025





Ventes Groupe (M€) 6 357 +2 -238 6 121





% du CA de l’année dernière

0,0% -3,7% -3,7%





Prod. Auto. Monde* (millions d’unités) 21,6 +4,4%

22,6





Surperformance (points de base) -440







* Source : S&P Octobre 2025



























Au troisième trimestre 2025, les ventes consolidées ont atteint 6,12 milliards d’euros, affichant une performance stable en organique, tandis qu’un effet de change négatif de 3,7 % (soit 238 millions d’euros, principalement lié à la dépréciation de l’euro face au dollar et au renminbi) a pesé sur les chiffres publiés.

En excluant les ventes d’outillages, exceptionnellement élevées en 2024, les ventes de produits ont progressé de 1,1 % en organique.

Comparé à la production automobile mondiale, FORVIA affiche une sous-performance de 440 points de base, décomposée comme suit :

Environ 130 points de base liés à un mix géographique défavorable, la production automobile mondiale — estimée à +4,4 % au T3 par S&P Mobility — ayant été principalement tirée par la hausse des volumes en Chine (+9,8 %) ;

110 points de base liés à la normalisation des ventes d’outillages ;

Environ 310 points de base dus à des effets volume et mix négatifs.





LES CROISSANCE TIRÉE PAR ELECTRONICS, CLEAN MOBILITY ET LIFECYCLE SOLUTIONS

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Variation Croissance organique SEATING 1 834 2 099 -12,7% -9,5 % ELECTRONICS 1 137 995 +14,3% +18,6 % INTERIORS 1 093 1 156 -5,5 % -1,4 % LIGHTING 862 945 -8,8 % -6,4 % CLEAN MOBILITY 959 930 +3,1 % +8,7 % LIFECYCLE SOLUTIONS 237 232 +2,1 % +4,9 % GROUPE 6 121 6 357 - 3,7 % 0,0 %

L’activité Seating a été pénalisée par un mix client défavorable, en particulier en Chine, où ses principaux clients, BYD et Li Auto, ont enregistré une baisse de leur production. Cette évolution a été partiellement compensée par la solide dynamique avec Chery. Les ventes aux marques premium européennes sont en recul par rapport au 3ème trimestre 2024.

L’activité Electronics a poursuivi la dynamique du premier semestre, affichant une croissance à deux chiffres dans toutes les grandes régions. Les ventes ont été notamment portées par les radars, les systèmes de gestion de batterie et les solutions d’info divertissement embarqué (IVI).

L’activité Interiors a enregistré une légère baisse organique de ses ventes, entièrement liée à la normalisation des ventes d’outillages après une année 2024 exceptionnellement élevée, en particulier aux États-Unis. Hors cet effet, les ventes de produits ont affiché une solide croissance organique autour de 5%, tirée par l’Amérique du Nord et la Chine.

L’activité Lighting a été impactée par une activité plus faible en Europe et par la fin de programmes à volumes élevés en Chine, tout en enregistrant une légère croissance en Amérique du Nord.

L’activité Clean Mobility a affiché une forte croissance, portée par le ralentissement de l’électrification. Les ventes organiques ont nettement accéléré en Amérique du Nord, notamment avec Ford et Stellantis, et ont progressé de près de 10 % en Europe, soutenue par la reprise d’une activité de solutions d’échappement auprès d’un grand constructeur européen.

Après cinq trimestres consécutifs de baisse organique, l’activité Lifecycle Solutions est à nouveau en croissance, principalement portée par l’activité véhicules utilitaires (segments des véhicules agricoles et des poids lourds).

RÉGIONS

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Variation Croissance organique Perf vs. auto prod (pts) EMEA 2 771 2 842 - 2,5 % - 1,8 % - 2 pts dont Europe 2 694 2 760 - 2,4 % - 1,8 % - 3 pts AMERICAS 1 746 1 757 - 0,6 % + 5,8 % + 2 pts dont Amérique du Nord 1 542 1 551 - 0,6 % + 5,8 % + 1 pt ASIA 1 604 1 758 - 8,8 % - 2,7 % - 9 pts dont Chine 1 200 1 380 - 13,1 % - 7,4 % - 17 pts dont Reste de l’Asie 404 378 + 6,9 % + 14,4 % + 13 pts GROUPE 6 121 6 357 - 3,7 % 0,0 % - 4 pts

EUROPE : Clean Mobility et Electronics en hausse, Seating et Lighting en baisse





En Europe, les ventes ont reculé de 1,8 % en base organique, représentant une sous-performance de 260 points de base. Ce recul est principalement dû à l’arrêt de production chez JLR en septembre et au ralentissement du marché des marques premium.

AMÉRIQUE DU NORD : Surperformance portée par Clean Mobility et Electronics





Les ventes organiques ont progressé de 5,8 % au 3ème trimestre, représentant une surperformance de 110 points de base, grâce à la forte croissance auprès des constructeurs américains et japonais.

ASIE : Activité chinoise affectée par un mix client défavorable ; dynamique soutenue dans le reste de l’Asie





Les ventes organiques ont diminué de 2,7 % en Asie en base organique, avec une situation contrastée entre la Chine (- 7,4 %) et le reste de l’Asie (+ 14,4 %).

La production chinoise a progressé de 9,8 %, portée par les constructeurs locaux, mais avec un recul significatif chez BYD et Li Auto, deux des clients clés du Groupe dans le pays. Cette évolution défavorable du mix client a été partiellement compensée par la forte montée en puissance avec Chery.

Fort de cette dynamique, FORVIA a récemment signé un accord avec Chery pour explorer un partenariat plus large, soutenant l’expansion internationale du constructeur.

Dans le reste de l’Asie, FORVIA a maintenu la trajectoire du premier semestre, renforçant sa présence auprès des constructeurs asiatiques.

