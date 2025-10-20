OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
20 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 October 2025 it had purchased a total of 199,206 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased134,20260,0005,004
Highest price paid (per ordinary share)543.50p543.50p536.00p
Lowest price paid (per ordinary share)530.50p530.00p531.00p
Volume weighted average price paid (per ordinary share)538.24p537.55p532.47p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,045,624 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,045,624.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
17-10-202516:28:30GBp380539.00XLONxHaNlJGu$gs
17-10-202516:28:30GBp181539.00XLONxHaNlJGu$gu
17-10-202516:28:30GBp196539.00XLONxHaNlJGu$g4
17-10-202516:28:30GBp92539.00XLONxHaNlJGu$gJ
17-10-202516:28:30GBp666539.00XLONxHaNlJGu$gL
17-10-202516:28:30GBp948538.50XLONxHaNlJGu$rW
17-10-202516:28:30GBp196539.00XLONxHaNlJGu$ra
17-10-202516:28:30GBp561539.00XLONxHaNlJGu$ro
17-10-202516:28:30GBp98539.00XLONxHaNlJGu$rq
17-10-202516:28:30GBp845539.00XLONxHaNlJGu$rz
17-10-202516:28:30GBp172539.00XLONxHaNlJGu$r$
17-10-202516:28:30GBp271539.00XLONxHaNlJGu$r1
17-10-202516:28:30GBp739539.00BATExHaNlJGu$r9
17-10-202516:28:30GBp152539.00BATExHaNlJGu$rB
17-10-202516:28:30GBp52539.00BATExHaNlJGu$rD
17-10-202516:28:30GBp309539.00BATExHaNlJGu$rF
17-10-202516:22:41GBp957538.00XLONxHaNlJGuuwL
17-10-202516:22:41GBp539538.00XLONxHaNlJGuuwN
17-10-202516:22:41GBp10538.00BATExHaNlJGuuwP
17-10-202516:22:41GBp1,569538.00BATExHaNlJGuuwR
17-10-202516:20:03GBp66538.50XLONxHaNlJGud@f
17-10-202516:20:03GBp675538.50XLONxHaNlJGud@h
17-10-202516:20:03GBp559538.50XLONxHaNlJGud@l
17-10-202516:20:03GBp700538.50XLONxHaNlJGud@n
17-10-202516:20:03GBp200538.00BATExHaNlJGud@s
17-10-202516:20:03GBp986538.00BATExHaNlJGud@2
17-10-202516:20:03GBp986538.00XLONxHaNlJGud@@
17-10-202516:17:32GBp344538.50XLONxHaNlJGuYx8
17-10-202516:17:32GBp448538.50XLONxHaNlJGuYxA
17-10-202516:17:32GBp1,741538.50XLONxHaNlJGuYxT
17-10-202516:17:32GBp476538.50XLONxHaNlJGuYxV
17-10-202516:17:32GBp65538.50XLONxHaNlJGuYwX
17-10-202516:17:32GBp234538.50XLONxHaNlJGuYwZ
17-10-202516:17:32GBp59538.50BATExHaNlJGuYw8
17-10-202516:17:32GBp300538.50BATExHaNlJGuYwA
17-10-202516:17:32GBp166538.50BATExHaNlJGuYwC
17-10-202516:17:32GBp1,059538.00XLONxHaNlJGuYwL
17-10-202516:17:32GBp979538.00XLONxHaNlJGuY5c
17-10-202516:17:32GBp267538.00XLONxHaNlJGuY57
17-10-202516:17:32GBp655538.00XLONxHaNlJGuY59
17-10-202516:03:58GBp253538.00XLONxHaNlJGuNTZ
17-10-202516:03:58GBp60538.50XLONxHaNlJGuNTz
17-10-202516:03:58GBp500538.50XLONxHaNlJGuNT$
17-10-202516:03:58GBp511538.50XLONxHaNlJGuNT1
17-10-202516:03:58GBp588538.50XLONxHaNlJGuNT3
