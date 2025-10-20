„INVL Baltic Real Estate“ įsigis savų akcijų

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad pasibaigus savų akcijų supirkimui, Bendrovė įsigis 21 011 vnt. akcijų, už kurias bus sumokėta 63 033,00 eurų (be tarpininkavimo mokesčių).
Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta 73 000 vnt. akcijų, pasiūlyta 21 011 vnt. akcijų. Galutinė akcijų supirkimo kaina, kuri buvo nustatyta olandiško aukciono principu – 3,00 euro už vieną akciją.
Akcijų supirkimas prasidėjo 2025 m. spalio 14 d., baigėsi – spalio 20 d.
Atsiskaitymas už supirktas akcijas įvyks 2025 m. spalio 22 dieną.
Daugiau informacijos apie akcijų supirkimo procesą čia:
„INVL Baltic Real Estate“ valdymo įmonės sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo
Papildoma informacija:
Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ supirko 21 011 (0,26 proc. įstatinio kapitalo) savų akcijų, už vieną mokant nustatytą maksimalią 3 eurų kainą.
„Įmonė inicijavo savų akcijų supirkimą siekdama optimizuoti kapitalo struktūrą ir užtikrinti ilgalaikę vertę akcininkams. Akcijų turėtojai taip pat turėjo galimybę parduoti visas arba dalį savo akcijų“, – teigia „INVL Baltic Real Estate“ valdančios bendrovės „INVL Asset Management“ nekilnojamojo turto fondo valdytojas Vytautas Bakšinskas.
Savų akcijų supirkimas olandiško aukciono principu vyko spalio 14-20 dienomis. Bendrovė numatė įsigyti iš viso 73 000 vienetų savų akcijų (0,9 proc. įstatinio kapitalo). Akcijoms supirkti buvo skirta 219 tūkst. eurų iš 2,4 mln. eurų šiam tikslui skirto nepanaudoto rezervo.
Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ valdomos „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai įmonės akcijų supirkimui ir jo sąlygoms pritarė 2025 metų balandžio pabaigoje.
Apie „INVL Baltic Real Estate“
„INVL Baltic Real Estate“ valdo nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Rygoje: biurų pastatus Lietuvos sostinės senamiestyje, Vilniaus gatvėje, Šiaurės miestelyje bei „Pramogų banką“ Vilniaus centre, taip pat 52 ha žemės sklypus logistikos ir industrijos parke „Dommo Logistics and Industrial Park“, esančiame greta greitkelio A8 ir Rygos aplinkkelio sankirtos A5. Bendrovės objektų užimtumas 2025 metų birželio pabaigoje siekė nuo 82 iki 98 proc.
Šiuo metu „INVL Baltic Real Estate“ valdomo nekilnojamojo turto plotas – 19,6 tūkst. kv. m., o nekilnojamo turto vertė 2025 metų birželio pabaigoje buvo 47,2 mln. eurų.
Nuo bendrovės, kaip kolektyvinio investavimo subjekto, veiklos pradžios (2016 m. gruodžio 22 d.) „INVL Baltic Real Estate“ yra vienas didžiausią stabilią grąžą uždirbančių Baltijos šalyse nekilnojamojo turto fondų, prieinamų mažmeniniams investuotojams. „INVL Baltic Real Estate“ investuotojams nuo 2016 metų yra išmokėjusi 2,38 euro dividendų vienai akcijai.
„INVL Baltic Real Estate“ veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB), kurią valdo pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse „INVL Asset Management“. UTIB statusu bendrovė veiks iki 2046 metų su galimybe šį terminą pratęsti dar 20 metų.
Apie „INVL Asset Management“
„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui.
Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.Daugiau informacijos www.invl.com.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com