POURSUITE DES PROGRAMMES D’EFFICACITÉ STRUCTURELLE ET DE MAÎTRISE DES COÛTS

Au cours du troisième trimestre, FORVIA a poursuivi le déploiement de son initiative quinquennale EU-FORWARD (2024-2028) visant à restaurer sa compétitivité en Europe.

Environ 800 nouvelles suppressions de postes ont été annoncées. Elles portent à 5 800 le nombre total de réductions annoncées, soit près de 60% du programme à échéance fin 2028.

Parallèlement, le Groupe a lancé le déploiement mondial de son programme SIMPLIFY, destiné à réduire de 110 millions d’euros les coûts SG&A et les frais de structure de production d’ici 2028.

Plus largement, FORVIA a maintenu une forte discipline sur la flexibilité des coûts de production, le contrôle des dépenses opérationnelles et la gestion du cash.

NOUVEAUX FINANCEMENTS RENFORÇANT LE PROFIL FINANCIER DU GROUPE

Au cours du troisième trimestre, FORVIA a réalisé trois émissions de dette sur le marché de l’euro, du dollar et du Schuldschein, pour un montant cumulé d’environ 1,3 milliard d’euros.

Le produit de ces émissions est alloué au remboursement d’obligations et de prêts bancaires de maturités courtes, permettant ainsi d’allonger la maturité moyenne de la dette et renforcer la flexibilité financière du Groupe.

Depuis le début de l’année 2025, le Groupe a placé 2,7 milliards de nouveaux financements, lui permettant de remodeler significativement le profil de sa dette :

Maturités 2026 quasiment intégralement remboursées ;

Maturités 2027 largement réduites ;

Lissage des échéances bancaires et obligataires entre 2027 et 2033 et diversification accrue des sources de financements.





GUIDANCE 2025 CONFIRMÉE

Selon les estimations d’octobre de S&P Mobility, la production automobile mondiale devrait reculer de 2,8 % au quatrième trimestre 2025.

Le Groupe suit de près les incertitudes croissantes du marché automobile, liées à la fluctuation des volumes et aux tensions accrues sur les chaînes d’approvisionnement et de logistique mondiales, tout en évaluant en permanence l’évolution de la situation. Il reste pleinement concentré sur l’exécution et sur le maintien d’une forte agilité afin de préserver sa performance.

FORVIA confirme ainsi ses objectifs 2025* :

Chiffre d’affaires compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros, à taux de change constants**

compris entre 26,3 et 27,5 milliards d’euros, à taux de change constants** Marge d’exploitation comprise entre 5,2 % et 6,0 % du chiffre d’affaires

comprise entre 5,2 % et 6,0 % du chiffre d’affaires Cash-flow net supérieur ou égal au niveau de 2024 (i.e. 655M€)

supérieur ou égal au niveau de 2024 (i.e. 655M€) Ratio Dette/EBITDA ajusté ≤ 1,8x au 31 décembre 2025, sur une base organique***

Au-delà de cet objectif de désendettement organique, le groupe s’est engagé à restaurer un bilan solide avec l’objectif de réduire le ratio Dette nette/EBITDA ajusté en dessous de 1,5x en 2026, soutenu par des cessions d’actifs.

*Les prévisions intègrent les droits de douane mis en place à ce jour et supposent qu'aucune perturbation majeure n'affecte matériellement la production ou les ventes au détail dans l'une ou l'autre des principales régions automobiles au cours de l'année.

**Taux de change moyens 2024 : EUR/USD = 1,08, EUR/CNY = 7,79

***Sans contribution nette de cessions d’actifs.

Le Conseil d’administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, s’est réuni le 17 octobre et a examiné le présent communiqué de presse.

Tous les termes financiers utilisés dans le présent communiqué de presse sont expliqués à la fin du communiqué de presse sous la rubrique « Définitions des termes utilisés dans ce document ».

Tous les chiffres relatifs à la production automobile mondiale ou régionale font référence aux prévisions de S&P Global Mobility datées d’Octobre 2025.





CALENDRIER

24 février 2026 : Résultats 2025 (avant l’ouverture du marché) et Journée Investisseurs





VENTES 9 MOIS PAR BUSINESS GROUPS ET RÉGIONS

Par Business Groups

En millions d’euros 9M 2025 9M 2024 Variation Croissance organique SEATING 6 138 6 296 - 2,5 % - 0,7 % ELECTRONICS 3 423 3 086 + 10,9 % + 12,8 % INTERIORS 3 590 3 713 - 3,3 % - 0,4 % LIGHTING 2 711 2 914 - 7,0 % - 5,8 % CLEAN MOBILITY 3 002 3 121 - 3,8 % - 0,3 % LIFECYCLE SOLUTIONS 734 762 - 3,6 % - 0,7 % GROUPE 19 598 19 892 - 1,5 % + 0,8 %

Par Régions

En millions d’euros 9M 2025 9M 2024 Variation Croissance organique Perf vs. auto prod (pb) EMEA 9 341 9 360 - 0,2% + 0,6 % + 2 pts dont Europe 9 115 9 113 - 0,0% + 0,8 % + 3 pts AMERIQUES 5 245 5 443 - 3,6% + 0,2 % + 1 pt dont Amérique du Nord 4 658 4 834 - 3,6% - 0,8 % + 1 pt ASIE 5 012 5 089 - 1,5% + 1,7 % - 6 pts dont Chine 3 763 3 946 - 4,6% - 1,6 % - 13 pts dont Reste de l’Asie 1 249 1 143 + 9,3% + 13,1 % + 11 pts GROUPE 19 598 19 892 - 1,5% + 0,8 % - 3 pts





À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec près de 250 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com



Pièce jointe