17-10-202516:03:58GBp407538.00XLONxHaNlJGuNT7
17-10-202516:03:58GBp288538.00BATExHaNlJGuNTH
17-10-202516:03:58GBp332538.00BATExHaNlJGuNTJ
17-10-202516:03:58GBp986538.00XLONxHaNlJGuNTO
17-10-202516:03:58GBp1,242538.00BATExHaNlJGuNTQ
17-10-202515:56:23GBp267538.50BATExHaNlJGuVqp
17-10-202515:56:23GBp348538.50XLONxHaNlJGuVqj
17-10-202515:56:12GBp561538.50XLONxHaNlJGuVwC
17-10-202515:56:12GBp300538.50BATExHaNlJGuVwG
17-10-202515:55:45GBp180538.50BATExHaNlJGuSlU
17-10-202515:55:05GBp671539.00BATExHaNlJGuSLX
17-10-202515:55:05GBp1,383539.00XLONxHaNlJGuSAP
17-10-202515:55:05GBp188539.00XLONxHaNlJGuSAR
17-10-202515:51:10GBp664539.50BATExHaNlJGuPy@
17-10-202515:51:10GBp1,413539.50XLONxHaNlJGuPyw
17-10-202515:45:53GBp639539.50XLONxHaNlJGu0cG
17-10-202515:45:53GBp1,152540.00XLONxHaNlJGu0Xl
17-10-202515:45:53GBp289540.00BATExHaNlJGu0Xp
17-10-202515:44:21GBp328540.50BATExHaNlJGu18k
17-10-202515:41:14GBp950540.00XLONxHaNlJGuDxD
17-10-202515:41:14GBp253540.00BATExHaNlJGuDxL
17-10-202515:41:12GBp1,578540.50XLONxHaNlJGuD40
17-10-202515:41:12GBp790540.50BATExHaNlJGuD42
17-10-202515:35:04GBp290541.00XLONxHaNlJGvqPN
17-10-202515:35:04GBp267541.00BATExHaNlJGvqPP
17-10-202515:33:38GBp326541.00XLONxHaNlJGvoSA
17-10-202515:33:22GBp241541.50XLONxHaNlJGvpyK
17-10-202515:33:22GBp211541.50XLONxHaNlJGvp$j
17-10-202515:33:22GBp602541.50XLONxHaNlJGvp$l
17-10-202515:33:22GBp281541.50BATExHaNlJGvp$n
17-10-202515:32:36GBp338541.50XLONxHaNlJGvmvh
17-10-202515:32:36GBp391541.50BATExHaNlJGvmvj
17-10-202515:30:20GBp1,223542.00XLONxHaNlJGv$wl
17-10-202515:30:20GBp715542.00BATExHaNlJGv$wp
17-10-202515:21:36GBp208542.50BATExHaNlJGvYcL
17-10-202515:21:36GBp381542.50XLONxHaNlJGvYcU
17-10-202515:21:36GBp374542.50XLONxHaNlJGvYXo
17-10-202515:21:36GBp261542.50BATExHaNlJGvYXq
17-10-202515:21:22GBp302543.00XLONxHaNlJGvYzY
17-10-202515:21:22GBp19543.00XLONxHaNlJGvYza
17-10-202515:21:22GBp176543.00BATExHaNlJGvYzc
17-10-202515:21:21GBp61543.00BATExHaNlJGvYzP
17-10-202515:20:10GBp542543.00XLONxHaNlJGvZUF
17-10-202515:20:10GBp751543.00BATExHaNlJGvZUH
17-10-202515:18:52GBp283543.50XLONxHaNlJGvX9r
17-10-202515:18:52GBp150543.50XLONxHaNlJGvX9v
17-10-202515:18:52GBp700543.50XLONxHaNlJGvX9x
17-10-202515:18:52GBp1,368543.00BATExHaNlJGvX94
17-10-202515:18:52GBp1,677543.00XLONxHaNlJGvX90
17-10-202515:18:23GBp3,725543.50XLONxHaNlJGvkzX
17-10-202515:18:23GBp42543.50XLONxHaNlJGvkzZ
17-10-202515:18:23GBp188543.50XLONxHaNlJGvkze
17-10-202515:18:23GBp692543.50XLONxHaNlJGvkzA
17-10-202515:18:23GBp447543.50XLONxHaNlJGvkzC
17-10-202515:16:35GBp211543.50XLONxHaNlJGviK7
17-10-202515:16:35GBp554543.50XLONxHaNlJGviK9
17-10-202515:16:35GBp467543.50XLONxHaNlJGviKB
17-10-202515:16:35GBp19543.50BATExHaNlJGviNW
17-10-202515:16:35GBp1,097543.50BATExHaNlJGviKS
