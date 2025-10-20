PERSBERICHT

Luxemburg, 20 oktober 2025, 7u25

Nextensa en Promobe tekenen langlopende huurcontract voor nieuwe kantoorgebouw Terraces in de Cloche d'Or wijk

Luxemburg, 16 oktober 2025 - Nextensa heeft, in samenwerking met Promobe via hun joint venture Grossfeld, een vast huurcontract van negen jaar afgesloten met een gerenommeerde financiële instelling voor het volledige kantoorgebouw Terraces, gelegen in de wijk Cloche d'Or in Luxemburg.

Het huurcontract heeft betrekking op alle verhuurbare kantoorruimte, archieven en parkeerplaatsen, aan een huurprijs van € 40/m² per maand voor de kantoorruimte, geïndexeerd. Het gebouw Terraces, ontworpen door architect Moreno, zal bestaan uit een gelijkvloers en vijf verdiepingen, met 4.703 m² verhuurbare kantoorruimte op een totale bebouwde oppervlakte van 5.028 m². De bouwvergunning is reeds verleend en de werkzaamheden zullen binnenkort starten, met oplevering gepland voor het tweede kwartaal van 2027.

Het project streeft naar BREEAM Outstanding- en WELL Gold-certificeringen, wat de inzet van Nextensa en Promobe voor duurzaamheid en het welzijn van de gebruikers benadrukt.

Terraces is ideaal gelegen op het kruispunt van de boulevard de Kockelscheuer en de rue de Mercator, in het hart van de snelgroeiende wijk Cloche d'Or, een van de meest dynamische gemengde stadsontwikkelingen van Luxemburg. Het project geniet van een uitstekende bereikbaarheid en een levendige stedelijke omgeving.

Cloche d’Or

Cloche d’Or ontwikkeld door Grossfeld (Nextensa en Promobe), is uitgegroeid tot een toonaangevend stadsdeel in Luxemburg, waar wonen, werken, winkelen en ontspannen samenkomen. Met uitstekende bereikbaarheid – inclusief tramverbinding vanaf juli 2024 – en meer dan 120.000 m² aan gerealiseerde kantoren biedt het gebied een hoogwaardig stedelijk ecosysteem in volle bloei.



Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar met activiteiten gericht op kantoren, handelsruimten en residentiële projecten in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Promobe

Promobe is een belangrijke speler op het gebied van projectontwikkeling in het Groothertogdom Luxemburg.

