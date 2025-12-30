OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
30 December 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 29 December 2025 it had purchased a total of 155,159 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased55,24899,911-
Highest price paid (per ordinary share)642.00p643.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)635.00p635.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)640.61p641.13p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 355,818,966 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 355,818,966.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
29-12-202516:28:24GBp455641.00BATExeaMQ4D39c8
29-12-202516:28:24GBp127641.00BATExeaMQ4D39cA
29-12-202516:26:52GBp239641.00BATExeaMQ4DysBB
29-12-202516:26:52GBp116641.00BATExeaMQ4DysB9
29-12-202516:26:34GBp253641.50BATExeaMQ4DytcV
29-12-202516:26:25GBp508641.50BATExeaMQ4Dytqr
29-12-202516:25:50GBp140641.50BATExeaMQ4DytR0
29-12-202516:25:50GBp99642.00BATExeaMQ4DytRE
29-12-202516:25:50GBp109642.00BATExeaMQ4DytRG
29-12-202516:25:40GBp195642.00BATExeaMQ4DyqZN
29-12-202516:25:30GBp208642.00BATExeaMQ4Dyqsy
29-12-202516:25:20GBp191642.00BATExeaMQ4Dyqx$
29-12-202516:25:10GBp16642.00BATExeaMQ4Dyq3c
29-12-202516:25:10GBp205642.00BATExeaMQ4Dyq3e
29-12-202516:25:05GBp567641.50BATExeaMQ4Dyq83
29-12-202516:24:25GBp272642.00BATExeaMQ4DyrqL
29-12-202516:24:10GBp172642.00BATExeaMQ4Dyrxb
29-12-202516:24:10GBp66642.00BATExeaMQ4Dyrxd
29-12-202516:24:10GBp225642.00BATExeaMQ4DyrxZ
29-12-202516:22:26GBp954641.50BATExeaMQ4DyoJ3
29-12-202516:22:26GBp169642.00BATExeaMQ4DyoJ6
29-12-202516:22:26GBp200642.00BATExeaMQ4DyoJ8
29-12-202516:22:26GBp178642.00BATExeaMQ4DyoJA
29-12-202516:21:53GBp76642.00BATExeaMQ4Dyp$u
29-12-202516:21:53GBp200642.00BATExeaMQ4Dyp$w
29-12-202516:20:32GBp594642.00BATExeaMQ4DymAG
29-12-202516:20:26GBp142642.00BATExeaMQ4DymI6
29-12-202516:20:24GBp273642.50BATExeaMQ4DymSN
29-12-202516:20:14GBp286642.50BATExeaMQ4DyncC
29-12-202516:18:56GBp306642.00BATExeaMQ4Dy@o1
29-12-202516:18:26GBp435642.00BATExeaMQ4Dy@NO
29-12-202516:18:26GBp233642.00BATExeaMQ4Dy@NQ
29-12-202516:18:26GBp81642.00BATExeaMQ4Dy@NS
29-12-202516:18:26GBp792641.00BATExeaMQ4Dy@MZ
29-12-202516:18:26GBp273642.00BATExeaMQ4Dy@Mg
29-12-202516:18:26GBp577642.00BATExeaMQ4Dy@Mi