17-10-202515:16:35GBp6543.50BATExHaNlJGviKU
17-10-202515:16:35GBp165543.50XLONxHaNlJGviNk
17-10-202515:16:35GBp467543.50XLONxHaNlJGviNm
17-10-202515:16:35GBp129543.50XLONxHaNlJGviNo
17-10-202515:16:35GBp239543.50BATExHaNlJGviNx
17-10-202515:16:35GBp41543.50BATExHaNlJGviNz
17-10-202515:16:35GBp681543.00XLONxHaNlJGviN6
17-10-202515:16:35GBp266543.00BATExHaNlJGviND
17-10-202515:06:19GBp103543.50XLONxHaNlJGvUJm
17-10-202515:06:19GBp95543.50XLONxHaNlJGvUJo
17-10-202515:06:19GBp330543.50XLONxHaNlJGvUJq
17-10-202515:06:19GBp407543.50XLONxHaNlJGvUJs
17-10-202515:06:19GBp152543.50XLONxHaNlJGvUJu
17-10-202515:06:19GBp190543.50XLONxHaNlJGvUJw
17-10-202515:06:19GBp489543.50XLONxHaNlJGvUJy
17-10-202515:06:18GBp42543.50XLONxHaNlJGvUJP
17-10-202515:06:18GBp385543.50XLONxHaNlJGvUJG
17-10-202515:06:18GBp91543.50XLONxHaNlJGvUJI
17-10-202515:02:29GBp36541.00XLONxHaNlJGvOfy
17-10-202515:01:21GBp986540.50XLONxHaNlJGvPBb
17-10-202515:01:21GBp841541.00BATExHaNlJGvPBf
17-10-202515:01:21GBp426541.00BATExHaNlJGvPBh
17-10-202515:01:21GBp309541.00BATExHaNlJGvPBj
17-10-202515:01:21GBp42541.00BATExHaNlJGvPBl
17-10-202515:01:21GBp986540.50XLONxHaNlJGvPBs
17-10-202515:01:21GBp890540.50BATExHaNlJGvPBw
17-10-202514:54:14GBp986540.50XLONxHaNlJGvCqv
17-10-202514:38:42GBp251540.00BATExHaNlJGwvfP
17-10-202514:38:42GBp420540.00XLONxHaNlJGwve$
17-10-202514:38:42GBp270540.00XLONxHaNlJGwvez
17-10-202514:37:54GBp290540.00XLONxHaNlJGwchf
17-10-202514:37:06GBp316539.50XLONxHaNlJGwdpI
17-10-202514:37:06GBp341539.50XLONxHaNlJGwdpK
17-10-202514:36:18GBp353539.50XLONxHaNlJGwawP
17-10-202514:35:30GBp240539.50XLONxHaNlJGwbNc
17-10-202514:35:30GBp290539.50XLONxHaNlJGwbNe
17-10-202514:35:30GBp127539.50XLONxHaNlJGwbNg
17-10-202514:34:02GBp426539.50XLONxHaNlJGwZTH
17-10-202514:34:02GBp307539.00XLONxHaNlJGwZTM
17-10-202514:34:02GBp204539.00BATExHaNlJGwZTO
17-10-202514:34:01GBp311539.50BATExHaNlJGwZUZ
17-10-202514:33:06GBp158539.00XLONxHaNlJGwXbr
17-10-202514:33:06GBp306539.00XLONxHaNlJGwXbv
17-10-202514:33:06GBp3539.00XLONxHaNlJGwXbx
17-10-202514:32:52GBp200538.50BATExHaNlJGwXzW
17-10-202514:32:50GBp317539.00BATExHaNlJGwXxX
17-10-202514:32:13GBp274539.50XLONxHaNlJGwkqJ
17-10-202514:32:13GBp101539.50XLONxHaNlJGwkqL
17-10-202514:32:13GBp38539.50XLONxHaNlJGwkqP
17-10-202514:32:13GBp697539.00BATExHaNlJGwktf
17-10-202514:32:13GBp318539.00XLONxHaNlJGwktX
17-10-202514:32:13GBp668539.00XLONxHaNlJGwktZ
17-10-202514:32:13GBp300539.00BATExHaNlJGwkth
17-10-202514:27:31GBp810539.50XLONxHaNlJGwe9F
17-10-202514:27:31GBp810539.50BATExHaNlJGwe9H
17-10-202514:27:30GBp30540.00XLONxHaNlJGwe84
17-10-202514:27:30GBp146540.00XLONxHaNlJGwe86
17-10-202514:26:42GBp185540.00XLONxHaNlJGwfCv
17-10-202514:25:54GBp173540.00XLONxHaNlJGwMwx
17-10-202514:25:54GBp1540.00XLONxHaNlJGwMwz
17-10-202514:25:06GBp116540.00XLONxHaNlJGwNs$
