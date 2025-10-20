Naujai kadencijai išrinktas MAXIMA GRUPĖS audito komitetas

Vienintelė MAXIMA GRUPĖ, UAB (toliau – MAXIMA GRUPĖ) akcininkė UAB „Vilniaus prekyba“ 2025 m. spalio mėn. 20 d. naujai ketverių metų kadencijai išrinko MAXIMA GRUPĖS audito komitetą.
Iki šiol veikusio MAXIMA GRUPĖS audito komiteto, kurį sudarė pirmininkė Irena Petruškevičienė, Eglė Čiužaitė ir Matas Kasperavičius, įgaliojimai būtų pasibaigę 2026 m. kovo mėn., suėjus ketverių metų kadencijos terminui, dar nepasibaigus MAXIMA GRUPĖS finansinių ataskaitų už 2025 m. laikotarpį audito darbams.
Siekiant užtikrinti tos pačios sudėties audito komiteto veiklos nepertraukiamumą, vienintelė MAXIMA GRUPĖS akcininkė UAB „Vilniaus prekyba“ priėmė sprendimą anksčiau numatyto termino naujai kadencijai išrinkti naujos sudėties MAXIMA GRUPĖS audito komitetą, kuris galėtų nepertraukiamai įgyvendinti savo funkcijas nuo pat finansinių ataskaitų už 2025 m. audito pradžios.
Naujos kadencijos audito komitetą sudaro trys nariai: Vytenis Lazauskas (pirmininkas, nepriklausomas narys) Eglė Čiužaitė (nepriklausoma narė) ir Vaidotas Neniškis (UAB „Vilniaus prekyba“ nominuotas narys).
Vytenis Lazauskas yra įgijęs ilgametės finansų audito bei konsultacijų patirties tarptautinėje audito bendrovėje „PwC“. Nuo 2018 m. dirba „INVL“ grupėje: iki 2024 m. liepos mėn. ėjo grupės finansų vadovo pareigas, o šiuo metu eina grupės rizikų valdymo vadovo pareigas. Taip pat yra UAB „EPSO-G“ nepriklausomas audito komiteto narys.
Eglė Čiužaitė skirtingose įmonėse užėmė įvairias vadovaujančias pareigas, tarp kurių „Lietuvos energijos gamyba“ (dabar – „Ignitis gamyba“) generalinė direktorė. Šiuo metu E. Čiužaitė yra nepriklausoma „Gijos“ ir „Lietuvos oro uostai“ valdybos bei audito komitetų narė ir „Jaunimo Linija“ valdybos narė.
Vaidotas Neniškis yra sukaupęs didelę darbo patirtį finansų srityje. 2002–2021 m. jis dirbo UAB „Vilniaus prekyba“ įmonių grupės ir kitose su grupe susijusiose įmonėse, kur nuo 2013 m. ėjo įvairias vadovaujančias pareigas finansų srityje. 2021–2025 m. V. Neniškis dirbo „Kilo Health“ projektų vadovu ir projektų partneriu bendrovėje „FO Consulting group“. Šiuo metu V. Neniškis eina finansų vadovo pareigas „Vilniaus prekyboje“.
Papildoma informacija
MAXIMA GRUPĖ, UAB valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto prekių parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse.
MAXIMA GRUPĖ, UAB priklauso „Vilniaus prekybos“ įmonių grupei. UAB „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.
Kontaktinis asmuo
Lukas Radžiūnas
Korporatyvinių ryšių ir komunikacijos vadovas
lukas.radziunas@maximagrupe.eu