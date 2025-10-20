Festi hf.: Endurkaup vika 43 – lok endurkaupa

Í 43. viku 2025 keypti Festi alls 39.373 eigin hluti fyrir 12.323.749 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|43
|20.10.2025
|10:53:10
|39.373
|313
|12.323.749
|39.373
|12.323.749
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun er nú lokið.
Fyrir kaupin þá átti Festi 2.706.853 hluti eða 0,87% af hlutafé félagsins. Festi keypti samtals 2.500.000 eigin hluti fyrir 754.454.984 kr. og á í dag 2.746.226 hluti sem samsvarar 0,88% af hlutafé félagsins.
Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað var að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna yrði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).