17-10-202514:25:06GBp65540.00XLONxHaNlJGwNs1
17-10-202514:24:18GBp176540.00XLONxHaNlJGwKcP
17-10-202514:23:30GBp65540.00XLONxHaNlJGwKTg
17-10-202514:23:30GBp172540.00XLONxHaNlJGwKTi
17-10-202514:22:47GBp231539.50BATExHaNlJGwL5Y
17-10-202514:22:19GBp171540.00XLONxHaNlJGwLPm
17-10-202514:22:19GBp342540.00XLONxHaNlJGwLPo
17-10-202514:22:19GBp250540.00XLONxHaNlJGwLPq
17-10-202514:22:19GBp114540.00XLONxHaNlJGwLPs
17-10-202514:22:19GBp560540.00XLONxHaNlJGwLOW
17-10-202514:22:19GBp38540.00XLONxHaNlJGwLOY
17-10-202514:22:19GBp986539.50XLONxHaNlJGwLOm
17-10-202514:22:19GBp925539.50BATExHaNlJGwLOq
17-10-202514:22:19GBp94539.50BATExHaNlJGwLOu
17-10-202514:12:18GBp110540.00XLONxHaNlJGwRAM
17-10-202514:12:18GBp281540.00XLONxHaNlJGwRAO
17-10-202514:05:32GBp198539.50BATExHaNlJGw2PM
17-10-202514:02:31GBp450539.00XLONxHaNlJGwEbR
17-10-202513:59:34GBp386539.50BATExHaNlJGwDoB
17-10-202513:59:34GBp653539.50XLONxHaNlJGwDo9
17-10-202513:57:12GBp685540.00XLONxHaNlJGw8m9
17-10-202513:57:12GBp280540.00BATExHaNlJGw8mD
17-10-202513:56:35GBp1,563540.50XLONxHaNlJGw9b$
17-10-202513:56:35GBp986540.50XLONxHaNlJGw9bL
17-10-202513:56:35GBp607540.50BATExHaNlJGw9bN
17-10-202513:48:15GBp268540.50XLONxHaNlJGxnKO
17-10-202513:48:15GBp296540.50BATExHaNlJGxnKT
17-10-202513:48:10GBp448540.50XLONxHaNlJGxnIo
17-10-202513:48:10GBp621540.50XLONxHaNlJGxnIs
17-10-202513:48:10GBp947540.50BATExHaNlJGxnIy
17-10-202513:31:14GBp807539.50XLONxHaNlJGxjar
17-10-202513:28:00GBp232539.50XLONxHaNlJGxeeb
17-10-202513:28:00GBp243539.50BATExHaNlJGxeef
17-10-202513:28:00GBp1,466539.50XLONxHaNlJGxee5
17-10-202513:28:00GBp462539.50BATExHaNlJGxee7
17-10-202513:19:44GBp216539.50BATExHaNlJGxGpo
17-10-202513:19:44GBp1,356540.00XLONxHaNlJGxGpw
17-10-202513:19:44GBp99540.00XLONxHaNlJGxGpy
17-10-202513:19:44GBp432540.50XLONxHaNlJGxGp1
17-10-202513:19:44GBp320540.50XLONxHaNlJGxGp3
17-10-202513:19:44GBp194540.50XLONxHaNlJGxGp5
17-10-202513:19:44GBp323540.00BATExHaNlJGxGpC
17-10-202513:19:44GBp986540.00XLONxHaNlJGxGpM
17-10-202513:19:44GBp655540.00BATExHaNlJGxGpO
17-10-202513:04:25GBp483540.50XLONxHaNlJGx1q8
17-10-202513:04:25GBp167540.50BATExHaNlJGx1qC
17-10-202513:04:25GBp1,313541.00XLONxHaNlJGx1tb
17-10-202513:04:25GBp244541.00BATExHaNlJGx1tf
17-10-202513:03:41GBp986541.50XLONxHaNlJGx1O7
17-10-202513:03:41GBp471541.50BATExHaNlJGx1O9
17-10-202513:00:57GBp712541.50BATExHaNlJGxCIv
17-10-202513:00:57GBp9540.50XLONxHaNlJGxCIn
17-10-202513:00:57GBp986541.00XLONxHaNlJGxCIr
17-10-202512:52:37GBp1,058541.00XLONxHaNlJGqqA@
17-10-202512:52:37GBp272541.00XLONxHaNlJGqqA8
17-10-202512:52:37GBp162541.00XLONxHaNlJGqqAV
17-10-202512:52:37GBp939541.00XLONxHaNlJGqqLX
17-10-202512:52:37GBp4541.00BATExHaNlJGqqLs
17-10-202512:52:37GBp624541.00BATExHaNlJGqqLu
17-10-202512:52:37GBp308541.00BATExHaNlJGqqLw
