eQ Oyj osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025

21.10.2025, klo 8:00

Tammi-syyskuu 2025 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 42,9 miljoonaa euroa (50,9 MEUR 1.1.-30.9.2024). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 43,7 miljoonaa euroa (49,8 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 30 prosenttia ja oli 19,4 miljoonaa euroa (27,6 MEUR).

Osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,53 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 6 prosenttia 42,7 miljoonaan euroon (45,5 MEUR) ja liikevoitto 12 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon (26,9 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot laskivat 5 prosenttia 39,9 miljoonaan euroon (42,0 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 18 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon (4,0 MEUR). Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 13,7 miljardia euroa (13,4 mrd. EUR 31.12.2024).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa (4,3 MEUR) ja liikevoitto -1,3 miljoonaa euroa (1,5 MEUR). Corporate Finance -liiketoiminnalle on tyypillistä, että menestyspalkkioiden vaikutus laskutuksessa on huomattava, minkä takia segmentin tulos voi vaihdella merkittävästi.

Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa (0,5 MEUR). Liikevoittoon vaikutti negatiivisesti asuntorahastoista kirjatut arvonmuutokset sekä valuuttakurssimuutokset USD-määräisissä sijoituksissa. Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).

eQ Oyj:n hallitus nimitti Jouko Pölösen eQ Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pölönen aloitti tehtävässään 1.9.2025.

Heinä-syyskuu 2025 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 14,5 miljoonaa euroa (16,7 MEUR 1.7.-30.9.2024). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 14,3 miljoonaa euroa (16,6 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 20 prosenttia ja oli 7,6 miljoonaa euroa (9,6 MEUR).

Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,18 euroa).

Avainluvut 1-9/25 1-9/24 Muutos 7-9/25 7-9/24 Muutos 1-12/24 Nettoliikevaihto konserni, MEUR 42,9 50,9 -16 % 14,5 16,7 -13 % 65,6 Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 42,7 45,5 -6 % 14,1 15,2 -7 % 58,5 Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 1,0 4,3 -77 % 0,1 1,3 -89 % 5,3 Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR -1,1 0,5 -335 % 0,2 -0,1 -331 % 1,1 Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,3 0,7 0,1 0,2 0,8 Liikevoitto konserni, MEUR 19,4 27,6 -30 % 7,6 9,6 -20 % 34,5 Varainhoito liikevoitto, MEUR 23,6 26,9 -12 % 8,4 9,4 -11 % 33,7 Corporate Finance liikevoitto, MEUR -1,3 1,5 -190 % -0,4 0,5 -186 % 1,5 Sijoitukset liikevoitto, MEUR -1,1 0,5 -335 % 0,2 -0,1 331 % 1,1 Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -1,8 -1,1 -0,5 -0,3 -1,8 Kauden tulos, MEUR 15,3 21,9 -30 % 6,0 7,6 -20 % 27,4



Avainluvut 1-9/25 1-9/24 Muutos 7-9/25 7-9/24 Muutos 1-12/24 Tulos / osake, EUR 0,37 0,53 -30 % 0,15 0,18 -20 % 0,66 Oma pääoma / osake, EUR 1,51 1,64 -8 % 1,51 1,64 -8 % 1,77 Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 54,6 45,7 19 % 47,5 42,8 11 % 47,4 Likvidit varat, MEUR 22,0 29,0 -24 % 22,0 29,0 -24 % 17,0 Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 16,4 16,5 -1 % 16,4 16,5 -1 % 17,0 Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % 0,0 Hallinnoitavat varat ilman raportointipalveluita, mrd. EUR 10,2 10,4 -2 % 10,2 10,4 -2 % 10,4 Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 13,7 13,3 2 % 13,7 13,3 2 % 13,4

Toimitusjohtajan katsaus

Osake- ja korkomarkkinat tuottivat katsauskaudella hyvin, kun tekoälyn vauhdittamat kasvuodotukset siivittivät sijoittajien luottamusta. Vaikka markkinasentimentti pysyi myönteisenä, geo- ja kauppapoliittiset jännitteet säilyivät edelleen sijoittajien keskeisinä huolenaiheina. Yhdysvaltojen presidentti Trumpin alkuvuodesta asettamien tullien talousvaikutukset ovat toistaiseksi jääneet melko rajallisiksi. Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden kehitystä vauhdittivat erityisesti teknologiayhtiöt. Samaan aikaan Euroopassa kurssinousua tukivat teknologiayhtiöiden ohella myös finanssi- ja teollisuussektorit.

