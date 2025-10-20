Le premier coquelicot protocolaire présenté à la gouverneure générale du Canada

OTTAWA, Ontario, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a remis aujourd’hui le premier coquelicot de la Campagne nationale du coquelicot 2025 à Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Le président national de la Légion, Berkley Lawrence, a épinglé son coquelicot lors de la cérémonie traditionnelle qui s’est déroulée à Rideau Hall, à Ottawa.

« La présence de notre gouverneure générale en tant que patronne vice-royale de la Légion est hautement symbolique et nous sommes honorés de son soutien », a déclaré Lawrence. « Le fait qu’elle passe quelques instants privilégiés à épingler des coquelicots sur les vêtements des anciens combattants présents est également un geste important de commémoration. »

Cet événement annuel marque le début officiel de la période du Souvenir et annonce le lancement prochain de la Campagne nationale du coquelicot.

Le grand président de la Légion, le vice-amiral (à la retraite), Larry Murray, a épinglé un coquelicot sur le vêtement de Son Excellence Whit Fraser, époux de la gouverneure générale, et a parlé de l’histoire de ce symbole. Il a souligné plusieurs missions militaires au cours desquelles des Canadiens et des Canadiennes ont servi et se sont sacrifiés.

« Nous sommes unis dans notre Souvenir de ceux et celles qui ont donné leur vie », a-t-il déclaré.

À leur arrivée, les invités ont pu voir à Rideau Hall des images soulignant l’importance de porter un coquelicot. Le coquelicot est le symbole canadien du souvenir des militaires et des vétérans de la GRC tombés au combat, et son image occupe une place centrale dans la Campagne nationale du coquelicot. Les fonds recueillis localement pendant la campagne sont distribués dans la même localité afin d’aider les vétérans et leurs familles, et de promouvoir le souvenir.

La Campagne nationale du coquelicot de la Légion débute chaque année le dernier vendredi d’octobre et commencera officiellement le 31 octobre cette année.



À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

