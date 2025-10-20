Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 13. til 17. oktober foretaget følgende transaktioner:                     

  Antal
A aktier 		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 121.435   1.478.389.220
 13 oktober 2025 730 12.101,7260 8.834.260
 14 oktober 2025 710 12.516,0986 8.886.430
 15 oktober 2025 700 12.608,4571 8.825.920
 16 oktober 2025 690 12.749,7101 8.797.300
 17 oktober 2025 680 12.961,9118 8.814.100
Total 13. -17. oktober 2025 3.510   44.158.010
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 34.476   454.482.140
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		124.945   1.522.547.230
  Antal
B aktier 		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 687.907   8.471.607.404
 13 oktober 2025 3.670 12.095,7084 44.391.250
 14 oktober 2025 3.560 12.520,9213 44.574.480
 15 oktober 2025 3.508 12.581,3298 44.135.305
 16 oktober 2025 3.460 12.734,8382 44.062.540
 17 oktober 2025 3.407 12.966,5365 44.176.990
Total 13. -17. oktober 2025 17.605   221.340.565
Køb fra Familiefonden* 2.304 12.572,6895 28.967.477
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 195.351   2.589.982.792
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden) 		707.816   8.721.915.446
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 124.945 A-aktier og 807.647 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,89% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 20. oktober 2025

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