Keskuspankit jatkoivat eri puolilla maailmaa koronlaskuja. Toimet laskivat lyhyiden valtionlainojen korkoja ja jyrkensivät korkokäyriä. Euroopassa pitkien valtionlainojen korot olivat nousutrendissä, kun jo ennestään alijäämäiset valtiot velkaantuivat lisää kasvaneiden puolustusmenojen seurauksena. Yrityslainamarkkinoilla riskipreemiot kaventuivat, ja kaikkien muiden kuin heikoimman luottoluokituksen High Yield -lainojen korkoerot supistuivat historiallisen kapeiksi tukien yrityslainojen arvonnousua. Yhdysvaltain dollari heikkeni katsauskaudella euroa vastaan noin 14 prosenttia.

eQ:n katsauskauden liikevoitto 19,4 miljoonaa euroa

eQ-konsernin nettoliikevaihto tammi-syyskuussa oli 42,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,4 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto laski 16 prosenttia ja liikevoitto 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sekä Corporate Finance- että Sijoitukset-segmentti tekivät negatiivisen tuloksen, millä oli merkittävä vaikutus tuloksen laskuun. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti negatiivisesti Sijoitukset-segmentin tulokseen sekä Private Equity -varainhoidon hallinnointipalkkioihin USD-määräisten rahastojen osalta.

eQ Varainhoito keräsi yli 225 miljoonaa euroa Private Equity- ja Asuntorahastoihin

Uusimpaan pääomarahastoomme, eQ PE XVII US:ään, kerättiin katsauskauden aikana 182 miljoonaa dollaria. Lisäksi keräsimme 21 miljoonaa euroa uutta pääomaa eQ PE SF V -jälkimarkkinarahastoon, joka perustettiin vuonna 2024. eQ PE SF V -rahaston lopullinen sulkeminen toteutettiin syyskuussa. Solmimme myös uusia Private Equity -ohjelmarahastosopimuksia kauden aikana. Pääomarahastojen yleinen irtautumisten ja pääomanpalautusten vähyys vaikeuttaa edelleen myyntiä, mutta vahva tuottohistoriamme mahdollistaa edelleen hyvän myynnin.

Perustimme katsauskaudella eQ Asunnot III -rahaston, johon siirrettiin kaksi aiempaa asuntorahastoamme. Keräsimme kyseiseen rahastoon 49 miljoonaa euroa merkintöjä. Jatkamme varainkeruuta eQ PE XVII US- ja eQ Asunnot III -rahastojen osalta.

Avointen kiinteistörahastojen osalta markkinatilanne ei ole vielä olennaisesti muuttunut. Korkotason lasku parantaa kiinteistömarkkinoiden toimintaedellytyksiä, mutta markkina-aktiviteetti on yhä matalalla tasolla historiaan nähden, eikä tuottovaatimuksissa ole vielä nähty laskupainetta. Kiinteistömarkkinoiden kaupankäyntiaktiviteetti on kuitenkin kuluvan vuoden aikana alkanut selvästi elpyä. eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston viime vuoden lopun lunastukset on maksettu. eQ Liikekiinteistöt -rahaston osalta likviditeettiä ei tällä hetkellä vielä ole lunastusten maksamiseen. eQ:n kiinteistörahastot osallistuivat vuonna 2025 jo seitsemättä kertaa GRESB-vastuullisuusarviointiin. Sekä eQ Liikekiinteistöt- että eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastot nousivat ensimmäistä kertaa korkeimpaan viiden tähden luokitukseen.

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski kaudella 6 prosenttia 42,7 miljoonaan euroon. Nettoliikevaihdon lasku, yhteensä 2,7 miljoonaa euroa, selittyy alemmilla kiinteistövarainhoidon palkkioilla ja Private Equity -tuottosidonnaisilla palkkioilla. Private Equity -varainhoidon hallinnointipalkkiot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Varainhoito-segmentin liikevoitto laski 12 prosenttia ollen 23,6 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät varainhoitoliiketoiminnan strategiasuunnitteluun ja markkinaselvityksiin.

Adviumin liiketoimintaa rasitti haastava markkinatilanne

Yrityskauppojen ja kiinteistötransaktioiden määrä Suomessa pysyi katsauskaudella selvästi alhaisemmalla tasolla pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Corporate Finance -segmentissä Advium toimi katsauskaudella neuvonantajana transaktiossa, jossa Adviumin rooli ei ole julkinen. Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli kaudella 1,0 miljoonaa euroa (4,3 MEUR) ja liikevoitto -1,3 miljoonaa euroa (1,5 MEUR).

Adviumin toimeksiantokanta on markkinatilanne huomioon ottaen hyvällä tasolla. Transaktioiden loppuunsaattaminen on kuitenkin pitkälti riippuvainen yleisestä pääomamarkkinatilanteesta ja sen kehityksestä.

