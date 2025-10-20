率先預覽：2025「香港美酒佳餚巡禮」 匯聚葡萄酒界罕有佳釀與世界級名廚

香港, Oct. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖大廚與釀酒大師將於本月齊集香港，參與亞洲區內最令人期待的美食盛事之一。「香港美酒佳餚巡禮」將於2025年10月23至26日在中環海濱打造一連四天的豐盛饗宴，薈萃大師級美饌、創新餐酒配搭與矚目聯乘合作。多個經典項目將強勢回歸：賓客可在「東亞銀行尊尚名酒區」嚐盡稀有年份佳釀與全球新興酒品，並於「品味館」細味出自名廚之手的期間限定菜式。另外，賓客亦不容錯過「Towngas名氣美食街」，匯聚本地12間備受讚譽的餐廳，呈獻精緻美饌。

名廚雲集「品味館」 演繹粵菜融合新境界

星光熠熠的名廚陣容將以「品嚐非凡：超粵之味」為主題，攜手在會場內的特色餐廳『品味館』為賓客帶來畢生難忘的用餐體驗。

「香港美酒佳餚巡禮」的「品味館」由多位名廚攜手主理

（左起：張嘉裕、張一峰、鄭智善、鄧家濠、Andrew Wong）

在亞洲以外首間獲米芝蓮二星的中菜餐廳主廚、來自倫敦金滿樓的主廚Andrew Wong急不及待親臨香港參與這場頂級美食盛會，他說道：「我很榮幸能夠參與『香港美酒佳餚巡禮』，並十分期待與眾多本地優秀大廚合作，帶來活現中式風味的難忘體驗之餘，同時向粵菜傳統致敬。」

北京米芝蓮三星潮州菜館潮上潮（朝陽）行政總廚張一峰視巡禮為文化交流平台。「香港作為中西美食交匯之都的美譽，與雲集世界頂尖廚師的『香港美酒佳餚巡禮』完美契合，」他分享道：「能夠在『品味館』展示我的招牌潮州菜，並且與一眾傑出同儕共同打造融合傳統與創意的菜單，我感到十分興奮。」

作為本地代表，香港JW萬豪酒店米芝蓮一星食府萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠期待展現香港的飲食傳統，他表示：「作為本地廚師，我認為『香港美酒佳餚巡禮』是向全球展示粵菜精緻與多元特色的良機。」

同樣為香港代表的唐人館行政總廚張嘉裕呼應此觀點，他認為巡禮充分利用了香港的創作精神：「香港一向善於融匯文化與風味。在『香港美酒佳餚巡禮』上，我想讓賓客體驗這種創新與融合精神如何定義我們的飲食文化，並一直為這座城市賦予獨特的魅力。」他補充道。

曾於Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》中亮相的韓籍新銳大廚及「港點女王」、韓國甛蜜蜜餐廳主廚及店主鄭智善為活動注入嶄新視角。「『香港美酒佳餚巡禮』是亞洲區內絕無僅有的盛事，」她表示：「有機會與多位備受尊敬的大廚聯手重新演繹粵菜風味，令我感到既鼓舞亦謙卑。作為韓國廚師，我很興奮能以我的個人手法演繹傳統菜餚。今次在『品味館』與賓客分享這些作品對我來說意義非凡，希望大家會盡情享受。」



「Towngas名氣美食街」讓你一次過嚐盡香港人氣名店



「Towngas名氣美食街」的滋味獻禮同樣不能錯過。多間獲米芝蓮指南及黑珍珠餐廳指南肯定的得獎餐廳及酒吧共聚一堂，平日一位難求的人氣名店，在此無須訂座即可盡情體驗。



米芝蓮星級餐廳大廚在「香港美酒佳餚巡禮」的「名氣美食街」呈獻招牌菜式

（左起：梁經倫、Marc Mantovani、黃隆滔）

「廚魔」梁經倫的米芝蓮二星餐廳Bo Innovation今年首度於巡禮登場，並已準備好以他的分子料理驚艷全場。「今年的『香港美酒佳餚巡禮』令我感到無比興奮，」他說道：「這項活動展現香港最精采的一面，Bo Innovation能夠加入如此出色的陣容是我的莫大榮幸。我很期待能看到『分子小籠包』及H2蛋等招牌菜首度出現於巡禮上，並誠邀大家親身到來體驗這些融合傳統與創意的趣味菜式，我相信它們會為你的味蕾帶來前所未有的驚喜！」

法國傳奇廚神Anne-Sophie Pic所主理的餐廳共擁有十顆米芝蓮星，數目為全球女廚師之冠，她位於香港的一星餐廳Cristal Room by Anne-Sophie Pic今年將首度進駐『香港美酒佳餚巡禮』，呈獻雲南豌豆配魚子醬及蕎麥茶天竺葵調味花蟹等招牌菜式。她表示：「對我而言，烹飪關乎情感與記憶。每道菜都連結著個人故事，而『香港美酒佳餚巡禮』是與香港分享這些故事的絕佳機會。這次盛會令我可以與充滿活力的飲食社群連結，並展示啟發我創作靈感的獨特風味。我將繼續探索我十分喜愛的亞洲大陸，以法國烹飪傳統重新演繹當地食材。」Cristal Room by Anne-Sophie Pic主廚Marc Mantovani將親臨現場，展示餐廳精選佳餚。

香港米芝蓮三星食府富臨飯店行政總廚黃隆滔載譽回歸，再度呈獻他的其中一道招牌名作兼香港經典。「去年參與『香港美酒佳餚巡禮』的經驗帶給我無比滿足感，」他回想道：「今年見到更多世界級名廚加入令我更感振奮。我很高興能夠再度分享我們的招牌『富臨鮑魚』，除此以外，我們還會帶來期間限定的 『王亭之糖水』雪糕及燒汁焗牛尾等其他多款菜式，希望大家在巡禮上享受這些傳承粵菜傳統的經典風味。」

2025『香港美酒佳餚巡禮』倒數啟動

2025『香港美酒佳餚巡禮』即將在中環海濱帶來無與倫比的美食慶典。誠邀各位在10月23至26日期間親臨與知名專家交流，並細味獨家精品美酒及世界級名廚炮製的限定美饌，歡度美味時刻。千萬別錯過這場全城期待的飲食盛會。更多精采活動內容即將公布，敬請密切留意！