17-10-202512:52:37GBp466540.50BATExHaNlJGqqL3
17-10-202512:52:37GBp986540.50XLONxHaNlJGqqL1
17-10-202512:47:34GBp1,018541.00BATExHaNlJGqn3$
17-10-202512:16:12GBp730538.50XLONxHaNlJGqIJ7
17-10-202512:05:11GBp351538.00XLONxHaNlJGq7A5
17-10-202512:05:11GBp579538.00XLONxHaNlJGq7AK
17-10-202512:05:11GBp1,321538.50XLONxHaNlJGq7AM
17-10-202512:00:00GBp235539.00BATExHaNlJGq0n2
17-10-202512:00:00GBp196538.50BATExHaNlJGq0nS
17-10-202512:00:00GBp348538.50XLONxHaNlJGq0pP
17-10-202512:00:00GBp795539.00XLONxHaNlJGq0v4
17-10-202512:00:00GBp283539.00BATExHaNlJGq0v8
17-10-202511:51:10GBp810538.00XLONxHaNlJGq8Zk
17-10-202511:51:10GBp367538.00BATExHaNlJGq8Zm
17-10-202511:51:10GBp699538.50XLONxHaNlJGq8Zw
17-10-202511:51:10GBp448538.50BATExHaNlJGq8Zy
17-10-202511:44:47GBp394539.00BATExHaNlJGroXU
17-10-202511:34:16GBp393539.00XLONxHaNlJGrzRC
17-10-202511:34:16GBp280539.00BATExHaNlJGrzRJ
17-10-202511:34:16GBp380538.50XLONxHaNlJGrzRO
17-10-202511:34:16GBp744539.00XLONxHaNlJGrzQW
17-10-202511:34:16GBp332539.00BATExHaNlJGrzQY
17-10-202511:31:44GBp1,081539.50XLONxHaNlJGrxSk
17-10-202511:31:33GBp23540.00XLONxHaNlJGrui1
17-10-202511:31:33GBp284540.00XLONxHaNlJGrui3
17-10-202511:21:59GBp2539.00XLONxHaNlJGrWmg
17-10-202511:21:59GBp346539.00XLONxHaNlJGrWmi
17-10-202511:21:59GBp516539.00XLONxHaNlJGrWmk
17-10-202511:21:59GBp26539.00XLONxHaNlJGrWmm
17-10-202511:21:59GBp152539.00XLONxHaNlJGrWmo
17-10-202511:21:59GBp700539.00XLONxHaNlJGrWmq
17-10-202511:21:59GBp602538.50XLONxHaNlJGrWm@
17-10-202511:21:59GBp72538.50BATExHaNlJGrWm2
17-10-202511:21:59GBp152538.50BATExHaNlJGrWm4
17-10-202511:18:43GBp406539.00XLONxHaNlJGrlF7
17-10-202511:18:43GBp290539.00XLONxHaNlJGrlF9
17-10-202511:18:43GBp572539.00XLONxHaNlJGrlFB
17-10-202511:18:43GBp15539.00XLONxHaNlJGrlFD
17-10-202511:18:43GBp700539.00XLONxHaNlJGrlFF
17-10-202511:18:43GBp338538.50XLONxHaNlJGrlFP
17-10-202511:18:43GBp328538.50XLONxHaNlJGrlFR
17-10-202511:18:43GBp360538.50BATExHaNlJGrlFV
17-10-202511:14:01GBp435539.50XLONxHaNlJGrhTp
17-10-202511:14:01GBp133539.50XLONxHaNlJGrhTr
17-10-202511:14:01GBp43539.50XLONxHaNlJGrhTx
17-10-202511:14:01GBp527539.50XLONxHaNlJGrhTz
17-10-202511:14:01GBp139539.50XLONxHaNlJGrhT$
17-10-202511:14:01GBp136539.50XLONxHaNlJGrhT1
17-10-202511:13:07GBp306539.50XLONxHaNlJGrewZ
17-10-202511:13:07GBp191539.50XLONxHaNlJGrexQ
17-10-202511:13:07GBp532539.50XLONxHaNlJGrexS
17-10-202511:13:07GBp23539.50XLONxHaNlJGrexU
17-10-202511:13:07GBp208539.50XLONxHaNlJGrewb
17-10-202511:13:07GBp511539.50XLONxHaNlJGrewe
17-10-202511:13:07GBp700539.50XLONxHaNlJGrewg
17-10-202511:13:07GBp271539.00XLONxHaNlJGrewi
17-10-202511:13:07GBp303539.00XLONxHaNlJGrewk
17-10-202511:13:07GBp302538.50XLONxHaNlJGrews
17-10-202511:13:07GBp364538.50BATExHaNlJGrew3
17-10-202511:13:07GBp152539.00BATExHaNlJGrewD
