Festi hf.: Endurkaup vika 42

Í 42. viku 2025 keypti Festi alls 80.000 eigin hluti fyrir 24.960.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|42
|13.10.2025
|10:30:34
|40.000
|312
|12.480.000
|42
|14.10.2025
|15:15:30
|40.000
|312
|12.480.000
|80.000
|24.960.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 2.626.853 hluti eða 0,84% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.460.627 eigin hluti fyrir 742.131.235 kr. og á í dag 2.706.853 hluti sem samsvarar 0,87% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).