29-12-202516:18:26GBp952642.00BATExeaMQ4Dy@M1
29-12-202516:18:26GBp300642.00BATExeaMQ4Dy@M3
29-12-202516:18:26GBp173642.00BATExeaMQ4Dy@M5
29-12-202516:18:26GBp606642.00BATExeaMQ4Dy@M7
29-12-202516:14:06GBp293641.50BATExeaMQ4Dyw05
29-12-202516:14:06GBp656641.50BATExeaMQ4Dyw09
29-12-202516:14:06GBp2,057641.50BATExeaMQ4Dyw0B
29-12-202516:07:30GBp105641.50BATExeaMQ4Dyd3E
29-12-202516:07:30GBp210641.50BATExeaMQ4Dyd3G
29-12-202516:07:00GBp61641.50BATExeaMQ4DydQW
29-12-202516:06:29GBp227641.50BATExeaMQ4DyarO
29-12-202516:05:56GBp94641.50BATExeaMQ4DyaEe
29-12-202516:05:56GBp350641.50BATExeaMQ4DyaEg
29-12-202516:04:56GBp253641.50BATExeaMQ4Dyb$F
29-12-202516:04:50GBp184642.00BATExeaMQ4DybwY
29-12-202516:04:35GBp224642.00BATExeaMQ4DybFF
29-12-202516:04:35GBp224642.00BATExeaMQ4DybE7
29-12-202516:04:35GBp225642.00BATExeaMQ4DybEI
29-12-202516:04:35GBp682642.00BATExeaMQ4Dyb9g
29-12-202516:04:35GBp430642.00BATExeaMQ4Dyb9V
29-12-202516:04:35GBp426642.00BATExeaMQ4Dyb8f
29-12-202516:04:34GBp109642.00BATExeaMQ4Dyb82
29-12-202516:04:34GBp31642.00BATExeaMQ4Dyb84
29-12-202516:04:34GBp219642.00BATExeaMQ4Dyb86
29-12-202516:04:34GBp79641.50BATExeaMQ4Dyb88
29-12-202516:04:34GBp469641.50BATExeaMQ4Dyb8E
29-12-202516:04:34GBp593641.50BATExeaMQ4Dyb8I
29-12-202516:03:16GBp1642.50BATExeaMQ4DyYEa
29-12-202516:03:16GBp2642.50BATExeaMQ4DyYEc
29-12-202516:03:16GBp1642.50BATExeaMQ4DyYEe
29-12-202516:03:16GBp2642.50BATExeaMQ4DyYEg
29-12-202516:03:16GBp192642.50BATExeaMQ4DyYEY
29-12-202516:03:16GBp210642.50BATExeaMQ4DyYEm
29-12-202516:03:16GBp29642.50BATExeaMQ4DyYEo
29-12-202516:03:06GBp304642.00BATExeaMQ4DyYTT
29-12-202516:02:56GBp345642.00BATExeaMQ4DyZjo
29-12-202516:02:56GBp289642.00BATExeaMQ4DyZjI
29-12-202516:02:56GBp289642.00BATExeaMQ4DyZid
29-12-202516:02:55GBp284642.00BATExeaMQ4DyZit
29-12-202516:02:55GBp289642.00BATExeaMQ4DyZi4
29-12-202516:00:11GBp221642.00BATExeaMQ4DyXjS
29-12-202516:00:11GBp223642.00BATExeaMQ4DyXic
29-12-202516:00:10GBp490642.00BATExeaMQ4DyXiP
29-12-202515:48:09GBp120640.00BATExeaMQ4DyMQ0
29-12-202515:48:09GBp578640.00BATExeaMQ4DyMQ2
29-12-202515:48:09GBp100640.00BATExeaMQ4DyMQ4
29-12-202515:48:09GBp578640.00BATExeaMQ4DyMQ6
29-12-202515:48:09GBp138640.00BATExeaMQ4DyMQ8
29-12-202515:47:14GBp131640.00BATExeaMQ4DyNNT
29-12-202515:46:48GBp208640.00BATExeaMQ4DyKYC
29-12-202515:46:28GBp503640.00BATExeaMQ4DyKy0
