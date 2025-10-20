Participez à Clique pour changer pour améliorer la sécurité routière dans votre communauté

TORONTO, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est aujourd’hui que Parachute, l’organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures, lance Clique pour changer, une initiative pancanadienne visant à mettre en lumière les enjeux locaux en matière de sécurité routière.

Le programme Clique pour changer invite les personnes de tous âges, partout au pays, à revendiquer des mesures concrètes pour améliorer la sécurité routière dans leur communauté. Il suffit de prendre une photo ou une vidéo d’un enjeu de sécurité routière dans votre quartier, de proposer une solution, puis de contacter une personne influente de votre milieu (par exemple, maire, conseiller municipal ou conseillère municipale, service de police ou administration scolaire) pour réclamer un changement et ainsi recevoir une carte-cadeau de 100 $.

Par exemple, y a-t-il un secteur où il est risqué de marcher, de faire du vélo, de circuler en trottinette ou de conduire? Peut-être s’agit-il d’une intersection à visibilité réduite, d’une rue sans trottoirs ni passages pour piétons, ou encore d’une zone où la limite de vitesse dépasse 30 km/h. Vous aimeriez peut-être aller à l’épicerie à vélo ou rejoindre vos amis, mais il manque de pistes cyclables séparées sur votre trajet.

Pour appuyer cette initiative, la médaillée d’or olympique canadienne Maude Charron, en cours de formation policière, et Stephanie Henry, journaliste de la circulation et animatrice à City TV, fondatrice de l’organisation She Auto Know, s’associent à Parachute pour promouvoir le programme Clique pour changer.

Toutes les activités du programme Clique pour changer sont rendues possibles grâce à nos partenaires en sécurité routière, Desjardins Assurance et la Fondation Honda Canada. Elles s’inscrivent dans nos efforts continus pour améliorer la sécurité routière tout au long de l’année. Un projet pilote mené en 2024-2025 dans le cadre de cette initiative a suscité plus de 40 participations. Les faits saillants sont présentés sur la carte Clique pour changer : https://parachute.ca/fr/programme/clique-pour-changer/carte-de-clique-pour-changer/

Le programme Clique pour changer est lancé en parallèle avec la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière, prévue du 20 au 26 octobre 2025. Cette semaine de sensibilisation met de l’avant tous les jeunes qui utilisent la route, qu’ils se déplacent en voiture, à vélo, à pied ou en transport collectif. Elle vise à encourager les jeunes de 15 à 24 ans à s’impliquer activement dans les enjeux de sécurité routière et à contribuer à la création de réseaux de transport plus sûrs et plus équitables dans nos communautés.

« Les incidents liés au transport, comme les collisions de véhicules à moteur, représentent la deuxième cause principale d’hospitalisations pour blessures et la troisième cause principale de décès accidentels liés aux blessures au Canada », souligne Pamela Fuselli, présidente et PDG de Parachute. « Clique pour changer et la Semaine canadienne des jeunes pour la sécurité routière font partie des nombreuses initiatives que nous menons pour sensibiliser la population et réduire le nombre de blessures sur nos routes. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de Vision Zéro, notre engagement à éliminer les blessures graves et les décès causés par des collisions routières. »

« La sécurité routière est une responsabilité partagée : c’est en travaillant ensemble que nous pouvons rendre nos rues et nos communautés plus sûres, » affirme Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l’exploitation, Desjardins Groupe d’assurances générales. « Chez Desjardins, nous sommes fiers d’appuyer Parachute et l’initiative Clique pour changer, qui incite les Canadiennes et les Canadiens à s’exprimer et à agir. En restant à l’écoute de notre communauté et en collaborant pour la recherche de solutions, nous pavons la voie vers un avenir plus sécuritaire pour éviter toutes blessures graves sur nos routes. Parce qu’une seule blessure grave ou un seul décès, c’est déjà trop. »

« Honda aspire à un avenir sans collisions graves. C’est pourquoi la Fondation Honda Canada est fière de s’associer à Parachute pour promouvoir la sécurité routière et encourager les jeunes à passer à l’action, » déclare Steve Hui, président de la Fondation Honda Canada. « L’initiative Clique pour changer invite les jeunes à jouer un rôle actif dans leur communauté, et nous sommes heureux d’appuyer leurs voix, leurs idées et leurs actions pour des rues plus sécuritaires. »

Pour en savoir plus sur Parachute, visitez parachute.ca.

Pour participer à Clique pour changer, remplissez le formulaire disponible à l’adresse suivante : parachute.ca/fr/programme/clique-pour-changer/

À propos de Parachute

Parachute est l’organisme national canadien de bienfaisance dédié aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures représentent le premier tueur de Canadiens âgés entre 1 et 44 ans et le fardeau financier est énorme, coûtant à l’économie canadienne 29,4 milliards $ chaque année. Par le biais de la sensibilisation et de la défense des droits, Parachute s’efforce de sauver des vies et de créer un environnement où les blessures graves n’existent plus. Pour plus d’informations, visitez-nous sur parachute.ca/fr et suivez-nous sur Facebook , Instagram , X (anciennement Twitter ) et LinkedIn .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l’une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l’intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d’un siècle d’ambition, de présence et d’expertise au service des membres et clients​.

À propos de la Fondation Honda Canada

Fondée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a pour objectif de permettre à des rêves de devenir réalité au moyen de diverses activités philanthropiques annuelles, et par le financement d’organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif au Canada, où les clients et associés de Honda vivent, travaillent et s’amusent. La FHC met l’accent sur cinq piliers centraux : l'éducation, l'environnement, la sécurité routière et la communauté, et remet également chaque année plus de 2 millions de dollars à des groupes dans le besoin. Plus de 6,5 millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.fondationhondacanada.ca.