17-10-202511:13:07GBp40539.00BATExHaNlJGrew9
17-10-202511:13:07GBp329539.00BATExHaNlJGrewB
17-10-202511:13:07GBp690539.00XLONxHaNlJGrew7
17-10-202511:05:38GBp568539.50XLONxHaNlJGrJa9
17-10-202511:05:37GBp563539.50XLONxHaNlJGrJdd
17-10-202511:05:37GBp672539.50BATExHaNlJGrJdg
17-10-202510:47:08GBp504538.50XLONxHaNlJGrE1v
17-10-202510:47:08GBp134538.50XLONxHaNlJGrE1x
17-10-202510:42:00GBp28537.00XLONxHaNlJGrAJs
17-10-202510:42:00GBp410537.00XLONxHaNlJGrAJu
17-10-202510:41:18GBp250537.50BATExHaNlJGrByk
17-10-202510:41:18GBp207537.50BATExHaNlJGrBym
17-10-202510:41:18GBp626537.50XLONxHaNlJGrByo
17-10-202510:41:18GBp142537.50BATExHaNlJGrBys
17-10-202510:41:18GBp594538.00XLONxHaNlJGrBy8
17-10-202510:41:18GBp587538.00BATExHaNlJGrByC
17-10-202510:36:40GBp5538.00XLONxHaNlJGstoA
17-10-202510:36:40GBp16538.00XLONxHaNlJGstoC
17-10-202510:24:48GBp640537.50XLONxHaNlJGszQI
17-10-202510:24:48GBp612537.50BATExHaNlJGszQK
17-10-202510:19:48GBp245537.50BATExHaNlJGsc0y
17-10-202510:19:48GBp1,562537.50BATExHaNlJGsc0@
17-10-202510:19:47GBp193537.50BATExHaNlJGsc3S
17-10-202510:19:45GBp427538.00XLONxHaNlJGscCl
17-10-202510:19:45GBp22538.00XLONxHaNlJGscCn
17-10-202510:19:45GBp282537.00XLONxHaNlJGscCq
17-10-202510:19:45GBp438537.00BATExHaNlJGscCy
17-10-202510:19:45GBp644537.50XLONxHaNlJGscCw
17-10-202510:19:45GBp272537.50BATExHaNlJGscC2
17-10-202510:19:45GBp355537.50BATExHaNlJGscC8
17-10-202510:19:10GBp647538.00XLONxHaNlJGsdqG
17-10-202510:19:10GBp628538.00BATExHaNlJGsdqI
17-10-202510:16:58GBp36536.50XLONxHaNlJGsYXa
17-10-202510:16:58GBp40536.50XLONxHaNlJGsYXW
17-10-202510:16:58GBp158536.50XLONxHaNlJGsYXY
17-10-202510:13:01GBp139536.00CHIXxHaNlJGskzY
17-10-202510:13:01GBp247536.00BATExHaNlJGskzf
17-10-202510:13:01GBp430536.00XLONxHaNlJGskz$
17-10-202510:13:01GBp105536.00XLONxHaNlJGskz3
17-10-202510:13:01GBp145536.00XLONxHaNlJGskz5
17-10-202510:13:01GBp208536.00XLONxHaNlJGskz9
17-10-202510:13:01GBp170536.00BATExHaNlJGskzA
17-10-202510:13:01GBp595535.50XLONxHaNlJGskzI
17-10-202510:07:21GBp359536.50XLONxHaNlJGsh3M
17-10-202510:07:20GBp167536.50XLONxHaNlJGshDZ
17-10-202510:07:20GBp1,647536.50XLONxHaNlJGshDn
17-10-202510:07:20GBp797536.00BATExHaNlJGshD5
17-10-202510:07:16GBp532536.00CHIXxHaNlJGsh9g
17-10-202510:07:16GBp784536.00XLONxHaNlJGsh9l
17-10-202510:07:16GBp809536.00BATExHaNlJGsh9q
17-10-202509:53:52GBp133535.00XLONxHaNlJGsSh@
17-10-202509:53:52GBp274535.00XLONxHaNlJGsSh0
17-10-202509:53:52GBp192535.00XLONxHaNlJGsSh2
17-10-202509:53:52GBp390535.00XLONxHaNlJGsSh4
17-10-202509:53:52GBp7535.00XLONxHaNlJGsSh6
17-10-202509:50:05GBp220533.00XLONxHaNlJGsRIs
17-10-202509:50:05GBp34533.00XLONxHaNlJGsRIu
17-10-202509:50:00GBp3,475533.00XLONxHaNlJGsOa8
17-10-202509:50:00GBp14532.50XLONxHaNlJGsOaA
17-10-202509:35:20GBp1531.50XLONxHaNlJGsD7N
17-10-202509:34:32GBp271532.00XLONxHaNlJGsAq7