29-12-202515:46:08GBp345640.50BATExeaMQ4DyK98
29-12-202515:46:08GBp221641.00BATExeaMQ4DyK9D
29-12-202515:45:13GBp783641.00BATExeaMQ4DyLzy
29-12-202515:45:13GBp180641.00BATExeaMQ4DyLz2
29-12-202515:45:13GBp3,249641.00BATExeaMQ4DyLzD
29-12-202515:45:13GBp972641.00BATExeaMQ4DyLzS
29-12-202515:45:13GBp352641.00BATExeaMQ4DyLzU
29-12-202515:45:13GBp1,775641.00BATExeaMQ4DyLye
29-12-202515:45:12GBp149641.00BATExeaMQ4DyL$x
29-12-202515:45:12GBp130641.00BATExeaMQ4DyL$z
29-12-202515:45:12GBp138639.50BATExeaMQ4DyL$3
29-12-202515:45:12GBp1,062640.00BATExeaMQ4DyL$5
29-12-202515:41:47GBp537641.00BATExeaMQ4DyJUq
29-12-202515:39:03GBp254639.50BATExeaMQ4DyUX8
29-12-202515:39:03GBp385640.00BATExeaMQ4DyUXF
29-12-202515:39:03GBp359640.00BATExeaMQ4DyUXH
29-12-202515:39:03GBp34640.00BATExeaMQ4DyUXJ
29-12-202515:39:03GBp279639.00BATExeaMQ4DyUXR
29-12-202515:39:03GBp186639.00BATExeaMQ4DyUXT
29-12-202515:39:03GBp1,062639.50BATExeaMQ4DyUWX
29-12-202515:34:21GBp146640.00BATExeaMQ4DyT7p
29-12-202515:34:21GBp953640.00BATExeaMQ4DyT7r
29-12-202515:34:21GBp1,089640.00BATExeaMQ4DyT7y
29-12-202515:34:21GBp568640.00BATExeaMQ4DyT72
29-12-202515:34:21GBp578640.00BATExeaMQ4DyT74
29-12-202515:31:51GBp200638.50BATExeaMQ4DyRvz
29-12-202515:29:36GBp574638.50BATExeaMQ4DyPXw
29-12-202515:29:35GBp1,062639.00BATExeaMQ4DyPYl
29-12-202515:27:26GBp541639.00BATExeaMQ4Dy6ut
29-12-202515:23:15GBp209639.50BATExeaMQ4Dy5J2
29-12-202515:23:15GBp853639.50BATExeaMQ4Dy5J6
29-12-202515:18:30GBp1,062639.00BATExeaMQ4Dy10G
29-12-202515:16:36GBp259639.00BATExeaMQ4DyFZj
29-12-202515:13:05GBp315639.00BATExeaMQ4DyAtU
29-12-202515:13:04GBp564639.00BATExeaMQ4DyAsh
29-12-202515:13:04GBp41639.00BATExeaMQ4DyAsj
29-12-202515:13:04GBp277639.00BATExeaMQ4DyAsm
29-12-202515:13:04GBp1,062639.00BATExeaMQ4DyAss
29-12-202515:11:20GBp899639.00BATExeaMQ4DyBTZ
29-12-202515:07:40GBp164638.50BATExeaMQ4Dztqf
29-12-202515:07:40GBp65638.50BATExeaMQ4Dztqh
29-12-202515:07:40GBp233638.50BATExeaMQ4Dztqj
29-12-202515:02:30GBp473638.50BATExeaMQ4DzmmQ
29-12-202514:58:15GBp1,129639.00BATExeaMQ4DzyiR
29-12-202514:54:51GBp565640.00BATExeaMQ4Dzxsk
29-12-202514:53:46GBp1,060639.50BATExeaMQ4Dzuhi
29-12-202514:53:46GBp2639.50BATExeaMQ4Dzuhk
29-12-202514:49:22GBp465640.00BATExeaMQ4DzasZ
29-12-202514:47:06GBp44640.50XLONxeaMQ4DzYFt
29-12-202514:47:06GBp446640.50XLONxeaMQ4DzYFv
29-12-202514:47:06GBp1,062640.50BATExeaMQ4DzYFx