Sijoitusten tulos laski

Sijoitukset-segmentin liikevoitto laski edellisvuodesta ja oli -1,1 miljoonaa euroa (0,5 MEUR). Negatiivinen tulos johtui sijoitusten arvonmuutoksista. Arvonmuutoksiin vaikutti negatiivisesti asuntorahastoista kirjatut arvonmuutokset sekä valuuttakurssimuutokset USD-määräisissä sijoituksissa. Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli kauden lopussa 16,4 miljoonaa euroa (17,0 MEUR 31.12.2024). eQ Oyj teki katsauskaudella yhden miljoonan dollarin sijoitussitoumuksen eQ PE XVII US -rahastoon ja yhden miljoonan euron sitoumuksen Asunnot III -rahastoon. Sijoitusten nettokassavirta oli -0,4 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).

Yhdessä kohti tulevaa

Aloitin syyskuun alussa eQ:n toimitusjohtajana. On hienoa saada liittyä mukaan eQ:n yrittäjähenkiseen, osaavaan ja sitoutuneeseen tiimiin. Tuoreen henkilöstökyselyn mukaan henkilöstön työvire on erinomaisella tasolla. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö luo vahvan perustan liiketoiminnan kehittämiselle ja lisäarvon luomiselle asiakkaille ja omistajille. eQ on yksi johtavista varainhoitajista Suomessa ja asemamme erityisesti private equity- ja kiinteistövarainhoidossa on erittäin vahva. Ammattimaisen varainhoidon markkinan odotetaan kasvavan ja yhä useampi yksityishenkilö säästää ja sijoittaa. Olemme kuluvan vuoden aikana tehneet strategiatyötä ja kartoittaneet tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Jatkamme strategian kirkastamista loppuvuoden aikana ja tulemme kertomaan strategiatyön tuloksia helmikuun alussa tilinpäätöstiedotteen julkaisun yhteydessä.

Jouko Pölönen

Toimitusjohtaja, eQ Oyj

Näkymät

Yleinen talouden epävarmuus ja tullikiistat ovat kuluneen vuoden aikana viivästyttäneet myös kiinteistömarkkinan palautumista. Suomessa kiinteistötransaktiomarkkina on kuitenkin kasvanut selvästi kuluvan vuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Aktiviteetin noususta huolimatta markkinalikviditeetti on edelleen matalalla tasolla, ja kiinteistömarkkinan tilanne on yleisesti yhä haastava. Tuottovaatimukset ovat pysyneet pääosin viime vuoden lopun tasolla. Tuottovaatimukset eivät ole laskeneet, vaikka korkotaso on laskenut Euroopassa merkittävästi. Kiinteistömarkkinoiden elpyminen on nyt riippuvainen Suomen talouden kehityksestä ja ulkomaisesta pääomasta. Arviomme on, että markkina-aktiviteetti nousee ja tuottovaatimukset laskevat, kun ulkomaista pääomaa alkaa virrata enemmän Suomeen.

eQ:n kiinteistörahastojen hallinnointipalkkioiden määrän arvioidaan laskevan vuonna 2025 edellisvuoteen verrattuna.

eQ:n Private Equity -tuotteiden myynti on jatkunut vahvana, ja uskomme, että suomalaiset varainhoitoasiakkaat kasvattavat Private Equity -allokaatioitaan salkuissaan tulevina vuosina. Arvioimme, että eQ:n Private Equity -varainhoidon palkkiot kasvavat vuonna 2025 viime vuoteen verrattuna. Private Equity -rahastojen irtautumismarkkina on ollut katsauskaudella hiljainen, mutta siitä huolimatta rahastomme ovat palauttaneet pääomia sijoittajille. Usean Private Equity -tuotteen arvioidaan siirtyvän tuottosidonnaiseen palkkiovaiheeseen vuonna 2026.

Osake- ja korkovarainhoidon osalta palkkioiden kehitys on pitkälti riippuvainen markkinakehityksestä.

Tiedotustilaisuus

eQ:n toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja talousjohtaja Antti Lyytikäinen esittelevät osavuosituloksen 21.10.2025 klo 11:00 alkavassa analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. Tiedotustilaisuus järjestetään eQ:n toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 5 krs, 00100 Helsinki ja siihen on mahdollista osallistua myös webcast-lähetyksen kautta. Webcast-osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista ja ilmoittautuneille lähetetään linkki lähetykseen. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen Kira.Johansson@eQ.fi.

eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, puh. 050 1282

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. 040 709 2847

eQ on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä konserni. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,7 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

