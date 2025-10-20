Quadient et Evri renforcent leur partenariat stratégique pour accélérer la livraison hors-domicile au Royaume-Uni

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce étendre son partenariat stratégique avec Evri, l’un des principaux acteurs de la livraison de colis au Royaume-Uni.

Dans le cadre d’un nouvel accord, Evri activera dans les prochains mois 2 000 consignes connectées Parcel Pending by Quadient supplémentaires à travers le pays. Ce déploiement viendra renforcer de manière significative les options de livraison hors-domicile du transporteur, et s’inscrit dans la poursuite de l’engagement de Quadient de proposer une infrastructure ouverte à tous.

L’initiative répond à une demande croissante des consommateurs pour des services de colis pratiques, sécurisés et durables, portée notamment par le développement des marketplaces de particulier à particulier (C2C). Dans le cadre de cette collaboration, Evri adoptera une part importante du réseau ouvert de consignes automatiques de Quadient au Royaume-Uni, qui comprend la fonctionnalité primée Drop Box, qui simplifie les retours de colis et améliore l’expérience client.

« Nous nous engageons à proposer des solutions de livraison innovantes qui répondent aux attentes de nos clients » déclare Pauline Potter, Directrice de la Transformation chez Evri. « En renforçant notre relation avec Quadient, nous développons notre réseau hors domicile pour rendre la livraison et le retour de colis toujours plus accessibles et pratiques pour nos clients. Cela s’inscrit dans notre ambition plus large d’étendre notre réseau hors domicile à plus de 25 000 points d’ici 2030, une initiative qui fera passer le nombre de points d’accès d’Evri à une échelle proche du double de celle du plus grand réseau actuellement disponible au Royaume-Uni. Le choix des consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient s’inscrit pleinement dans notre volonté d’anticiper l’augmentation des volumes de colis pour garantir une expérience fluide à nos utilisateurs ».

Ouvertes à tous types de transporteurs et services, les consignes Parcel Pending by Quadient offrent un accès sécurisé 24h/24 et 7j/7 pour la livraison, le retour et l’échange de colis, ainsi que d’autres services aux consommateurs, pensées pour être utiles partout, en milieu urbain comme en zone rurale. En février 2023, Evri a été le premier transporteur britannique à proposer les fonctionnalités Drop Box et imprimante de Quadient, témoignant de l’engagement commun des deux entreprises en faveur de l’innovation dans le dernier kilomètre de livraison. Partenaires de longue date, Evri et Quadient continuent d’aligner leurs stratégies pour répondre aux attentes en constante évolution des entreprises et des consommateurs, en mettant l’accent sur la flexibilité, l’accessibilité, la sécurité et la praticité.

« L’extension de ce partenariat reflète notre stratégie commune visant à transformer la logistique du dernier kilomètre et offrir aux consommateurs une expérience toujours plus intelligente et pratique », déclare Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe Lockers chez Quadient. « En combinant la couverture nationale d’Evri avec notre technologie de réseau ouvert, nous construisons un écosystème qui répond à l’évolution des attentes des consommateurs et soutient un modèle logistique plus durable et plus efficace ».

Gary Winter, vice-président des initiatives stratégiques Lockers chez Quadient, et David Saenz, directeur commercial d’Evri, animeront une session conjointe en anglais intitulée « L’évolution du Hors-Domicile : comment les opérateurs de livraison peuvent se démarquer grâce à une infrastructure de consignes » lors du salon Post and Parcel Expo, le 22 octobre à 14 h.

Pour en savoir plus sur le réseau ouvert de consignes intelligentes Quadient et ses avantages pour les transporteurs, les entreprises et les consommateurs, rendez-vous sur : parcelpending.com/fr.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site quadient.com/fr .

À propos d’Evri

Le groupe Evri réunit Evri, DHL eCommerce UK – qui deviendra Evri Premium en 2026 –, un réseau DHL spécialisé dans le dédouanement et la logistique (Coll-8) ainsi que UK Mail, leader britannique du courrier professionnel. Ensemble, ces entités forment la première entreprise britannique de livraison de colis. Le groupe Evri distribuera chaque année plus d’un milliard de colis et un milliard de courriers professionnels supplémentaires. Marque opérationnelle principale du groupe, Evri livre actuellement environ 900 millions de colis par an et a pour mission de devenir la manière la plus pratique d’envoyer, de recevoir et de retourner un colis, tout en respectant l’environnement.

Collaborant avec les plus grandes enseignes, les places de marché et les plateformes de seconde main d’Europe, ainsi qu’avec des particuliers, Evri trouve ses origines dans le Yorkshire en 1974. L’entreprise, qui a connu une forte croissance au cours des cinq dernières décennies, compte aujourd’hui plus de 12 000 employés, 30 000 livreurs et un réseau en expansion de plus de 10 000 points de retrait et consignes automatiques (ParcelShops et Lockers), ainsi que plus de 500 centres et dépôts de tri de dernière génération. À la suite de l’acquisition de Coll-8, spécialiste indépendant irlandais du dédouanement et de la logistique, et de sa fusion avec DHL eCommerce UK, Evri Group renforce ses capacités internationales et soutient activement le commerce mondial. L’entreprise totalise près de 4 millions d’avis cinq étoiles sur Trustpilot, avec une note moyenne de 4,6/5 pour ses livreurs, témoignant de son fort engagement envers l’expérience client. Pour en savoir plus : www.evri.com.