29-12-202514:43:49GBp69641.00XLONxeaMQ4Dzkci
29-12-202514:43:49GBp553641.00XLONxeaMQ4Dzkck
29-12-202514:43:49GBp191641.00XLONxeaMQ4Dzkcm
29-12-202514:43:49GBp1,062641.00BATExeaMQ4Dzkco
29-12-202514:42:59GBp442641.50BATExeaMQ4DzkJR
29-12-202514:42:59GBp100641.50BATExeaMQ4DzkJT
29-12-202514:39:58GBp39641.50BATExeaMQ4Dzj35
29-12-202514:39:06GBp290642.00BATExeaMQ4DzgmW
29-12-202514:38:33GBp494641.50BATExeaMQ4DzgTd
29-12-202514:38:33GBp1,588641.50XLONxeaMQ4DzgTf
29-12-202514:38:33GBp1,130642.00BATExeaMQ4DzgTh
29-12-202514:37:13GBp11643.00BATExeaMQ4DzeWk
29-12-202514:37:13GBp1,159642.50BATExeaMQ4DzeWr
29-12-202514:34:05GBp81643.00BATExeaMQ4DzNuX
29-12-202514:34:05GBp260643.00BATExeaMQ4DzNvV
29-12-202514:33:32GBp267643.00BATExeaMQ4DzKdF
29-12-202514:33:32GBp5643.00BATExeaMQ4DzKdL
29-12-202514:33:32GBp100643.00BATExeaMQ4DzKdM
29-12-202514:33:32GBp4643.00BATExeaMQ4DzKdO
29-12-202514:33:32GBp16643.00BATExeaMQ4DzKdQ
29-12-202514:32:59GBp1643.00BATExeaMQ4DzKGv
29-12-202514:32:59GBp200643.00BATExeaMQ4DzKGx
29-12-202514:32:24GBp790643.00BATExeaMQ4DzLvg
29-12-202514:32:24GBp541643.00BATExeaMQ4DzLvp
29-12-202514:32:24GBp200643.00BATExeaMQ4DzLvr
29-12-202514:32:24GBp865643.00BATExeaMQ4DzLvt
29-12-202514:32:24GBp692643.00BATExeaMQ4DzLv$
29-12-202514:32:24GBp633643.00BATExeaMQ4DzLvH
29-12-202514:32:23GBp645643.00BATExeaMQ4DzLul
29-12-202514:32:23GBp625643.00BATExeaMQ4DzLu7
29-12-202514:32:23GBp628643.00BATExeaMQ4DzLuG
29-12-202514:32:23GBp838643.00BATExeaMQ4DzLxh
29-12-202514:32:23GBp1,331643.00BATExeaMQ4DzLxo
29-12-202514:32:23GBp171643.00BATExeaMQ4DzLx3
29-12-202514:32:23GBp11643.00BATExeaMQ4DzLx5
29-12-202514:32:23GBp1,129642.50BATExeaMQ4DzLxD
29-12-202514:17:15GBp255642.00BATExeaMQ4DzPRo
29-12-202514:14:40GBp32642.00XLONxeaMQ4Dz78y
29-12-202514:11:09GBp201642.00XLONxeaMQ4Dz2fk
29-12-202514:11:09GBp322642.00XLONxeaMQ4Dz2fm
29-12-202514:10:06GBp180642.00XLONxeaMQ4Dz2TW
29-12-202514:10:06GBp498642.00XLONxeaMQ4Dz2Tr
29-12-202514:10:03GBp218642.00XLONxeaMQ4Dz2OR
29-12-202514:10:03GBp528642.00XLONxeaMQ4Dz2OT
29-12-202514:06:08GBp944641.50BATExeaMQ4Dz15A
29-12-202514:06:08GBp945641.50XLONxeaMQ4Dz15C
29-12-202514:00:02GBp8,968642.00BATExeaMQ4DzDq1
29-12-202514:00:02GBp954642.00BATExeaMQ4DzDta
29-12-202514:00:02GBp320642.00BATExeaMQ4DzDtc
29-12-202514:00:02GBp124642.00BATExeaMQ4DzDte
29-12-202514:00:02GBp20642.00BATExeaMQ4DzDtg
