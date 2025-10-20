COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nextensa et Promobe signent un bail à long terme pour le nouvel immeuble de bureaux Terraces dans le quartier de la Cloche d’Or





Luxembourg, 16 octobre 2025 - Nextensa, en partenariat avec Promobe via leur joint-venture Grossfeld, a signé un bail fixe de neuf ans avec une institution financière de renom pour l'ensemble de l'immeuble de bureaux Terraces, situé dans le quartier Cloche d'Or à Luxembourg.

Le bail couvre l'ensemble des surfaces de bureaux, archives et parkings louables, à un loyer de € 40 / m² par mois pour les espaces de bureaux, indexé. Conçu par l'architecte Moreno, l'immeuble comprendra un rez-de-chaussée et cinq étages, offrant 4 703 m² d'espaces de bureaux louables sur une surface totale construite de 5 028 m². Le permis de construire a déjà été accordé et les travaux débuteront prochainement, pour une livraison prévue au deuxième trimestre 2027.

Le projet vise à obtenir les certifications BREEAM Outstanding et WELL Gold, soulignant l'engagement de Nextensa et Promobe en faveur du développement durable et du bien-être des occupants.

Terraces est idéalement situé à l'intersection du boulevard de Kockelscheuer et de la rue de Mercator, au cœur du quartier en plein essor de la Cloche d'Or, l'un des projets urbains mixtes les plus dynamiques de Luxembourg. Le projet bénéficie d'une excellente accessibilité et d'un environnement urbain vibrant.









Cloche d’Or

Développé par Nextensa et Promobe (via la joint-venture Grossfeld), la Cloche d'Or est devenu un quartier urbain de premier plan à Luxembourg, où se côtoient habitat, travail, commerces et loisirs. Facilement accessible, notamment grâce à une ligne de tramway mise en service en juillet 2024, et avec plus de 120 000 m² de bureaux déjà construits, le quartier offre un écosystème urbain haut de gamme en pleine effervescence.

Nextensa

Nextensa est un investisseur et un développeur immobilier mixte dont les activités sont axées sur les bureaux, les espaces commerciaux et les projets résidentiels au Grand-Duché du Luxembourg, en Belgique et en Autriche.

Promobe

Promobe est un acteur majeur de la promotion immobilière au Grand-Duché du Luxembourg.