17-10-202509:34:32GBp700532.00XLONxHaNlJGsAq9
17-10-202509:34:32GBp1,759532.00XLONxHaNlJGsAtX
17-10-202509:34:32GBp321532.00XLONxHaNlJGsAtt
17-10-202509:34:32GBp845532.00XLONxHaNlJGsAt0
17-10-202509:34:32GBp421532.00CHIXxHaNlJGsAt2
17-10-202509:34:31GBp6532.00XLONxHaNlJGsAsk
17-10-202509:34:31GBp56532.00XLONxHaNlJGsAsm
17-10-202509:19:22GBp617531.00XLONxHaNlJGtyXi
17-10-202509:19:22GBp196531.00CHIXxHaNlJGtyXo
17-10-202509:19:22GBp163531.00CHIXxHaNlJGtyXq
17-10-202509:17:48GBp1,000531.50XLONxHaNlJGtz4v
17-10-202509:17:48GBp446531.50CHIXxHaNlJGtz4x
17-10-202509:12:46GBp312532.00BATExHaNlJGtc61
17-10-202509:12:46GBp360532.00XLONxHaNlJGtc63
17-10-202509:12:46GBp311532.00XLONxHaNlJGtc67
17-10-202509:12:36GBp427532.00BATExHaNlJGtc8m
17-10-202509:12:35GBp229532.50CHIXxHaNlJGtcNd
17-10-202509:12:35GBp766532.50XLONxHaNlJGtcNZ
17-10-202509:09:23GBp374531.50XLONxHaNlJGtYW0
17-10-202509:09:23GBp11531.50XLONxHaNlJGtYW2
17-10-202509:09:23GBp500531.50BATExHaNlJGtYW4
17-10-202509:09:19GBp552532.00XLONxHaNlJGtYhi
17-10-202509:09:19GBp601532.00BATExHaNlJGtYhk
17-10-202509:09:19GBp100532.00BATExHaNlJGtYhm
17-10-202509:07:01GBp200531.50BATExHaNlJGtXkX
17-10-202509:07:01GBp129531.50BATExHaNlJGtXlV
17-10-202509:05:10GBp345531.50BATExHaNlJGtl1S
17-10-202509:05:10GBp319531.50BATExHaNlJGtl0l
17-10-202509:05:10GBp129531.50BATExHaNlJGtl0n
17-10-202509:05:10GBp165531.00BATExHaNlJGtl0q
17-10-202509:05:10GBp300531.00BATExHaNlJGtl0s
17-10-202509:05:10GBp527531.00XLONxHaNlJGtl0$
17-10-202509:05:10GBp528531.00XLONxHaNlJGtl05
17-10-202509:05:10GBp353531.00CHIXxHaNlJGtl07
17-10-202509:05:10GBp459531.00BATExHaNlJGtl0B
17-10-202508:59:26GBp169531.50XLONxHaNlJGtMyK
17-10-202508:56:32GBp250531.50XLONxHaNlJGtL5a
17-10-202508:56:32GBp242531.50XLONxHaNlJGtL5c
17-10-202508:56:32GBp318531.50XLONxHaNlJGtL5Y
17-10-202508:55:47GBp271531.00CHIXxHaNlJGtIrC
17-10-202508:55:34GBp312531.50XLONxHaNlJGtIw5
17-10-202508:55:34GBp371531.50XLONxHaNlJGtIw7
17-10-202508:55:34GBp182531.50XLONxHaNlJGtI5X
17-10-202508:55:34GBp564531.00XLONxHaNlJGtI5d
17-10-202508:55:34GBp380531.00CHIXxHaNlJGtI5h
17-10-202508:55:34GBp501531.00BATExHaNlJGtI5j
17-10-202508:45:59GBp754531.00XLONxHaNlJGtO3G
17-10-202508:45:59GBp36531.00XLONxHaNlJGtO3I
17-10-202508:45:59GBp198531.00XLONxHaNlJGtO3K
17-10-202508:45:59GBp520530.50XLONxHaNlJGtO3V
17-10-202508:45:59GBp699530.50BATExHaNlJGtO2X
17-10-202508:43:48GBp514531.00BATExHaNlJGt6DF
17-10-202508:43:48GBp689531.00BATExHaNlJGt6DP
17-10-202508:43:48GBp75531.00BATExHaNlJGt6DR
17-10-202508:43:48GBp708531.00BATExHaNlJGt6Cf
17-10-202508:33:12GBp256530.00BATExHaNlJGtC9r
17-10-202508:32:13GBp285530.50XLONxHaNlJGtDJ9
17-10-202508:32:13GBp302530.50BATExHaNlJGtDJD
17-10-202508:32:13GBp27531.00BATExHaNlJGtDJQ
17-10-202508:32:13GBp194531.00BATExHaNlJGtDJU