29-12-202514:00:02GBp265641.50XLONxeaMQ4DzDtn
29-12-202514:00:02GBp287641.50BATExeaMQ4DzDtp
29-12-202513:51:21GBp353641.50XLONxeaMQ4D@sBg
29-12-202513:51:21GBp12641.50XLONxeaMQ4D@sBi
29-12-202513:51:21GBp331641.50XLONxeaMQ4D@sBk
29-12-202513:51:16GBp481641.50XLONxeaMQ4D@sMv
29-12-202513:51:16GBp742641.50BATExeaMQ4D@sM3
29-12-202513:51:16GBp23641.50BATExeaMQ4D@sMA
29-12-202513:51:16GBp29641.50BATExeaMQ4D@sMC
29-12-202513:51:16GBp34641.50BATExeaMQ4D@sME
29-12-202513:51:16GBp86641.50BATExeaMQ4D@sMJ
29-12-202513:51:16GBp499641.50BATExeaMQ4D@sML
29-12-202513:51:16GBp239641.50BATExeaMQ4D@sMN
29-12-202513:51:16GBp20641.50BATExeaMQ4D@sMP
29-12-202513:51:16GBp964641.00BATExeaMQ4D@sHc
29-12-202513:51:16GBp870641.00XLONxeaMQ4D@sHa
29-12-202513:34:20GBp308642.00XLONxeaMQ4D@zka
29-12-202513:34:20GBp600642.00XLONxeaMQ4D@zkc
29-12-202513:34:20GBp248642.00XLONxeaMQ4D@zkW
29-12-202513:34:20GBp12642.00XLONxeaMQ4D@zkY
29-12-202513:34:20GBp54642.00XLONxeaMQ4D@zlU
29-12-202513:30:26GBp31642.00XLONxeaMQ4D@xzd
29-12-202513:30:26GBp188642.00XLONxeaMQ4D@xzf
29-12-202513:30:26GBp346642.00XLONxeaMQ4D@xzj
29-12-202513:30:26GBp19642.00XLONxeaMQ4D@xzl
29-12-202513:30:26GBp600642.00XLONxeaMQ4D@xzn
29-12-202513:30:26GBp707641.50XLONxeaMQ4D@xzu
29-12-202513:30:26GBp771641.50BATExeaMQ4D@xzw
29-12-202513:30:26GBp42641.50BATExeaMQ4D@xzy
29-12-202513:25:23GBp1641.50BATExeaMQ4D@clE
29-12-202513:18:39GBp600642.00XLONxeaMQ4D@Yz5
29-12-202513:18:39GBp318642.00BATExeaMQ4D@YzA
29-12-202513:18:39GBp484642.00BATExeaMQ4D@YzC
29-12-202513:17:08GBp1642.00BATExeaMQ4D@Zq$
29-12-202513:16:06GBp225642.00XLONxeaMQ4D@ZRF
29-12-202513:16:04GBp240642.00XLONxeaMQ4D@WdL
29-12-202513:16:03GBp55642.00XLONxeaMQ4D@Wck
29-12-202513:16:02GBp46642.00XLONeaMQ4D@WWm
29-12-202513:16:02GBp180642.00XLONeaMQ4D@WWw
29-12-202513:15:19GBp229642.00XLONxeaMQ4D@WDs
29-12-202513:15:09GBp100642.00XLONxeaMQ4D@WAR
29-12-202513:15:00GBp435642.00XLONxeaMQ4D@WPw
29-12-202513:15:00GBp435642.00XLONxeaMQ4D@WPy
29-12-202513:14:59GBp100642.00XLONxeaMQ4D@WOb
29-12-202513:13:47GBp287642.00BATExeaMQ4D@kde
29-12-202513:13:47GBp24642.00BATExeaMQ4D@kdg
29-12-202513:13:47GBp332642.00BATExeaMQ4D@kdo
29-12-202513:13:47GBp43642.00BATExeaMQ4D@kdq
29-12-202513:13:47GBp243642.00XLONxeaMQ4D@kd$
29-12-202513:13:47GBp5642.00XLONxeaMQ4D@kd1
29-12-202513:13:47GBp7642.00XLONxeaMQ4D@kd3
29-12-202513:13:47GBp168642.00XLONxeaMQ4D@kd5
