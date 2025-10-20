UAB „Orkela“ sudarė 40 mln. EUR kredito sutartį su SEB banku

UAB „Orkela“, juridinio asmens kodas 304099538, registruota buveinė Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Emitentas), kurios vertybiniai popieriai (toliau – Obligacijos) yra įtraukti į „Nasdaq“ obligacijų sąrašą ir viešai siūlomi pagal 2023 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko patvirtintą bazinį prospektą (toliau – Prospektas), informuoja apie tai, kad:
Emitentas sudarė 40 mln. EUR kredito sutartį su AB SEB banku dėl Obligacijų ISIN LT0000405961 refinansavimo.
Šis žingsnis skirtas užtikrinti efektyvų esamų obligacijų įsipareigojimų refinansavimą ir išlaikyti stabilią Emitento finansinę padėtį.
Emitento vardu:
Anastasija Pocienė
Direktorė
anastasija.pociene@lordslb.lt