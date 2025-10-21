Ressources Cerro de Pasco annonce un placement privé d’un maximum de 15M $

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 20 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK: GPPRF) (FRA: N8HP) (BVL: CDPR) (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un placement privé, sur la base des efforts commercialement raisonnables, conformément à une convention conclue avec SCP Resource Finance LP («SCP»), conjointement avec Raymond James Ltée («RJ») à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres (les « co-chefs de file »), en leur nom et au nom d'un syndicat de placeurs pour compte (ci-après collectivement les « placeurs pour compte»), d’un maximum de 31 250 000 unités de la Société (chacune, une « unité ») au prix de 0,48 $ l’unité (le « prix d'offre ») pour un produit brut d’un maximum de 15 000 000 $ (le « placement LIFE ») conformément à la dispense pour financement de l’émetteur coté en vertu de la Partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« Règlement 45-106 »), telle que modifiée par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « dispense pour financement de l’émetteur coté »).

Chaque unité comprendra (i) une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et (ii) un demi bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire (une « action de bon de souscription ») à un prix de 0,68 $ pour une période de 24 mois suivant la date de clôture (telle que définie ci-après), sous réserve d'une restriction d'exercice expirant 61 jours à compter de la date de clôture.

Les placeurs pour compte agiront en tant qu'agents sur une base des efforts commercialement raisonnables dans le cadre du placement LIFE.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement LIFE pour l'avancement des travaux techniques, environnementaux et d'ingénierie nécessaires à l'étape de faisabilité du projet de résidus de Quiulacocha, en plus de ses besoins généraux.

Les titres émis à la suite de la vente d'unités en vertu du placement LIFE devraient être immédiatement librement négociables et ne seront pas assujettis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Un document d'offre relatif au placement LIFE est accessible sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société au https://www.pascoresources.com/. Les investisseurs potentiels devraient lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

Il est prévu que la clôture de du placement LIFE aura lieu vers le 6 novembre 2025 (la «date de clôture»). La clôture du placement LIFE est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, à la réception de toutes les approbations nécessaires.

En contrepartie de leurs services, les placeurs pour compte recevront des honoraires en espèces représentant 6,0 % du produit brut du placement LIFE. De plus, la Société émettra aux placeurs pour compte des bons de souscription non transférables (les « bons de souscription des placeurs pour compte ») représentant 6,0 % du nombre total d'unités émises en vertu du placement LIFE (sous réserve de réduction concernant les ventes faites à des investisseurs figurant sur la « liste du président »). Chaque bon de souscription des placeurs pour compte donnera à son détenteur le droit d'acheter une unité au prix d'offre pour une période de 24 mois.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aucun des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes américaines (telles que définies dans le Règlement S en vertu de la Loi de 1933) à moins d'être enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou qu'une dispense des exigences d'enregistrement ne soit disponible.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100%, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire. Cet actif est l’une des plus grandes ressources en surface au monde.

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme «planifie», «cherche», «s'attend», «estime», «a l'intention», «anticipe», «croit», «pourrait», «probable» ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats «peuvent», «seront», «pourraient», «seront prises», «se produiront», «seront atteints» ou d'autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR à l’égard de l’utilisation du produit et des fonds disponibles après la réalisation du placement LIFE; la clôture du placement LIFE et la date de cette clôture, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Tél. : +1-514-294-7000

Courriel : ggoulet@pascoresources.com