29-12-202513:13:47GBp391642.00BATExeaMQ4D@kdJ
29-12-202513:13:47GBp202642.00BATExeaMQ4D@kdL
29-12-202513:13:47GBp702642.00XLONxeaMQ4D@kdS
29-12-202512:49:17GBp581640.50XLONxeaMQ4D@HqE
29-12-202512:49:17GBp645640.50BATExeaMQ4D@HqG
29-12-202512:49:17GBp6640.50BATExeaMQ4D@HqI
29-12-202512:43:03GBp6640.50BATExeaMQ4D@SRg
29-12-202512:38:11GBp351640.50XLONxeaMQ4D@R38
29-12-202512:38:11GBp351640.50XLONxeaMQ4D@R3A
29-12-202512:38:11GBp276640.50BATExeaMQ4D@R3F
29-12-202512:36:00GBp6640.50XLONxeaMQ4D@OMS
29-12-202512:36:00GBp12640.50XLONxeaMQ4D@OMU
29-12-202512:35:08GBp12640.50XLONxeaMQ4D@Pq7
29-12-202512:29:13GBp4,383641.00BATExeaMQ4D@48x
29-12-202512:29:13GBp100641.00BATExeaMQ4D@48z
29-12-202512:29:02GBp199641.00BATExeaMQ4D@4GX
29-12-202512:29:02GBp196641.00BATExeaMQ4D@4Gc
29-12-202512:29:02GBp193641.00BATExeaMQ4D@4Gn
29-12-202512:29:02GBp199641.00BATExeaMQ4D@4Gx
29-12-202512:29:02GBp1,705641.00BATExeaMQ4D@4GF
29-12-202512:29:02GBp219641.00BATExeaMQ4D@4GH
29-12-202512:29:02GBp19641.00BATExeaMQ4D@4GK
29-12-202512:29:02GBp389640.50XLONxeaMQ4D@4Jf
29-12-202512:29:02GBp409640.50BATExeaMQ4D@4Jh
29-12-202512:29:02GBp558641.00XLONxeaMQ4D@4Jj
29-12-202512:29:02GBp462641.00BATExeaMQ4D@4Jl
29-12-202512:28:56GBp180641.50XLONxeaMQ4D@4U3
29-12-202512:28:56GBp125641.00BATExeaMQ4D@4U8
29-12-202512:28:56GBp1,675641.50XLONxeaMQ4D@4UD
29-12-202512:19:48GBp6641.00XLONxeaMQ4D@1A@
29-12-202512:13:26GBp38641.00BATExeaMQ4D@DtF
29-12-202512:11:45GBp7641.00XLONxeaMQ4D@AqP
29-12-202512:11:45GBp20641.00XLONxeaMQ4D@AqT
29-12-202512:11:45GBp4641.00XLONxeaMQ4D@AqV
29-12-202512:11:45GBp153641.00XLONxeaMQ4D@AtX
29-12-202512:09:47GBp78641.00XLONxeaMQ4D@B1Z
29-12-202512:09:47GBp47641.00XLONxeaMQ4D@B6S
29-12-202512:09:47GBp176641.00XLONxeaMQ4D@B6U
29-12-202512:07:49GBp120641.00XLONxeaMQ4D@8Aw
29-12-202512:07:49GBp61641.00XLONxeaMQ4D@8Ay
29-12-202512:05:51GBp303641.00XLONxeaMQ4D@9MM
29-12-202512:03:53GBp181641.00XLONxeaMQ4D$sPy
29-12-202512:00:22GBp638641.00XLONxeaMQ4D$rWi
29-12-202512:00:22GBp189641.00XLONxeaMQ4D$rWk
29-12-202512:00:22GBp20641.00XLONxeaMQ4D$rWp
29-12-202512:00:22GBp69641.00XLONxeaMQ4D$rWr
29-12-202512:00:22GBp327640.50XLONxeaMQ4D$rWz
29-12-202512:00:22GBp28640.50XLONxeaMQ4D$rW$
29-12-202512:00:16GBp420641.00XLONxeaMQ4D$rjW
29-12-202512:00:16GBp58641.00XLONxeaMQ4D$rjY
29-12-202512:00:16GBp119641.00XLONxeaMQ4D$rYS
