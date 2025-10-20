EGIDE : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Bollène, le 20 octobre 2025 – 18 :30 (CET)

Communiqué de presse

EGIDE ANNONCE LA MISE À DISPOSITION

DE SON RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2025, peut être consulté sur le site internet de la société : www.egide-group.com dans la rubrique Finance/ Information Financière/ Rapports Financiers.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :

La déclaration du responsable du rapport, le rapport d’activité semestriel, les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2025.





CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d’affaires 2025 20 janvier 2026

CONTACTS

EGIDE

Ignace DUPON : Directeur Général

idupon@fr.egide-group.com

Anais CAZAUX : Directrice Administrative et Financière Groupe

acazaux@fr.egide-group.com

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

