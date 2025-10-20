SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 13. til 17. oktober foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 121.435 1.478.389.220 13 oktober 2025 730 12.101,7260 8.834.260 14 oktober 2025 710 12.516,0986 8.886.430 15 oktober 2025 700 12.608,4571 8.825.920 16 oktober 2025 690 12.749,7101 8.797.300 17 oktober 2025 680 12.961,9118 8.814.100 Total 13. -17. oktober 2025 3.510 44.158.010 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 34.476 454.482.140 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 124.945 1.522.547.230 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 687.907 8.471.607.404 13 oktober 2025 3.670 12.095,7084 44.391.250 14 oktober 2025 3.560 12.520,9213 44.574.480 15 oktober 2025 3.508 12.581,3298 44.135.305 16 oktober 2025 3.460 12.734,8382 44.062.540 17 oktober 2025 3.407 12.966,5365 44.176.990 Total 13. -17. oktober 2025 17.605 221.340.565 Køb fra Familiefonden* 2.304 12.572,6895 28.967.477 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 195.351 2.589.982.792 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 707.816 8.721.915.446

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 124.945 A-aktier og 807.647 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,89% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 20. oktober 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





Side 1 af 1





Vedhæftede filer