29-12-202512:00:16GBp10641.00XLONxeaMQ4D$rja
29-12-202512:00:16GBp31641.00XLONxeaMQ4D$rjc
29-12-202512:00:16GBp444640.50XLONxeaMQ4D$rjp
29-12-202511:41:24GBp837640.50XLONxeaMQ4D$xT5
29-12-202511:39:49GBp180641.00XLONxeaMQ4D$uBg
29-12-202511:39:49GBp51641.00XLONxeaMQ4D$uBi
29-12-202511:39:49GBp126641.00XLONxeaMQ4D$uBv
29-12-202511:39:49GBp100641.00XLONxeaMQ4D$uBx
29-12-202511:39:24GBp2,766641.00XLONxeaMQ4D$uPp
29-12-202511:39:24GBp74641.00XLONxeaMQ4D$uPr
29-12-202511:39:24GBp105641.00XLONxeaMQ4D$uPz
29-12-202511:39:24GBp200641.00XLONxeaMQ4D$uP$
29-12-202511:30:20GBp42639.50BATExeaMQ4D$bP4
29-12-202511:26:02GBp9639.50BATExeaMQ4D$WhD
29-12-202511:18:33GBp430640.00XLONxeaMQ4D$i$L
29-12-202511:18:33GBp484640.00BATExeaMQ4D$i$N
29-12-202511:18:14GBp355640.00XLONxeaMQ4D$i02
29-12-202511:17:41GBp12640.00XLONxeaMQ4D$iUW
29-12-202511:17:29GBp19640.00XLONxeaMQ4D$jbE
29-12-202511:15:20GBp8640.00BATExeaMQ4D$go4
29-12-202511:15:20GBp192640.00BATExeaMQ4D$go8
29-12-202511:15:08GBp426640.50XLONxeaMQ4D$guU
29-12-202511:00:56GBp255640.50XLONxeaMQ4D$Jbd
29-12-202511:00:56GBp819640.50XLONxeaMQ4D$Jah
29-12-202511:00:55GBp29640.50XLONxeaMQ4D$Jdd
29-12-202510:54:01GBp327640.50XLONxeaMQ4D$UQJ
29-12-202510:54:01GBp426640.50XLONxeaMQ4D$UQP
29-12-202510:40:46GBp600641.50XLONxeaMQ4D$6e1
29-12-202510:40:46GBp19641.50XLONxeaMQ4D$6e3
29-12-202510:40:46GBp319641.50XLONxeaMQ4D$6ew
29-12-202510:40:46GBp17641.50XLONxeaMQ4D$6ey
29-12-202510:40:46GBp426641.00XLONxeaMQ4D$6eB
29-12-202510:32:17GBp164641.50XLONxeaMQ4D$3ZX
29-12-202510:32:17GBp600641.50XLONxeaMQ4D$3ZZ
29-12-202510:32:17GBp426641.50XLONxeaMQ4D$3Zh
29-12-202510:20:56GBp316640.50XLONxeaMQ4D$DsC
29-12-202510:20:56GBp550640.50XLONxeaMQ4D$DsI
29-12-202510:13:13GBp175640.00XLONxeaMQ4D$9V8
29-12-202510:13:13GBp309640.00XLONxeaMQ4D$9VA
29-12-202510:12:46GBp341640.50XLONxeaMQ4DusfK
29-12-202510:12:46GBp250640.50XLONxeaMQ4DusfM
29-12-202510:12:46GBp20640.50XLONxeaMQ4DusfO
29-12-202510:09:49GBp303640.50XLONxeaMQ4DuqcV
29-12-202510:06:56GBp440640.00XLONxeaMQ4Dur85
29-12-202510:06:56GBp444640.00BATExeaMQ4Dur87
29-12-202510:06:46GBp6640.00BATExeaMQ4DurKS
29-12-202510:01:36GBp76640.00BATExeaMQ4Dum41
29-12-202510:00:49GBp694640.00XLONxeaMQ4Duncj
29-12-202510:00:49GBp154640.00BATExeaMQ4Dunck
29-12-202510:00:49GBp12640.00BATExeaMQ4Duncm
29-12-202509:59:00GBp182641.00XLONxeaMQ4Du@gf
29-12-202509:58:44GBp11640.00BATExeaMQ4Du@oq