17-10-202508:32:13GBp270531.00BATExHaNlJGtDTY
17-10-202508:32:13GBp267531.00BATExHaNlJGtDT9
17-10-202508:32:13GBp219531.00CHIXxHaNlJGtDSm
17-10-202508:32:13GBp500531.00BATExHaNlJGtDSu
17-10-202508:32:13GBp410531.00XLONxHaNlJGtDS@
17-10-202508:32:13GBp759531.00XLONxHaNlJGtDS5
17-10-202508:32:13GBp435531.00BATExHaNlJGtDS7
17-10-202508:32:13GBp245531.00CHIXxHaNlJGtDS9
17-10-202508:29:28GBp640531.50XLONxHaNlJGt95C
17-10-202508:29:28GBp91531.50XLONxHaNlJGt95E
17-10-202508:27:35GBp409531.50XLONxHaNlJGmt7K
17-10-202508:20:24GBp331531.00BATExHaNlJGm$dt
17-10-202508:20:24GBp185531.50XLONxHaNlJGm$cp
17-10-202508:20:24GBp254531.50BATExHaNlJGm$cs
17-10-202508:20:24GBp305531.50XLONxHaNlJGm$cD
17-10-202508:20:24GBp300531.50BATExHaNlJGm$cE
17-10-202508:20:24GBp431532.00BATExHaNlJGm$cK
17-10-202508:20:24GBp359532.00XLONxHaNlJGm$cG
17-10-202508:19:41GBp517532.50XLONxHaNlJGm$RR
17-10-202508:19:41GBp433532.50BATExHaNlJGm$RT
17-10-202508:19:41GBp167532.50CHIXxHaNlJGm$RV
17-10-202508:18:21GBp313533.00XLONxHaNlJGmzfl
17-10-202508:18:21GBp228533.00BATExHaNlJGmzfp
17-10-202508:18:10GBp22533.00XLONxHaNlJGmzmu
17-10-202508:18:10GBp304533.00XLONxHaNlJGmzmw
17-10-202508:18:10GBp139533.00XLONxHaNlJGmzmy
17-10-202508:17:26GBp136533.50XLONxHaNlJGmzTs
17-10-202508:17:26GBp35533.50XLONxHaNlJGmzTw
17-10-202508:17:26GBp566533.50XLONxHaNlJGmzTR
17-10-202508:17:26GBp367533.00CHIXxHaNlJGmzSb
17-10-202508:17:26GBp293533.00XLONxHaNlJGmzSX
17-10-202508:17:26GBp294533.00BATExHaNlJGmzSZ
17-10-202508:17:19GBp321533.50BATExHaNlJGmwdh
17-10-202508:17:19GBp425533.50XLONxHaNlJGmwdj
17-10-202508:12:53GBp272533.00BATExHaNlJGmcXf
17-10-202508:12:53GBp143533.00BATExHaNlJGmcXh
17-10-202508:11:55GBp33533.00BATExHaNlJGmc0C
17-10-202508:11:55GBp149533.00BATExHaNlJGmc0E
17-10-202508:11:20GBp289532.50BATExHaNlJGmdbK
17-10-202508:11:20GBp303533.00BATExHaNlJGmdbM
17-10-202508:11:20GBp330533.00CHIXxHaNlJGmdac
17-10-202508:11:20GBp505533.00XLONxHaNlJGmdaW
17-10-202508:11:20GBp416533.00BATExHaNlJGmdaY
17-10-202508:09:59GBp976534.00XLONxHaNlJGmaub
17-10-202508:09:59GBp546533.50CHIXxHaNlJGmaud
17-10-202508:09:59GBp427533.50XLONxHaNlJGmauZ
17-10-202508:06:40GBp383533.50XLONxHaNlJGmZiH
17-10-202508:06:40GBp397533.00BATExHaNlJGmZiJ
17-10-202508:06:40GBp967533.50BATExHaNlJGmZiL
17-10-202508:06:40GBp303534.00XLONxHaNlJGmZiN
17-10-202508:03:27GBp188534.00BATExHaNlJGmkqp
17-10-202508:02:58GBp341534.00XLONxHaNlJGmkE9
17-10-202508:01:08GBp168536.00XLONxHaNlJGmjZ9
17-10-202508:01:08GBp201537.00BATExHaNlJGmjZB
17-10-202508:01:08GBp281536.50XLONxHaNlJGmjZJ
17-10-202508:01:08GBp352537.00BATExHaNlJGmjj9
17-10-202508:01:08GBp317537.50BATExHaNlJGmjjB
17-10-202508:01:08GBp189536.50XLONxHaNlJGmjj3
17-10-202508:01:08GBp315537.00XLONxHaNlJGmjj5
17-10-202508:01:08GBp321537.50XLONxHaNlJGmjj7