29-12-202509:55:04GBp218641.00XLONxeaMQ4DuyDB
29-12-202509:55:04GBp165641.00XLONxeaMQ4DuyDD
29-12-202509:55:04GBp250641.00XLONxeaMQ4DuyDE
29-12-202509:52:46GBp45640.00BATExeaMQ4DuzKP
29-12-202509:51:53GBp609641.00XLONxeaMQ4Duwz9
29-12-202509:51:53GBp176641.00XLONxeaMQ4DuwzB
29-12-202509:51:53GBp71641.00XLONxeaMQ4DuwzD
29-12-202509:51:53GBp18641.00XLONxeaMQ4DuwzH
29-12-202509:51:53GBp453640.50XLONxeaMQ4DuwzK
29-12-202509:43:58GBp400641.50XLONxeaMQ4Dudqb
29-12-202509:43:58GBp263641.50XLONxeaMQ4Dudqd
29-12-202509:43:58GBp128641.50XLONxeaMQ4DudqZ
29-12-202509:34:25GBp195641.50XLONxeaMQ4DuWwh
29-12-202509:34:25GBp160641.50XLONxeaMQ4DuWwj
29-12-202509:34:25GBp196641.50XLONxeaMQ4DuWwl
29-12-202509:32:28GBp145641.50XLONxeaMQ4DuX4b
29-12-202509:32:28GBp59641.50XLONxeaMQ4DuX4Z
29-12-202509:32:18GBp211641.50XLONxeaMQ4DuX20
29-12-202509:32:18GBp8641.50XLONxeaMQ4DuX22
29-12-202509:30:29GBp180641.50XLONxeaMQ4Duk18
29-12-202509:29:30GBp172641.50XLONxeaMQ4DulkH
29-12-202509:29:30GBp8641.50XLONxeaMQ4DulkJ
29-12-202509:29:07GBp2,329641.50XLONxeaMQ4Dulo7
29-12-202509:29:07GBp108641.50XLONxeaMQ4Dulo9
29-12-202509:29:07GBp118641.50XLONxeaMQ4DuloF
29-12-202509:29:07GBp190641.50XLONxeaMQ4DuloH
29-12-202509:29:07GBp581641.50XLONxeaMQ4DuloJ
29-12-202509:18:56GBp33640.00BATExeaMQ4Dufma
29-12-202509:16:21GBp426640.50XLONxeaMQ4DuMIq
29-12-202509:00:59GBp10640.50XLONxeaMQ4DuVQX
29-12-202509:00:59GBp429640.50XLONxeaMQ4DuVRV
29-12-202508:59:01GBp227640.50XLONxeaMQ4DuThH
29-12-202508:58:00GBp254640.50XLONxeaMQ4DuTKt
29-12-202508:58:00GBp216640.50XLONxeaMQ4DuTK8
29-12-202508:58:00GBp166640.50XLONxeaMQ4DuTKA
29-12-202508:50:43GBp264639.00XLONxeaMQ4Du6Xk
29-12-202508:50:33GBp294639.00BATExeaMQ4Du6l0
29-12-202508:50:33GBp301639.00BATExeaMQ4Du6lF
29-12-202508:50:33GBp1,119639.00BATExeaMQ4Du6lQ
29-12-202508:50:33GBp319638.50BATExeaMQ4Du6kX
29-12-202508:50:12GBp533639.00XLONxeaMQ4Du6ym
29-12-202508:50:04GBp15638.50XLONxeaMQ4Du65m
29-12-202508:50:04GBp16638.50XLONxeaMQ4Du65o
29-12-202508:50:03GBp1,204638.50XLONxeaMQ4Du64c
29-12-202508:50:02GBp3,168638.00XLONxeaMQ4Du67$
29-12-202508:50:02GBp842638.00XLONxeaMQ4Du671
29-12-202508:50:02GBp15638.00XLONxeaMQ4Du673
29-12-202508:50:02GBp3,041638.00XLONxeaMQ4Du67z
29-12-202508:32:44GBp405635.00BATExeaMQ4DuCRP
29-12-202508:32:44GBp426635.00XLONxeaMQ4DuCRN
29-12-202508:32:11GBp263637.00XLONxeaMQ4DuDsA



